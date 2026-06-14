ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കും; ഇറാനുമായി ചരിത്രപരമായ കരാറിനൊരുങ്ങി ട്രംപ്
ഇറാനുമായുള്ള പുതിയ കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ പൂർണമായും തുറന്നുനൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
By ANI
Published : June 14, 2026 at 9:34 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായി അമേരിക്ക വലിയൊരു സമാധാനക്കരാറിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുതിർന്ന യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രംഗത്ത്. ഈ കരാർ ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതുറക്കുമെന്നും വളരെ മികച്ചതും ശക്തവുമായ ഒന്നായിരിക്കുമിതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഫ്രാൻസിലെ എവിയാനിൽ നടക്കുന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നും ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാരക്കരാർ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ ഇതിൽ പ്രധാന വിഷയമാകുമെന്നും യുഎസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കും; ടോൾ നൽകേണ്ടതില്ല
ഇറാനുമായുള്ള പുതിയ കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ പൂർണമായും തുറന്നുനൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് യാതൊരുവിധ ടോളും ഈടാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഇറാൻ ഈ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതോടെ അമേരിക്ക അവരുടെ മേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപരോധങ്ങൾ പിൻവലിക്കും.
തുടർന്നുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ലാൻഡ് മൈനുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കും. ഇതിനായി ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ നേത്യത്വത്തിലുള്ള ജി7 സഖ്യം യുഎസിനൊപ്പം സഹകരിക്കുമെന്നും ഇതിനൊടകം തന്നെ ഇവരുടെ കപ്പലുകൾ മേഖലയിൽ സജ്ജമാണെന്നും അധിക്യതർ കൂട്ടിചേർത്തു. പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനകളെ ഉദ്ധരിച്ച് കരാർ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണെന്ന് യുഎസ് ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു.
ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാരക്കരാർ ഉടൻ?
ജി7 ഉച്ചകോടിക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇന്ത്യ യുഎസ് വ്യാപാരകരാർ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാകും. ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരീക്ഷിച്ചു.
"ഊർജ്ജം , വ്യവസായിക ഉൽപന്നങ്ങൾ, കാർഷിക വിളകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വലിയൊരു വിപണി അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് . ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും ഗുണകരമാകുന്ന ഒരു മികച്ച കരാറാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് . ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ വച്ച് ഈ കരാർ അന്തിമമായി ഒപ്പുവെക്കില്ലെങ്കിലും, വരും ആഴ്ചകളിൽ ഇത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾക്കായി ഒരു യുഎസ് സംഘം അടുത്ത ആഴ്ച ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും." എന്ന് മുതിർന്ന യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
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ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഇതിനുമുമ്പ് ഒരു ഔദ്യോഗിക വ്യാപാരക്കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ചില വിദേശ കമ്പനികൾക്ക് ഇവിടെ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ചർച്ചകളിലൂടെ ഇത്തരം തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് സ്വാഭാവിക സാമ്പത്തിക പങ്കാളികളാകാനാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും യുഎസ് വ്യക്തമാക്കി.
ട്രംപിൻ്റെ ജി7 ഉച്ചകോടി ഷെഡ്യൂൾ ഇങ്ങനെ
ഫ്രാൻസിലെ എവിയാനിൽ നടക്കുന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് ഫ്രാൻസിലെത്തും. ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി തിരക്കിട്ട ചർച്ചകളാണ് ട്രംപിനായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച. തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ജി7 നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണവും വർക്കിംഗ് ഡിന്നറും.
ജി7 നേതാക്കൾക്കൊപ്പം യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കിയുമായി പ്രത്യേക ചർച്ച. തുടർന്ന് ഖത്തർ അമീർ, യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റ് എന്നിവരുമായി വ്യക്തിഗത കൂടിക്കാഴ്ചകൾ. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളുമായുള്ള വർക്കിംഗ് ലഞ്ച്. ബുധനാഴ്ച ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ച മുൻനിർത്തിയുള്ള ജി7 ഔട്ട്രീച്ച് പങ്കാളികളുടെ യോഗം.
ഈ സെഷന് ശേഷം ഈജിപ്ത് പ്രസിഡൻ്റ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് അൽ സിസി, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എന്നിവരുമായി ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഗ്ലോബൽ ടെക് കമ്പനികളുടെ സിഇഒമാരുമായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് , നവീകരണങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും നടക്കും. അന്ന് രാത്രി ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി വേഴ്സായ് കൊട്ടാരത്തിൽ വച്ച് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ മാക്രോൺ നൽകുന്ന അത്താഴവിരുന്നിലും ട്രംപ് പങ്കെടുക്കും.
സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് പുറമെ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ, ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ ശക്തമാക്കൽ, ലഹരിമരുന്ന് കടത്ത് തടയൽ, അനധികൃത കുടിയേറ്റം നിയന്ത്രിക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലും ജി7 രാജ്യങ്ങളുമായി ചേർന്ന് യുഎസ് ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
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