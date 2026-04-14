വെടിനിർത്തൽ കാലാവധി തീരുന്നു: സമാധാന കരാറിനായി യുഎസും ഇറാനും വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്ക്
വ്യാഴാഴ്ചയോടെ നിർണായക ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്നാണ് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് ഇരുരാജ്യങ്ങളും സമ്മതിച്ചതായി ഇടനിലക്കാരായ രാജ്യങ്ങളിലെ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്
Published : April 14, 2026 at 1:16 PM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള താത്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാർ അടുത്തയാഴ്ച അവസാനിക്കാനിരിക്കെ, സമാധാനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇരുരാജ്യങ്ങളും വീണ്ടും ചർച്ചകൾക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു. പുതിയ സമാധാന കരാറിലെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വാഷിങ്ടണും ടെഹ്റാനും നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്താനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. വരുംദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രതിനിധികൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയേക്കും. വ്യാഴാഴ്ചയോടെ നിർണായക ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്നാണ് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് ഇരുരാജ്യങ്ങളും സമ്മതിച്ചതായി ഇടനിലക്കാരായ രാജ്യങ്ങളിലെ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വേദിയായി ഇസ്ലാമാബാദ്
ചർച്ചകൾക്കായി പാകിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമാബാദിനെയാണ് വീണ്ടും പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുന്നത്. ജനീവയും പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. എങ്കിലും ചർച്ചയുടെ സമയവും വേദിയും സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്ത അതേ ഉന്നതതല പ്രതിനിധികൾ തന്നെയാണോ ഇത്തവണയും എത്തുകയെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.
വെടിനിർത്തൽ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ രണ്ടാംഘട്ട ചർച്ചകൾക്ക് വേദിയാകാൻ പാകിസ്ഥാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കക്ഷികൾ മറ്റൊരു വേദി ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ തന്നെ ചർച്ചകൾ നടക്കാനാണ് സാധ്യത. ഏപ്രിൽ 11ന് ഇസ്ലാമാബാദിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ 21 മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. 1979ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇരുവിഭാഗവും ഇത്രയും ഉന്നതതലത്തിൽ നേരിട്ട് നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. എങ്കിലും ഈ നീക്കത്തിൽ ശാശ്വത സമാധാന കരാറിലെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
അമേരിക്കൻ നിലപാട്
പുതിയ ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് വൈറ്റ് ഹൗസ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ നിലപാടുകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടാകില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലീവിറ്റ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെഡി വാൻസ് എന്നിവരും നയതന്ത്ര സംഘവും തങ്ങളുടെ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇറാനെതിരെ നിലവിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നാവിക ഉപരോധം പൂർണമായും ഫലപ്രദമാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉപരോധം ശക്തമാകുന്നതോടെ ഒരു സമാധാന കരാറിനായി ഇറാന് കൂടുതൽ നിരാശയോടെ ശ്രമിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ലീവിറ്റ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇസ്ലാമാബാദിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾ പരാജയമായിരുന്നില്ലെന്ന് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെഡി വാൻസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചർച്ചകളിൽ വലിയ പുരോഗതിയുണ്ടായി. അമേരിക്കൻ നിലപാടുകളോട് ഇറാൻ അല്പം അടുത്തു. എങ്കിലും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഇത് പര്യാപ്തമല്ല. അടുത്ത നീക്കം നടത്തേണ്ടത് ഇറാനാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രതീക്ഷയോടെ ലോകം
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കരാറിലെത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നിലവിലെ നീക്കങ്ങൾ നയതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കാമെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇസ്ലാമാബാദിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾ ഒരു കരാറിലെത്താതെ അവസാനിച്ചെങ്കിലും വലിയ പുരോഗതിയുണ്ടായെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറാൻ-അമേരിക്ക ചർച്ചകളുടെ അടുത്തഘട്ടം ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പാർലമെൻ്റിന് പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചു. ആറ് ആഴ്ച നീണ്ട യുദ്ധങ്ങൾക്ക് അവസാനം കുറിക്കാനുള്ള ഈ നിർണായക നീക്കത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
