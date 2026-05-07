ഇറാനുമായി സമാധാനത്തിന് തയാറെന്ന് അമേരിക്ക; ആണവായുധം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

ആണവായുധങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇറാൻ എന്നത് മാത്രമാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥ. ഈ വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിച്ചാൽ ഇറാനുമായി മികച്ച വാണിജ്യ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് അമേരിക്ക

ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 7, 2026 at 7:59 AM IST

വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായി സമാധാന കരാർ സാധ്യമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിൽ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇറാനുമായി പുതിയ ഒരു കരാറിന് അമേരിക്ക തയാറെടുക്കുന്നത്.

നിലവിലെ ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ അമേരിക്ക ഒരിക്കലും ലക്ഷ്യമിടുന്നില്ല. അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ കഴിയും. എന്നാൽ എന്ത് വിലകൊടുത്തും ആണവായുധങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇറാനെ അമേരിക്ക തടയും. ആണവായുധങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇറാൻ എന്നത് മാത്രമാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥ. ഈ വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിച്ചാൽ ഇറാനുമായി മികച്ച വാണിജ്യ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ അമേരിക്ക തയാറാണ്. ഇസ്രയേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇറാൻ ഭീഷണി ആകരുതെന്നും അമേരിക്ക നിർദേശിച്ചു.

പ്രതീക്ഷയോടെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഇത്തരത്തിൽ പരസ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ലോകരാജ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നത്. ഇസ്രയേൽ പലസ്തീൻ സംഘർഷം പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ലെബനനിലും മറ്റ് മേഖലകളിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അമേരിക്കൻ ഇടപെടൽ അനിവാര്യമാണ്. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇറാനുമായി അമേരിക്ക നടത്തുന്ന നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് വീണ്ടും സാധ്യത തെളിയുകയാണ്. മുൻപ് ഇറാനുമായുള്ള ആണവ കരാറിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക ഏകപക്ഷീയമായി പിന്മാറിയിരുന്നു. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. തുടർന്ന് ഇറാനെതിരെ അമേരിക്ക കടുത്ത സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി.

ഉപരോധം ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യത
അമേരിക്കൻ ഉപരോധം കാരണം ഇറാൻ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പുതിയ ഉപരോധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സമാധാന കരാർ വലിയ രീതിയിൽ സഹായിക്കും. ഇതിലൂടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വൻ കുതിപ്പ് നടത്താൻ ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിന് അതിവേഗം സാധിക്കും. അമേരിക്കയുമായി ശത്രുത തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇറാനും ഗുണം ചെയ്യില്ല. സമാധാനപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണമായി അവസാനിപ്പിക്കണം. ഇതിന് ഇറാൻ നേതൃത്വം മുൻകൈ എടുക്കുമെന്നാണ് അമേരിക്ക പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇറാനിലെ ജനങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിശാലികൾ ആണെന്നും അവരുമായി മികച്ച വാണിജ്യ ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് താത്പര്യമുണ്ടെന്നും ട്രംപ് തുറന്ന് പറഞ്ഞു.

നയതന്ത്ര ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കും
രാജ്യത്തെ മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇറാൻ ഒരു ലോകശക്തിയായി മാറണം. ഇതിന് അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണ പൂർണമായി ഉറപ്പാക്കും. നിലവിലെ ശത്രുത അവസാനിപ്പിച്ച് നയതന്ത്ര ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് പുതിയ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നത്. ആണവായുധം നിർമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇറാൻ എക്കാലത്തേക്കും പിന്മാറണം. ഇസ്രയേൽ അടക്കമുള്ള അമേരിക്കൻ സഖ്യ രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷ അമേരിക്കയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ അമേരിക്ക ഒട്ടും തയാറല്ല. എന്നാൽ മേഖലയിലെ മറ്റ് സങ്കീർണ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അനുഭാവപൂർണമായ നിലപാട് അമേരിക്ക സ്വീകരിക്കും.

മാറിമറിയുന്ന വിദേശനയം
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം ട്രംപ് ഭരണകൂടം അമേരിക്കയുടെ വിദേശനയത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്. യുക്രെയ്ൻ വിഷയം പോലെയുള്ള മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും അമേരിക്ക സജീവമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്ത് പുതിയതായി യുദ്ധം ആരംഭിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും നിലവിലെ യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിക്കണമെന്നാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

അമേരിക്കൻ നിലപാടുകളോട് ഇറാൻ ഭരണകൂടം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ലോക മാധ്യമങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. അനുകൂലമായ മറുപടി ലഭിച്ചാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉന്നതതല ചർച്ചകൾ ഉടൻ നടക്കും. അമേരിക്ക ഇതിനുള്ള പുതിയ കരാർ രൂപരേഖ തയാറാക്കി വരികയാണ്. ലോകസമാധാനത്തിന് അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ഈ സമാധാന കരാർ വലിയ സംഭാവന നൽകും.

