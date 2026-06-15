ഇറാനുമേലുള്ള ഉപരോധം നീക്കാൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ; ആണവായുധം പാടില്ലെന്ന് കർശന വ്യവസ്ഥ
ഇറാൻ്റെ ആണവപദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടന്നേക്കും
Published : June 15, 2026 at 11:59 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധത്തിന് അറുതിവരുത്താൻ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ സമാധാന കരാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ. ഇറാനുമേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉപരോധങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി, ഇറ്റലി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രത്തെ ഊഷ്മളമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു. നയതന്ത്രതലത്തിലുള്ള ഈ വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന് അമേരിക്കയെയും ഇറാൻ സർക്കാരിനെയും അവർ അഭിനന്ദിച്ചു. കൂടാതെ സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച പാകിസ്ഥാൻ, ഖത്തർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെയും പ്രസ്താവനയിൽ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഉപരോധം നീക്കുന്നു
പ്രാഥമിക കരാർ അംഗീകരിച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നാവിക ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം അനുമതി നൽകി. കരാർ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇറാനും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച (ജൂൺ 19) സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ഒപ്പുവയ്ക്കലിന് ശേഷം മാത്രമേ കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങുകയുള്ളൂവെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ്റെ ആണവപദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അടുത്ത 60 ദിവസത്തോളം ഈ ചർച്ചകൾ തുടർന്നേക്കും.
The Deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all! I hereby fully authorize the toll free opening of the Strait of Hormuz, and, simultaneously herewith, authorize the immediate removal of the United States Naval blockade. Ships of the World, start…— Commentary Donald J. Trump Posts from Truth Social (@DonaldTrumpNat) June 14, 2026
ആണവായുധം അനുവദിക്കില്ല
ഇറാൻ ഒരിക്കലും ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കാൻ പാടില്ലെന്ന കർശന വ്യവസ്ഥയോടെയാണ് ഉപരോധങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തയാറാകുന്നത്. സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകുമ്പോഴും ആണവ വ്യാപനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയാറല്ലെന്ന യൂറോപ്പിൻ്റെ നയവ്യതിയാനമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. ആണവപദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വ്യക്തവും പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കാവുന്നതുമായ നടപടികൾ ഉണ്ടായാൽ ഉപരോധങ്ങൾ നീക്കാൻ തയാറാണെന്ന് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ദീർഘകാല നയതന്ത്ര പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി അമേരിക്ക, ഇറാൻ, മറ്റ് പ്രാദേശിക പങ്കാളികൾ എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും രാജ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ ഏജൻസിയുമായി (ഐഎഇഎ) സഹകരിക്കുമെന്നും പ്രസ്താവനയിലുണ്ട്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കണം
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടിയന്തരമായി തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്നും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏപ്രിൽ 13 മുതലാണ് അമേരിക്ക ഇവിടെ നാവിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഇറാൻ്റെ തുറമുഖങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസപ്പെട്ടിരുന്നു. യാതൊരു നിബന്ധനകളുമില്ലാതെ കപ്പലുകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ കടലിടുക്ക് തുറക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കുഴിബോംബുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമായി പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയുള്ള സ്വതന്ത്ര ദൗത്യങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളുടെ പങ്ക് വഹിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നും രാജ്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ ലെബനൻ്റെ സ്ഥിരതയ്ക്കും പരമാധികാരത്തിനും പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യങ്ങൾ, അവിടെ ശക്തമായ വെടിനിർത്തൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും എടുത്തുപറഞ്ഞു. ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ സിരാകേന്ദ്രമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് ലോക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കും വലിയ ആശ്വാസമാകും.
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