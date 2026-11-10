ഇറാനെതിരെ 'ഓപ്പറേഷൻ അയൺ ഗേറ്റ്'; സംയുക്ത ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്കയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും
ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം അൽതാനിയുമായി നടത്തിയ ഉന്നതതല ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം (Operation Iron Gate) നടത്തിയത്
By ANI
Published : November 10, 2026 at 8:45 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനെതിരെ കര നാവിക ഉപരോധം ശക്തമാക്കി അമേരിക്കയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും. 'ഓപ്പറേഷൻ അയൺ ഗേറ്റ്' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സംയുക്ത ഉപരോധത്തിന് ഖത്തർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ഗൾഫ് സഖ്യകക്ഷികൾ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ആണവായുധങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇറാനെ തടയുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയാറല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം അൽതാനിയുമായി നടത്തിയ ഉന്നതതല ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.
ഇറാൻ ഒരിക്കലും ആണവ ശേഷി കൈവരിക്കരുത് എന്ന നിലപാടിൽ ഗൾഫ് പങ്കാളികൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. ഖത്തറിന് പുറമെ സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, ബഹ്റൈൻ, കുവൈറ്റ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാവിക ഉപരോധം തുടരാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കരയിലൂടെയും കടലിലൂടെയുമുള്ള പുതിയ ഓപ്പറേഷൻ അയൺ ഗേറ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകൂടത്തിന് ആണവായുധം നിർമിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് അലംഘനീയമായ തീരുമാനമാണെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
സൈനിക സജ്ജീകരണം
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വഷളായാൽ നേരിടാൻ അമേരിക്കൻ സേന ഉയർന്ന പോരാട്ട സജ്ജീകരണങ്ങളോടെ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എന്നാൽ സംഘർഷങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ ഉള്ളതിനാൽ നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല.
ഇസ്രയേലും മുഴുവൻ പശ്ചിമേഷ്യയും ഇറാൻ്റെ ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യമാണ് കാണുന്നതെന്നും അമേരിക്കയുടെ താത്പര്യങ്ങൾ എക്കാലവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ സൈനിക ഇടപെടൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ ജനതയും ലോകവും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
ഇറാനേറ്റ തിരിച്ചടി
ഇറാൻ്റെ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്താൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. സമീപകാലത്തുണ്ടായ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ ഇറാൻ്റെ ഉത്പാദന സംവിധാനങ്ങളെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ നിർമാണ ശേഷിയുടെ 85 ശതമാനത്തോളം ഇല്ലാതായി. ഇതോടെ ഇറാൻ്റെ നയതന്ത്ര നിലപാടുകളിൽ പ്രകടമായ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ വളരെ മാന്യമായാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഞായറാഴ്ച സിഎൻഎന്നിന് നൽകിയ ടെലിഫോൺ അഭിമുഖത്തിലും അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു. ഇറാനുമായി ശക്തമായ ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഉപരോധം നീക്കുന്നതും ഇറാൻ്റെ ആണവ മോഹങ്ങളും ചർച്ചകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
ഇറാനിലുടനീളമുള്ള നിർണായക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ അമേരിക്കൻ സേന ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് യുഎസ് ഭരണത്തലവൻ വ്യക്തമാക്കി. വൈദ്യുത നിലയങ്ങളും പാലങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വെറും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 38 പാലങ്ങൾ തകർക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇറാൻ ഒരു കരാറിലെത്താൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ ഇതിൻ്റെയൊന്നും ആവശ്യം വരില്ലെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വാഷിങ്ടണും ടെഹ്റാനും ഇടയിലുള്ള മധ്യസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ഖത്തർ സുപ്രധാന പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. നയതന്ത്ര നിർദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിലും ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും ഖത്തർ സജീവമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട്. ഇറാനിൽ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ആദ്യഘട്ട ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം എട്ട് മാസത്തിലധികം പിന്നിടുമ്പോഴും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ട്രംപ് വ്യക്തമായ സൂചനകൾ നൽകിയിട്ടില്ല. ഔദ്യോഗിക നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളിൽ കാര്യമായ പുരോഗതിയില്ലാത്തതിനാൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പ്രതിസന്ധി ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.
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