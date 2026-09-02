ഇറാനിൽ അമേരിക്കയുടെ വ്യോമാക്രമണം; തിരിച്ചടിച്ച് ഐആർജിസി, ഗൾഫിൽ കനത്ത ജാഗ്രത
തെക്കൻ തീരദേശ നഗരമായ സിരിക്കിൽ ഒരു വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ അമേരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു
Published : September 2, 2026 at 6:30 AM IST
ടെഹ്റാൻ: ഗൾഫ് മേഖലയിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സംഘർഷം കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി അമേരിക്ക ഇറാനിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ, ഇറാഖിലെയും ജോർദാനിലെയും അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങളിൽ ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐആർജിസി) മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി.
ഒരു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അമേരിക്ക ഇറാനിൽ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തുന്നത്. ഇറാനിലെ ബന്ദർ അബ്ബാസ്, ഖേഷ്മ് ദ്വീപ്, കൊനാരക്, ഛബഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നതായി ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തെക്കൻ തീരദേശ നഗരമായ സിരിക്കിൽ ഒരു വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ അമേരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇതിന് പ്രതികാരമായാണ് വടക്കൻ ഇറാഖിലെ എർബിൽ പ്രവിശ്യയിലുള്ള അമേരിക്കൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ജോർദാനിലെ പ്രിൻസ് ഹസ്സൻ വ്യോമതാവളത്തിലും അമേരിക്കൻ മറൈൻ ബേസിലും ഐആർജിസി സംയുക്ത മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയത്.
ആക്രമണത്തിൽ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വെയർഹൗസുകളും അറ്റകുറ്റപ്പണി കേന്ദ്രവും അമേരിക്കയുടെ സർവൈലൻസ് ബലൂൺ ഗൈഡൻസ് സിസ്റ്റവും തകർത്തതായി ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താവിതരണ സ്ഥാപനമായ ഐആർഐബി വ്യക്തമാക്കി. സൈനിക താവളത്തിലെ ഇന്ധന ടാങ്കുകൾക്ക് തീപിടിച്ചതായും നിരവധി അമേരിക്കൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ഐആർജിസി അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
അമേരിക്കയുടെ പ്രതികരണം
ഇറാനിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ, റഡാറുകൾ, വാർത്താവിനിമയ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റ്കോം) പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുകയും കടലിൽ മൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തതിനൊപ്പം ജോർദാനിലെ അമേരിക്കൻ സൈനികരെ ലക്ഷ്യമിട്ടതുമാണ് പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി അമേരിക്കൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന ഐആർജിസിയുടെ അവകാശവാദം തെറ്റാണെന്ന് ഒരു അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതികരിച്ചു. സെൻ്റ്കോം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലും സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇറാൻ തിരിച്ചടി നൽകിയാൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പരാജയപ്പെട്ട രാഷ്ട്രമായ ഇറാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള വലിയ തിരിച്ചടിയാകും കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് മൊജ്തബ ഖാമേനി അമേരിക്കയ്ക്ക് മറക്കാനാവാത്ത പാഠം നൽകുമെന്ന് പ്രതികരിച്ചു.
കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സംഘർഷം
ഇറാൻ്റെ ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് കുവൈറ്റ്, ജോർദാൻ, ബഹ്റൈൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി. ശത്രുതാപരമായ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയാണെന്ന് കുവൈറ്റ് സൈന്യം അറിയിച്ചു. വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഡ്രോണുകളെ തടയുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നതെന്നും ജനങ്ങൾ സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.
ജോർദാൻ്റെ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ച 13 ഇറാനിയൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളിൽ പത്തെണ്ണം സൈന്യം തകർത്തു. ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ പതിച്ചതിനാൽ ആളപായമില്ല. ബഹ്റൈനിലെ ഷെയ്ഖ് ഈസ വ്യോമതാവളത്തിന് നേരെയും ഇറാൻ വലിയ തോതിലുള്ള ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തി. റഡാർ സംവിധാനങ്ങളും അമേരിക്കൻ സൈനികരും ഉള്ള പ്രദേശമാണിത്. ഇറാൻ്റെ ഡ്രോണുകളെ തടഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ചതായി ബഹ്റൈൻ അറിയിച്ചു. ജനങ്ങളോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ ബഹ്റൈൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രതിസന്ധി
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാനാണ് അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 28ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാനിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ലോകത്തെ എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് നടക്കുന്ന ഈ പാതയിലെ നിയന്ത്രണം ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സാരമായി ബാധിച്ചു.
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കടലിടുക്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണവും സാമ്പത്തിക നഷ്ടപരിഹാരവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് ഐആർജിസി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. ഇത് അമേരിക്കയ്ക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല. ഇതിനിടെ, കപ്പൽ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഒമാനുമായി ചേർന്ന് ഇറാൻ പുതിയ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്.
സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ഒമാൻ ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള 'ഓപ്പറേഷൻ ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്കാസ്റ്റ്' തുടരുകയാണെന്നും കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങൾ ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെൻ്റ് ഈ ആഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അമേരിക്ക അറിയിച്ചു.
മറ്റ് പ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങൾ
സംഘർഷം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്കുള്ള യാത്രാ മുന്നറിയിപ്പ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് പുതുക്കി. 2025 ജൂണിൽ നടന്ന 12 ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇറാനിലെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ ഏജൻസി (ഐഎഇഎ) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഗാസ സിറ്റിയിൽ ഇസ്രയേൽ പ്രത്യേക സേന നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഹമാസിൻ്റെ മുതിർന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
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രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ ഈ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഹമാസിൻ്റെ ഭരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുതിർന്ന നേതാവിനെയാണ് പിടികൂടിയതെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. യെമനിലെ സിയൂൺ നഗരത്തിൽ സൗദി പിന്തുണയുള്ള സേന നടത്തിയ സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനിൽ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് വക്താവ് അബു ഹുദൈഫ അൽ അൻസാരി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന് പങ്കില്ല. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലും ഒമാൻ തീരത്തുമായി രണ്ട് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടന്നതായി ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിൻ്റെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് സെൻ്റർ (യുകെഎംടിഒ) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
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