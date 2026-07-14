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ഹോർമുസിൽ കപ്പലുകൾക്ക് 20 ശതമാനം ചുങ്കം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ട്രംപ്; അമേരിക്കയെ പരിഹസിച്ച് ഇറാൻ

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാനെതിരായ ഉപരോധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണെന്നും, സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നതിൻ്റെ ചെലവുകൾക്കായി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് ചരക്ക് മൂല്യത്തിൻ്റെ 20 ശതമാനം തുക ഈടാക്കുമെന്നുമാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രസ്താവിച്ചത്

Donald Trump Iran Conflict Strait Of Hormuz Blockade Lindsey Graham Death US Senate Elections
Trump Imposes 20 Percent Toll In Hormuz Strait As Iran Mocks US (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 6:12 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് 20 ശതമാനം ചുങ്കം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ പരിഹസിച്ച് ഇറാൻ. കടലിടുക്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണം തങ്ങൾക്കാണെന്ന് ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടതോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സംഘർഷം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി. ഇതിനിടെ അമേരിക്കൻ സെനറ്റർ ലിൻഡ്സെ ഗ്രഹാമിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം യുക്രെയ്ൻ പ്രതിസന്ധിയെയും അമേരിക്കൻ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചു.

ചുങ്കം ഏർപ്പെടുത്താൻ അമേരിക്ക; പരിഹസിച്ച് ഇറാൻ
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാനെതിരായ ഉപരോധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണെന്നും, സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നതിൻ്റെ ചെലവുകൾക്കായി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് ചരക്ക് മൂല്യത്തിൻ്റെ 20 ശതമാനം തുക ഈടാക്കുമെന്നുമാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെ ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങളിലെ ഉപരോധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ സൈന്യവും അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവനയെ ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി എക്സിലൂടെ (X) പരിഹസിച്ചു.

വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കേണ്ടത് ന്യായമാണെന്നും, എന്നാൽ 20 ശതമാനം എന്നത് വളരെ കൂടുതലാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. കടലിടുക്കിൻ്റെ കാവൽക്കാർ എക്കാലവും ഇറാനായിരിക്കുമെന്നും അരാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി. ശത്രുക്കൾക്ക് കപ്പം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനായി പോരാടുമെന്ന് ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് മൊജ്തബ ഖാംനഈയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് മുഹമ്മദ് മൊഖ്ബറും പ്രതികരിച്ചു.

അതേസമയം, അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ചുങ്കം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ബഹ്റൈനിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇതിനോട് താത്പര്യമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അന്താരാഷ്ട്ര നാവിക സംഘടനയും (ഐ.എം.ഒ) ചുങ്കം ഈടാക്കുന്നതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 7.8 ശതമാനം വർധിച്ച് ബാരലിന് 81.92 ഡോളറിലെത്തി. ലോകത്തെ എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതക നീക്കത്തിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് നടക്കുന്നത് ഈ കടലിടുക്കിലൂടെയാണ്.

ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് അമേരിക്ക
ഞായറാഴ്ച ഒരു കണ്ടെയ്നർ കപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി, ഇറാൻ്റെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ, റഡാറുകൾ, മിസൈൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നേരെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തി. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കോർസെയർ ഡ്രോൺ കപ്പലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ദർ അബ്ബാസ് നാവിക താവളത്തിലെ ഇറാൻ്റെ അന്തർവാഹിനിയും കപ്പൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി കേന്ദ്രവും അമേരിക്ക തകർത്തു. ഇതിന് പിന്നാലെ ബഹ്റൈനിലെ അമേരിക്കൻ നാവികസേനാ താവളത്തിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി.

ഇറാഖിലെ തങ്ങളുടെ കോൺസുലേറ്റിനും എണ്ണ ഖനന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ ആക്രമണം നടന്നതായി കുവൈറ്റ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ജോർദാനിൽ നാല് ഇറാൻ മിസൈലുകൾ സൈന്യം വെടിവച്ചിട്ടു. ഹോർമോസ്ഗാൻ, ഖുസെസ്താൻ, മർക്കസി പ്രവിശ്യകളിൽ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സിസ്താൻ-ബലൂചിസ്താൻ പ്രവിശ്യയിലും ആക്രമണമുണ്ടായി.

മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം വാഷിങ്ടൺ ആണെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഗായി കുറ്റപ്പെടുത്തി. 2025ൽ അമേരിക്ക ബോംബിട്ട ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ ഏജൻസിയുടെ പരിശോധന അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യുദ്ധത്തിലെ ഇടക്കാല കരാർ അവസാനിച്ചതായി ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചു.

അമേരിക്കൻ ഡോളറിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിൽക്കാൻ ഇറാന് നൽകിയിരുന്ന ഇളവുകളും അമേരിക്ക അവസാനിപ്പിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ, ഖത്തർ, ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതിനിടെ, ജൂലായ് ഒന്നിന് അറബിക്കടലിൽ ഹെലികോപ്ടർ തകർന്ന് ഒരു അമേരിക്കൻ നാവികസേനാ പൈലറ്റ് മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. മാർച്ചിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം 414 സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

സെനറ്റർ ലിൻഡ്സെ ഗ്രഹാമിൻ്റെ വിയോഗം
അമേരിക്കൻ സെനറ്ററും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ അടുത്ത അനുയായിയുമായ ലിൻഡ്സെ ഗ്രഹാം (71) ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പകരക്കാരിയായി സഹോദരി ഡാർലിൻ ഗ്രഹാം നോർഡോണിനെ നിയമിക്കാൻ ട്രംപ് നിർദേശിച്ചു. സൗത്ത് കരോലിന ഗവർണർ ഹെൻറി മക്മാസ്റ്റർ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും. ഗ്രഹാമിൻ്റെ വിയോഗം യുക്രെയ്ന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകിയത്.

വാഷിങ്ടണിൽ യുക്രെയ്ൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഗ്രഹാമിൻ്റെ മരണം അമേരിക്കൻ സെനറ്റിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ അംഗബലം 51 ആയി കുറച്ചു. ഒഴിവുവന്ന സീറ്റിലേക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 11ന് പ്രത്യേക പ്രൈമറി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. നവംബർ മൂന്നിനാണ് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി ആനി ആൻഡ്രൂസ് ഇതിനകം എട്ട് ദശലക്ഷം ഡോളർ പ്രചാരണത്തിനായി സമാഹരിച്ചു. അലൻ വിൽസൺ, പമേല എവെറ്റ്, നാൻസി മേസ്, റാൽഫ് നോർമൻ തുടങ്ങിയ റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാക്കളും സീറ്റിനായി രംഗത്തുണ്ട്.

ഗസയ്ക്ക് സഹായുവുമായി യുഎൻ
ഗസയിലെ ജനങ്ങൾക്കായി 900 ദശലക്ഷം യൂറോയുടെ സഹായം നൽകാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തീരുമാനിച്ചതായി ഉന്നത നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി കാജ കല്ലാസ് അറിയിച്ചു. ഇതിനിടെ, റഷ്യൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ യുക്രെയ്നും മറ്റ് ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് പാരീസിൽ പുതിയ സഖ്യം രൂപീകരിച്ചു. എന്നാൽ, റഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തിയാൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന് വ്ലാദിമിർ പുടിൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

അമേരിക്കയിലെ മെയ്നിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് (ഐ.സി.ഇ) ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ എഫ്.ബി.ഐ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നാടുകടത്തൽ നയം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഒമ്പതാമത്തെ മരണമാണിത്. അതിനിടെ, തൻ്റെ നികുതി വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐ.ആർ.എസിനെതിരെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നൽകിയ ഹർജി ഫെഡറൽ ജഡ്ജി കാത്‌ലീൻ വില്യംസ് തള്ളി.

അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി മിഷിഗൺ, വിസ്കോൺസിൻ, മിനസോട്ട എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സെനറ്റ് സ്ഥാനാർഥി നിർണയവും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മിഷിഗണിൽ ഹെയ്‌ലി സ്റ്റീവൻസും അബ്ദുൽ എൽ-സയീദും തമ്മിലാണ് മത്സരം. വിസ്കോൺസിനിൽ ഫ്രാൻസെസ്ക ഹോങ്, മണ്ടേല ബാൺസ്, സാറ റോഡ്രിഗസ് എന്നിവരും മിനസോട്ടയിൽ പെഗ്ഗി ഫ്ലാനഗനും ആൻജി ക്രെയ്ഗും തമ്മിലാണ് പ്രധാന മത്സരം.

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DONALD TRUMP IRAN CONFLICT
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