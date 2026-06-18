പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ പുത്തൻ അധ്യായം; യുഎസ്-ഇറാൻ സമാധാന കരാർ നിലവിൽ വന്നു
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ പുത്തൻ അധ്യായം; യുഎസ്-ഇറാൻ സമാധാന കരാർ നിലവിൽ വന്നു
By ANI
Published : June 18, 2026 at 6:49 AM IST
പാരിസ്: ലോകം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന അമേരിക്ക-ഇറാൻ സമാധാന കരാർ യാഥാർഥ്യമായി. ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന ജി ഏഴ് ഉച്ചകോടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെഷസ്കിയാനും വെർച്വലായി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ഇസ്ലാമാബാദ് ധാരണാപത്രം എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി അറിയപ്പെടുന്ന 14 ഇന കരാറിലൂടെ മാസങ്ങൾ നീണ്ട ശത്രുതയ്ക്കാണ് വിരാമമാകുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 28ന് ഇറാനുമേൽ അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയതോടെയാണ് 40 ദിവസം നീണ്ട യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്. ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ധനവില വർധനവിനും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കും ഇത് കാരണമായിരുന്നു. ഏപ്രിൽ എട്ടിന് പ്രഖ്യാപിച്ച വെടിനിർത്തലിന് ശേഷമാണ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ സജീവമായത്. കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന കാര്യം ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് പുതിയ നയതന്ത്ര നീക്കം.
നിർണായക വ്യവസ്ഥകൾ
കരാറിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണമായും തുറന്നുകൊടുക്കും. ഇതോടെ ഇറാൻ്റെ എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാനാകും. ഇതിന് ആനുപാതികമായി അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നാവിക ഉപരോധവും സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളും ഘട്ടംഘട്ടമായി പിൻവലിക്കും. ഇറാൻ്റെ പുനർനിർമാണത്തിനായി 300 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് നൽകാനും മരവിപ്പിച്ച ആസ്തികൾ വിട്ടുനൽകാനും അമേരിക്ക സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷിതമായ സഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കാൻ ഒമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി ഇറാൻ ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്.
ആണവ നിയന്ത്രണവും ലബനാൻ വിഷയവും
ആണവായുധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ കരാറിൽ ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ശേഖരിച്ചുവച്ചിട്ടുള്ള സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെയും രാജ്യാന്തര ആണവോർജ ഏജൻസിയുടെയും (ഐഎഇഎ) മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒഴിവാക്കും. ലബനാനിലെ യുദ്ധവിരാമവും സമാധാന കരാറിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. ലബനാനിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന ഏതൊരു ആക്രമണവും കരാർ ലംഘനമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഖായി വ്യക്തമാക്കി.
മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്
ഇതൊരു താത്കാലിക ധാരണ മാത്രമാണെന്നും വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചാൽ വീണ്ടും ബോംബാക്രമണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും ഫ്രാൻസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ജനറൽ ഖാസിം സുലൈമാനിയെ വധിക്കാനുള്ള തൻ്റെ മുൻ തീരുമാനവും സൈനിക നീക്കങ്ങളുമാണ് ഇറാനെ ചർച്ചാ മേശയിൽ എത്തിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. പുതിയ ഇറാൻ നേതൃത്വം കൂടുതൽ വിവേകശാലികളാണെന്നും ട്രംപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മരവിപ്പിച്ച ഫണ്ട് തിരികെ നൽകുന്നത് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ അമേരിക്കൻ ഡോളറിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്താൻ അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അന്തിമ കരാറിലേക്ക്
അടുത്ത 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അന്തിമ കരാറിൽ എത്താനാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾക്ക് ജനീവയിൽ തുടക്കമാകും. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അന്തിമ കരാറിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമയം നീട്ടാനുള്ള വ്യവസ്ഥയും നിലവിലെ ധാരണാപത്രത്തിലുണ്ട്. യുദ്ധത്തിലൂടെ ഇറാനിൽ ഭരണമാറ്റം കൊണ്ടുവരിക എന്ന അമേരിക്കയുടെ ലക്ഷ്യം പൂർണമായി നടപ്പായില്ലെങ്കിലും ആണവ വിഷയത്തിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. അതേസമയം അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവച്ചതിനേക്കാൾ ഇറാൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളാണ് കരാറിൽ കൂടുതലായും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
Also Read:- ആക്രമണമുണ്ടായാല് ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കാന് യുഎസ് ഉണ്ടാകും; മോദിയുടെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാധീനം വളരെ വലുതെന്നും ട്രംപ്