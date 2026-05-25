ഇറാൻ ആണവക്കരാറിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്; അമേരിക്ക-ഇറാൻ പുതിയ സമാധാനക്കരാർ ഉടൻ

സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം പൂർണമായും നിർമാർജനം ചെയ്യുക എന്ന സുപ്രധാന വ്യവസ്ഥയാണ് പുതിയ കരാറിലുള്ളത്

Published : May 25, 2026 at 11:23 AM IST

വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ശത്രുതയ്ക്ക് അവസാനമായേക്കും. പുതിയ സമാധാനക്കരാറിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ധാരണയിലെത്തിയതായാണ് വിവരം. പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് സിബിഎസ് ന്യൂസാണ് വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. കാലങ്ങളായി തുടരുന്ന തർക്കങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പുതിയ വിലയിരുത്തൽ. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ ചരിത്രപരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് ഇതിലൂടെ കളമൊരുങ്ങുന്നത്.

സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം പൂർണമായും നിർമാർജനം ചെയ്യുക എന്ന സുപ്രധാന വ്യവസ്ഥയാണ് പുതിയ കരാറിലുള്ളത്. ഇതിൽ ഇറാൻ തികച്ചും അനുകൂല നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിശദാംശങ്ങളിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ വിശാലമായ ധാരണയുണ്ടായി.

മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ബറാക് ഒബാമയുടെ ഭരണകാലത്ത് ഒപ്പുവച്ച കരാറുകളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുള്ളതാണ് അമേരിക്കയുടെ പുത്തൻ നീക്കങ്ങൾ. പഴയതിനേക്കാൾ കടുത്ത വ്യവസ്ഥകളാണ് നിലവിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാന് മുന്നിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത്. തൻ്റെ ഭരണകൂടം ഭാവിയിൽ നടത്തുന്ന സമാധാന ചർച്ചകൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഒബാമയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം

ഇറാനുമായുള്ള സമാധാനക്കരാറിൻ്റെ പേരിൽ ഒബാമ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് ട്രംപ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇറാന് തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ ആണവായുധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ പഴയ കരാർ വലിയ പഴുതുകൾ നൽകിയെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം. അതിനാൽ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ പൂർണ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ കരാർ പ്രതിനിധികൾ രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാലങ്ങളായി തുടരുന്ന അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ ഇറാൻ്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ വലിയ തോതിൽ തളർത്തിയിരുന്നു. പുതിയ വ്യവസ്ഥകളിൽ ധാരണയിലെത്തുന്നത് ഇറാനും സാമ്പത്തികമായി വലിയ ആശ്വാസമാകും.

നയതന്ത്ര തലത്തിൽ മാത്രമല്ല, വാണിജ്യ മേഖലയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പുതിയ തീരുമാനം വഴിയൊരുക്കും. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സമാധാനശ്രമങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക നൽകുന്ന പിന്തുണയുടെ വലിയ ഉദാഹരണം കൂടിയാണിത്. മുസ്‌ലിം രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള അമേരിക്കയുടെ ബന്ധത്തിലും പുതിയ കരാർ നിർണായക വഴിത്തിരിവാകും. പരസ്പര വിശ്വാസം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനായി നിരവധി ഉപാധികളും കരാറിലുണ്ട്. മേഖലയിലെ സായുധ സംഘങ്ങൾക്ക് ഇറാൻ നൽകുന്ന പിന്തുണ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഇതിനിടെ ഇറാനിലെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിലും പുതിയ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ വലിയ ചലനങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഉപരോധങ്ങൾ മൂലമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ സർക്കാരിന് മേൽ ജനങ്ങളുടെ കടുത്ത സമ്മർദമുണ്ട്. രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ അതിരൂക്ഷമാണ്. വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കാൻ ശാശ്വതമായ ഒരു സമാധാനക്കരാർ കൂടിയേ തീരൂ എന്ന് ഇസ്‌ലാമിക രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ഉപരോധങ്ങൾ പിൻവലിച്ചാൽ ആഗോള വിപണിയിലേക്ക് കൂടുതൽ എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും ഇറാൻ്റെ അടിസ്ഥാന മേഖലകൾക്ക് പുത്തനുണർവ് നൽകാനും അത് കാരണമാകും.

ഇസ്രയേൽ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളും നിലവിലെ സമാധാന നീക്കങ്ങളെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണമായും അംഗീകരിച്ച് ഇറാൻ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചാൽ അത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ വലിയ നയതന്ത്ര വിജയമായി ചരിത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും ഈ വാർത്തയെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. സമാധാന ചർച്ചകളോട് ഇറാനിലെ ഭരണനേതൃത്വവും അനുകൂലമായാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.

