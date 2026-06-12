ഇറാനെതിരായ സൈനികാക്രമണം പിൻവലിച്ചു; സമാധാനക്കരാർ ഉടനെന്ന് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്
ആണവായുധം നിർമിക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് ഇറാൻ സമ്മതിച്ചതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ്
Published : June 12, 2026 at 8:11 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ലോകത്തെ മുൾമുനയിലാക്കിയ അമേരിക്ക-ഇറാൻ യുദ്ധത്തിന് അപ്രതീക്ഷിത അവസാനം. സൈനികാക്രമണങ്ങൾ പിൻവലിച്ചതിന് പിന്നാലെ സമാധാനക്കരാർ ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ വച്ച് ഒപ്പുവയ്ക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഓവൽ ഓഫിസിൽ വച്ചാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്. ഇറാനെതിരായ സൈനികാക്രമണങ്ങൾ പിൻവലിക്കുകയും രാജ്യത്തിൻ്റെ എണ്ണവ്യവസായത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ നടന്നേക്കാവുന്ന കരാർ ഒപ്പുവയ്ക്കൽ ചടങ്ങിൽ അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെഡി വാൻസ് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ മികച്ചൊരു ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയെന്നും രേഖകൾ ഏതാണ്ട് അന്തിമരൂപത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നടപടിക്രമങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആണവായുധം നിർമിക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് ഇറാൻ സമ്മതിച്ചതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ ഒരിക്കലും ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഈ കരാർ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ട്രംപ് വിശദീകരിച്ചു. ടെഹ്റാനെതിരായ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സമ്മർദതന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യവും ഇതുതന്നെയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇറാൻ ഒഴികെയുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ അന്തിമവ്യവസ്ഥകളിൽ ധാരണയിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ട്രംപ് പെട്ടെന്നൊരു നിലപാടുമാറ്റം നടത്തിയത്.
സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ പ്രതികരണം
ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ ഇറാനിയൻ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തിക്കുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഇറാനെതിരെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നടത്താനിരുന്ന ആക്രമണങ്ങളും ബോംബിങ്ങുകളും റദ്ദാക്കിയതായി ട്രംപ് തൻ്റെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ അറിയിച്ചു.
ഫെബ്രുവരിയിൽ സംയുക്തമായി യുദ്ധം ആരംഭിച്ച അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കക്ഷികളും പ്രാദേശിക സഖ്യകക്ഷികളും ചർച്ചകളും അന്തിമവ്യവസ്ഥകളും ആശയപരമായും വിശദമായും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കരാർ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്ന സമയവും സ്ഥലവും ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അതുവരെ ഇറാനെതിരായ അമേരിക്കൻ നാവിക ഉപരോധം തുടരുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നാൽ വിഷയത്തിൽ ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉടനടി പ്രതികരണമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആഴ്ചകളായി കരാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനും ഇറാനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇടയിലുള്ള നിലപാടുകളായിരുന്നു ട്രംപ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ബുധനാഴ്ച പോലും ടെഹ്റാൻ തങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു.
എണ്ണവ്യവസായം പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണി
ഇറാനിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അതിശക്തമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന എണ്ണ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും ട്രംപ് പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഇത് വലിയൊരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുമായിരുന്നു. വിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഖാർഗ് ദ്വീപും മറ്റ് എണ്ണ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും വെനസ്വേലയിലേതിന് സമാനമായി അവരുടെ എണ്ണ, വാതക വിപണികളുടെ പൂർണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചിരുന്നു.
ഇറാൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ നെടുംതൂണായ എണ്ണ കയറ്റുമതി വ്യവസായത്തിൻ്റെ സിരാകേന്ദ്രമാണ് ഖാർഗ് ദ്വീപ്. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെ ഇറാൻ്റെ ഗൾഫ് തീരത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 28ന് ആരംഭിച്ച അമേരിക്ക-ഇസ്രയേൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും ദ്വീപ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഏപ്രിൽ ആദ്യം മുതൽ ദുർബലമായ ഒരു വെടിനിർത്തൽ നിലവിലുണ്ട്.
അമേരിക്ക എങ്ങനെയാണ് ഇറാൻ്റെ എണ്ണ ടെർമിനലുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയെന്നതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ അത്തരമൊരു നീക്കത്തിന് അമേരിക്കൻ കരസേനയുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പായും വേണ്ടിവരും. എന്നാൽ സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ പോസ്റ്റിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ ടെലിഫോൺ അഭിമുഖത്തിൽ, ഈ നീക്കവുമായി മുന്നോട്ട് പോകണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഖാർഗ് ദ്വീപ് പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് താൻ എപ്പോഴും മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് ഫോക്സ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞ ട്രംപ്, സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് അതിനുള്ള കരുത്തുണ്ടോ എന്ന് തനിക്കറിയില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കരസേനയെ ഇറക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് തറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, എന്നാൽ തനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സംഘം സൈനികരെ നിയോഗിച്ച് ആ സ്ഥലം മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
വൈദ്യുതനിലയങ്ങളും പാലങ്ങളും ആക്രമിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും, ഇറാൻ്റെ സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലാകുമെന്നതിനാൽ താൻ അതിന് മുതിരുന്നില്ലെന്ന് ട്രംപ് വിശദീകരിച്ചു. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാനും ആണവായുധം വികസിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ ഇറാൻ തയാറാകാത്തതിലുള്ള തൻ്റെ വർധിച്ചുവരുന്ന നിരാശയും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭ്രാന്തമാണെന്നും അവർ യഥാർഥത്തിൽ കീഴടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞെന്നും എന്നാൽ അവർക്കത് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഗൾഫ് സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് ഇറാൻ വരുത്തുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ഇറാൻ്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസൻ്റ് വ്യാഴാഴ്ച പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു.
Also read: വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി; ഇറാന് നേരെ ഇന്ന് രാത്രി അതിശക്തമായ ആക്രമണമെന്ന് ട്രംപ്, എണ്ണക്കയറ്റുമതി കേന്ദ്രം പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും ഭീഷണി