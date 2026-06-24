താത്കാലിക കരാർ: അമേരിക്കൻ കർഷകർക്ക് നേട്ടമെന്ന് ട്രംപ്; വാദം തള്ളി ഇറാൻ
ഇറാൻ ആസ്തികൾ യുഎസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എസ്ക്രോയിലേക്ക് വിടുമെന്നും അമേരിക്കൻ കർഷകരിൽ നിന്ന് ധാന്യം, ഗോതമ്പ്, സോയബീൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമെന്നും ട്രംപ് വ്യകത്മാക്കി.
Published : June 24, 2026 at 10:11 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാക്കിയ താത്കാലിക കരാർ അമേരിക്കൻ കർഷകർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ.ഡി വാൻസും. എന്നാൽ മരവിപ്പിച്ച തങ്ങളുടെ ആസ്തികൾ ഉപയോഗിച്ച് അമേരിക്കൻ കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുമെന്ന വാദം ഇറാൻ തള്ളി. കരാറിലെ അവ്യക്തതകൾ കാരണം ഉപരോധ വിദഗ്ധരും കടുത്ത ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്.
കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകളും വിമർശനങ്ങളും
ലോകത്തെ എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതക നീക്കത്തിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് നടക്കുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ധാരണയായത്. ഇതിലൂടെ 60 ദിവസത്തേക്ക് ഇറാനിലെ എണ്ണ സ്വതന്ത്രമായി വിൽക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ കാലയളവിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ച തുടരും. മരവിപ്പിച്ച ഇറാൻ്റെ ആസ്തികൾ തിരികെ നൽകാനും ധാരണാപത്രത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. എന്നാൽ ഫെബ്രുവരി 28ന് ഇറാനുമായി യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് വിമർശനമുയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ്റെ ആണവ മോഹങ്ങൾ, മിസൈൽ പദ്ധതികൾ, ലെബനനിലെ ഹിസ്ബുല്ല, ഗസയിലെ ഹമാസ് തുടങ്ങിയ സായുധ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കരാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് പ്രധാന വിമർശനം.
അവകാശവാദങ്ങളും മറുപടിയും
വിമർശനങ്ങൾക്ക് ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ട്രംപ് മറുപടി നൽകിയത്. അമേരിക്കൻ കർഷകർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലഭിക്കുമെന്നും, അമേരിക്കയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഇറാൻ്റെ ആസ്തികൾ മാറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് അമേരിക്കൻ കർഷകരിൽ നിന്ന് ചോളം, ഗോതമ്പ്, സോയാബീൻ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും മരുന്നുകളും മാത്രമായിരിക്കും ഇറാൻ വാങ്ങുകയെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഉന്നതതല ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ജെ.ഡി വാൻസും സമാനമായ അഭിപ്രായം പങ്കുവച്ചു.
എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങൾ ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഗായി നിഷേധിച്ചു. വിലയും ഗുണനിലവാരവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുകയെന്നും വാഷിങ്ടൺ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനെ തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തുടങ്ങിയ യുദ്ധം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ കർഷകരെ സമ്പന്നരാക്കാൻ വേണ്ടിയായി മാറിയത് കൗതുകകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. മരവിപ്പിച്ച ഫണ്ടുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇറാൻ മാത്രമാണെന്ന് ജനീവയിലെ ഇറാൻ അംബാസഡർ അലി ബഹ്റൈനിയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഇറാൻ നേതാക്കൾ അവരുടെ ജനങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നതെന്ന് പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതികരിച്ചു.
വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്കായി ഇറാൻ നിലവിലെ വ്യാപാര പങ്കാളികളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫുഡ് പോളിസി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ജോസഫ് ഗ്ലോബർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബ്രസീൽ, ഇന്ത്യ, തുർക്കി, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, അർജൻ്റീന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇറാൻ്റെ പ്രധാന വിതരണക്കാർ. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്ന ട്രംപിൻ്റെ ആവശ്യം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി അതൃപ്തിക്ക് കാരണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മുൻ ഉപരോധങ്ങൾ പ്രകാരം, ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്കായി ദക്ഷിണ കൊറിയ, ഇറാഖ് തുടങ്ങിയ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ചെലവാക്കുന്ന പണം പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും, അമേരിക്കൻ ട്രഷറിയുടെ അനുമതിയോടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്കും മരുന്നുകൾക്കും മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 21 വരെ ഇറാൻ്റെ എണ്ണ, പെട്രോകെമിക്കൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ അമേരിക്കൻ ട്രഷറി തിങ്കളാഴ്ച അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടുകളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല.
ഇറാൻ അമേരിക്കൻ കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ മാത്രമേ വാങ്ങാവൂ എന്ന നിബന്ധന വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ഡിഫൻസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസീസിലെ റിച്ചാർഡ് ഗോൾഡ്ബെർഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുതിയ കരാർ പ്രകാരം മരവിപ്പിച്ച ആസ്തികൾ വിട്ടുനൽകുന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്ന് കൊളംബിയ സർവകലാശാലയിലെ റിച്ചാർഡ് നെഫ്യൂവും പ്രതികരിച്ചു. വിദേശ ബാങ്കുകളോട് അമേരിക്കൻ ബാങ്കുകളിലേക്ക് മാത്രം പണം മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെടാമെങ്കിലും ബാങ്കുകൾ അത് അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരല്ല. വിസമ്മതിക്കുന്ന ബാങ്കുകൾക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താമെങ്കിലും ദേശീയ സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങളെ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന പ്രതീതി ഒഴിവാക്കാൻ അമേരിക്ക സാധാരണയായി ഇത്തരം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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