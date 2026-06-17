ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ്റേത്; അമേരിക്കയുമായുള്ള സമാധാന കരാറിന് മുൻപേ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ആരിഫ്
ഇറാൻ്റെ വനിതാ-കുടുംബക്ഷേമ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് റെസ ആരിഫ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്
By ANI
Published : June 17, 2026 at 8:27 AM IST
ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന കരാർ ജനീവയിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാനിരിക്കെ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ പൂർണ അവകാശം ഇറാനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആദ്യ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് റെസ ആരിഫ്. കടലിടുക്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ചുമതലയായി തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രതിഫലം വേണം
ഇറാൻ്റെ വനിതാ-കുടുംബക്ഷേമ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ആരിഫ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ ജലപാത ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പലുകൾ, സുരക്ഷിതമായ യാത്രയ്ക്കായി ഇറാൻ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോകത്തെ ഊർജ വിതരണത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം കടന്നുപോകുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഇറാൻ്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ഇറാൻ്റെ സേവനങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നാവിക മൈനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ അപകടങ്ങളും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും കപ്പലുകൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഓഫിസ് പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ ആരിഫ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിനെയും ഒമാൻ ഉൾക്കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ജീവനാഡിയാണ്. ലോകത്ത് പ്രതിദിനം ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയുടെ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്.
അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി അമേരിക്ക
ഈ ആഴ്ച അവസാനത്തോടെ ജനീവയിൽ വച്ച് അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന കരാർ ഔദ്യോഗികമായി ഒപ്പുവയ്ക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് പുതിയ കരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള അമേരിക്കയുടെ നിലപാട് യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ.ഡി വാൻസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇറാൻ ഒരിക്കലും ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് പുതിയ കരാറെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറാൻ തങ്ങളുടെ നിലപാടുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ തയാറായാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം തുറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്ക ഇറാനിലേക്ക് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ കൈമാറുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വാൻസ് തള്ളി. 2400 കോടി ഡോളർ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇറാനിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്നത് തികച്ചും തെറ്റായതും കെട്ടിച്ചമച്ചതുമായ വാർത്തയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച ആണവ വസ്തുക്കളുടെ ശേഖരം ഇല്ലാതാക്കാമെന്ന് ഇറാൻ ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം അവസാനിപ്പിക്കുകയും കർശനമായ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയരാവുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ കരാറിലെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇറാനു ലഭിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ആണവായുധങ്ങൾ നിർമിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ തീവ്രവാദ ഫണ്ടിങ്ങും അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാൻ തയാറായാൽ അവരുമായുള്ള ബന്ധം പൂർണമായും മാറ്റാൻ അമേരിക്ക ഒരുക്കമാണ്. 2015ലെ ആണവ കരാറിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് പുതിയ കരാറെന്നും വാൻസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഉറപ്പുകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുകയുള്ളൂ. അതേസമയം, പുതിയ സമാധാന കരാറിനെ വളരെ ശക്തമായ രേഖ എന്നാണ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഒപ്പുവയ്ക്കുന്ന ചടങ്ങിന് ശേഷം കരാറിൻ്റെ പൂർണരൂപം പുറത്തുവിടുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
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