ലോകം കാത്തിരുന്ന ആ പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ? യുദ്ധത്തിന് വിരാമം? യുഎസ്-ഇറാൻ സമാധാന കരാർ ഇന്ന് ഒപ്പുവയ്ക്കുമെന്ന് ട്രംപ്
കരാറിൽ ഇന്ന് ഒപ്പ് വയ്ക്കുമെന്നും ഒപ്പു വച്ച ഉടൻതന്നെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നിരിക്കുമെന്നും ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പോസ്റ്റിലൂടെ ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം..
Published : June 14, 2026 at 7:41 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം സമാധാന കരാറിലേയ്ക്ക്. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിൽ ഇന്ന് (ജൂൺ 14) യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒപ്പുവയ്ക്കും. ഇന്നലെയാണ് ഒപ്പ് വയ്ക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള വിവരം ട്രംപ് പുറത്തുവിട്ടത്. ഇതോടെ അനിശ്ചിതത്വം തുടർന്നുപോന്നിരുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നിരിക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
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കരാറിൽ ഇന്ന് ഒപ്പ് വയ്ക്കുമെന്നും ഒപ്പു വച്ച ഉടൻതന്നെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നിരിക്കുമെന്നും ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പോസ്റ്റിലൂടെ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ബരാക് ഒബാമയുടെ കീഴിൽ ചർച്ച ചെയ്ത 2015 ലെ നിർദ്ദിഷ്ട ആണവ കരാറിനെപ്പറ്റിയും ട്രംപ് പോസ്റ്റിൽ താരതമ്യം ചെയ്തു. 2015 ൽ ബരാക് ഹുസൈൻ ഒബാമയുടെ ഇറാനുമായുള്ള കരാർ ഇറാൻ്റെ ആണവായുധങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരവും സുഗമവുമായ പാതയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു. അതും ഇറാൻ്റെ കൈവശം ആറ് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നതുമായ ആണവായുധം.
എന്നാൽ ഇറാനുമായുള്ള ട്രംപിൻ്റെ കരാർ വ്യത്യസ്തമാണെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആണവായുധങ്ങള് കൈവശം വയ്ക്കാൻ കരാർ പ്രകാരം അനുവദിക്കില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഇറാന് ഇനി ഒരു ആണവായുധവും ആവശ്യമില്ല. ഇനി ആയുധങ്ങളുടെ വാങ്ങുകയോ, വികസനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഭരണം എന്നിവയിലൂടെ അത് നേടുകയുമില്ല എന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികൾ നിർവീര്യമാക്കിയെന്ന് ട്രംപ്
ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികൾ ഫലപ്രദമായി നിർവീര്യമാക്കിയെന്നും ശേഷിക്കുന്ന ആണവ വസ്തുക്കൾ പിന്നീടുള്ള ഘട്ടത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. എല്ലാം ശാന്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉചിതമായി പ്രവർത്തിച്ച ബി ടു ബോംബർമാർക്കും അവരുടെ മിടുക്കരായ പൈലറ്റുമാർക്കുള്ള നന്ദിയും ട്രംപ് അറിയിച്ചു.
ഇറാൻ ഗ്രാനൈറ്റ് പർവതങ്ങൾക്കടിയിൽ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഡസ്റ്റ് പുറത്തെടുക്കുമെന്നും ഇറാനിലോ അമേരിക്കയിലോ വച്ച് ഇത് ഇടിച്ചു നിരത്തി നശിപ്പിക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും ഇറാനും ചർച്ചകളുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നും കരാറിനായുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഒപ്പിടൽ ചടങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചുട്ടുണ്ടെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
ഇറാൻ്റെ പ്രതികരണവും പാകിസ്താൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയും
എന്നാൽ യുഎസുമായുള്ള ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയുമായി കരാറിൽ ഞായറാഴ്ച ഒപ്പുവെക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. ഇറാനും അമേരിക്കയും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അന്തിമ കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുമെന്ന് പാകിസ്താൻ മധ്യസ്ഥൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് മണിക്കൂറുകള്ക്കുള്ളിലായിരുന്നു ഇറാൻ്റെ പ്രതികരണം.
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന കരാർ അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അന്തിമമാകുമെന്നും ഇലക്ട്രോണിക് ഒപ്പിടലിനായി പാകിസ്താൻ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ തയാറെടുക്കുകയാണെന്നും പാകിസ്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ചർച്ചകൾക്കിടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ തുടർന്ന് പോകുന്ന പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കും യുഎസിനോടും ഇറാനോടും നന്ദിയുണ്ടെന്നും ചരിത്രപരമായ ഈ സമാധാന കരാർ ശാശ്വത സമാധാനത്തിനുള്ള ശക്തമായ അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് പറഞ്ഞിരുന്നു.
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