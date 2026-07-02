ദോഹയിലെ യുഎസ് ഇറാൻ ചർച്ച: സമാധാനശ്രമങ്ങളിൽ പുരോഗതി, കരാറിലെ 14 വ്യവസ്ഥകളിൽ ധാരണ
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും ഖത്തറിൽ മരവിപ്പിച്ച ഇറാനിയൻ ആസ്തികൾ വിട്ടുനൽകുന്നതുമായിരുന്നു ചർച്ചയിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ.
By ANI
Published : July 2, 2026 at 7:23 AM IST
ദോഹ: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയെന്ന് ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. സമാധാന കരാറിലെ 14 വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചയാണ് ഖത്തറിലെ ദോഹയിൽ വച്ച് നടന്നത്. ലേക്ക് ലൂസേൺ ഉച്ചകോടിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു ചർച്ചകൾ. ഇറാൻ്റെ മുൻ പരമോന്നത നേതാവിൻ്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷവും ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്നും ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വക്താവുമായ മജീദ് അൽ അൻസാരി എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു.
"ഖത്തർ, പാകിസ്ഥാൻ മധ്യസ്ഥർ ഇന്ന് ദോഹയിൽ യുഎസുമായും ഇറാനുമായും വെവ്വേറെ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തി. ലേക്ക് ലൂസേൺ ഉച്ചകോടിയുടെ ഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, പാകിസ്ഥാൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിലുള്ള ധാരണാപത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നല്ല പുരോഗതി കൈവരിച്ചു. മുൻ ഇറാനിയൻ പരമോന്നത നേതാവിൻ്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ അടുത്ത യോഗം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികള് അംഗീകരിച്ചു,'' - മജീദ് അൽ അൻസാരി പറഞ്ഞു.
اختتم الوسطاء القطريون والباكستانيون اليوم في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، استنادًا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن. واتفقت الأطراف على مواصلة المناقشات خلال الفترة…— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) July 1, 2026
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ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും ഖത്തറിൽ മരവിപ്പിച്ച ഇറാനിയൻ ആസ്തികൾ വിട്ടുനൽകുന്നതുമായിരുന്നു ചർച്ചയിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ തുടരുന്ന നിയന്ത്രണത്തിന് പിന്നാലെ ഖത്തറിൽ മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആറ് ബില്ല്യണ് ഡോളർ വിട്ടുനൽകിയേക്കും. എന്നാൽ ചർച്ചകളിൽ അമേരിക്കയുടെ നിർദേശങ്ങള് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഇറാന് ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ്റെ നിയമ, അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യ ഉപ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കാസിം ഘരിബാബാദി തസ്നിം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഉപരോധം പിൻവലിക്കുന്നതിനു പകരമായി സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുകയും 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിരം സമാധാന കരാറിലെത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക ധാരണ. എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലെ ചർച്ചകളിൽ കൂടുതൽ പുരോഗതി ഉണ്ടായേക്കും.
അതേസമയം ഇറാൻ്റെ മുൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ജൂലൈ നാല് മുതൽ ജൂലൈ ഒൻപത് വരെ ഇറാനിലെയും ഇറാഖിലെയും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി നടക്കും. ഇതിന് ശേഷവും ചർച്ചകള് തുടരുമെന്നാണ് നിലവിലെ ധാരണ. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ട്രാൻസിറ്റ് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ചർച്ചകള് നടന്നതായി ട്രംപ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇറാനെ ആണവായുധം കൈവശം വയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.
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