ഗൾഫിൽ യുദ്ധഭീതി; 5 ഇറാനിയൻ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ തകർത്ത് അമേരിക്ക
കഴിഞ്ഞ 48 മണിക്കൂറിനിടെ രണ്ട് തവണയാണ് അമേരിക്കൻ യുദ്ധക്കപ്പലിനുനേരെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐആർജിസി) ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്
By ANI
Published : September 9, 2026 at 7:57 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഗൾഫ് മേഖലയിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നു. അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലിനുനേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി അഞ്ച് ഇറാനിയൻ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ അമേരിക്കൻ സൈന്യം തകർത്തു.
കഴിഞ്ഞ 48 മണിക്കൂറിനിടെ രണ്ട് തവണയാണ് അമേരിക്കൻ യുദ്ധക്കപ്പലിനുനേരെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐആർജിസി) ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇതിന് തിരിച്ചടിയായാണ് ചൊവ്വാഴ്ച അഞ്ച് എണ്ണക്കപ്പലുകൾ തകർത്തതെന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റ്കോം) വ്യക്തമാക്കി.
ഒമാൻ ഉൾക്കടലിലുണ്ടായിരുന്ന എം/ടി കാവിസ്, എം/ടി ചാർമിനാർ, എം/ടി ഹൊറൈസൺ 1, എം/ടി റീസ്കോ എന്നീ നാല് കപ്പലുകളും ഖാർഗ് ദ്വീപിന് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന എം/ടി ഡെര്യ എന്ന കപ്പലുമാണ് അമേരിക്കൻ സൈന്യം തകർത്തത്. ആക്രമണത്തിന് മുൻപ് കപ്പലുകളിലെ ജീവനക്കാരോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ അമേരിക്കൻ സൈന്യം നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.
ഇറാൻ്റെ ആക്രമണശ്രമങ്ങളെ അമേരിക്കൻ യുദ്ധക്കപ്പൽ വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ചെന്നും ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സെൻ്റ്കോം അറിയിച്ചു. കപ്പൽ മേഖലയിൽ പട്രോളിങ് തുടരുകയാണ്. ഐആർജിസിക്കും മറ്റ് സായുധ സംഘങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായ കപ്പലുകളാണ് തകർത്തതെന്ന് അമേരിക്കൻ സൈന്യം വിശദീകരിച്ചു. മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഇറാൻ്റെ നാവിക സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നേരെ അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് അമേരിക്കൻ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിനും മിസൈൽ വേധ കപ്പലിനും നേരെ ഐആർജിസി ആക്രമണത്തിന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മൂന്ന് ഇറാനിയൻ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ സെൻ്റ്കോം തകർത്തിരുന്നു.
തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ
അതേസമയം അമേരിക്കൻ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പ്രതികാരമായി ജോർദാനിലെ യുഎസ് വ്യോമതാവളത്തിനും രണ്ട് അമേരിക്കൻ നാവികസേനാ കപ്പലുകൾക്കും നേരെ ഐആർജിസി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യാ ഹൈദർ കർറാർ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സൈനിക നീക്കത്തിലൂടെയാണ് ഇറാൻ തിരിച്ചടിച്ചത്. ജോർദാനിലെ അൽ അസ്റഖ് വ്യോമതാവളത്തിലെ എഫ്-35, എഫ്-16, എഫ്-15 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു ആക്രമണം. കൂടാതെ ഡിഡിജി-119, ഡിഡിജി-53 എന്നീ അമേരിക്കൻ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഐആർജിസി വ്യക്തമാക്കി. കപ്പലുകൾക്ക് കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായതായാണ് ഇറാൻ്റെ അവകാശവാദം. അമേരിക്കൻ ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ സൈനിക നടപടികൾ തുടരുമെന്നും ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് അയൽരാജ്യങ്ങൾ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കി. അമ്മാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ വന്ന എട്ട് ഇറാനിയൻ മിസൈലുകൾ ജോർദാൻ തകർത്തതായി അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ജോർദാൻ-സിറിയ അതിർത്തിയിലും മിസൈലുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തി നഗരമായ ഇർബിദിന് മുകളിലൂടെ വന്ന മിസൈലുകൾ സിറിയൻ സൈന്യം തകർത്തതായി സിറിയൻ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിനിടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വച്ച് അമേരിക്കയുടെ ആളില്ലാ അന്തർവാഹിനി പിടിച്ചെടുത്തതായി ഐആർജിസി നാവികസേന അവകാശപ്പെട്ടു. അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുള്ള ഈ അന്തർവാഹിനി 2025ലാണ് അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ ഭാഗമായത്.
Also Read: യുഎസ് താവളത്തിന് നേരെ ഇറാൻ്റെ മിസൈലാക്രമണം; തിരിച്ചടിച്ച് അമേരിക്ക, വ്യോമയാന മേഖലയ്ക്ക് ഉപരോധം