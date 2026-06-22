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ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണിക്കിടെ നിർണായക നീക്കം; ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ അമേരിക്ക-ഇറാൻ ആശയവിനിമയ സംവിധാനം

സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ബർഗൻസ്റ്റോക്കിൽ ലേക്ക് ലൂസേൺ ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലാണ് നിർണായക വിവരങ്ങളുള്ളത്

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Representational picture (IANS)
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By ANI

Published : June 22, 2026 at 12:07 PM IST

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ബേൺ(സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്): ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘർഷങ്ങളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നടന്ന ഉന്നതതല ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് ഖത്തറും പാകിസ്ഥാനും തിങ്കളാഴ്ച ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 14 ഇന ധാരണാപത്രത്തിൻ്റെ (എം.ഒ.യു) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയായത്.

ഉച്ചകോടിയിലെ നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ
സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ബർഗൻസ്റ്റോക്കിൽ ലേക്ക് ലൂസേൺ ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലാണ് നിർണായക വിവരങ്ങളുള്ളത്. വളരെ ക്രിയാത്മകവും അനുകൂലവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ചർച്ചകൾ നടന്നതെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അന്തിമ കരാറിലെത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മാർഗരേഖ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മികച്ച പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ആശയവിനിമയ സംവിധാനം രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ധാരണാപത്രത്തിലെ അഞ്ചാം ഖണ്ഡികയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന കാലയളവിലേക്കാണ് ഈ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇറാൻ്റെ ഉറപ്പുകൾ
ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതോടെ, പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒമാൻ ഉൾക്കടലിലേക്കും തിരിച്ചും വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ യാത്രയൊരുക്കാൻ ഇറാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്ന് അഞ്ചാം ഖണ്ഡികയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 60 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാകുക. ഈ കാലയളവിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ നീക്കത്തിന് ഇറാൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഫീസ് ഈടാക്കില്ല.

തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ ജലപാതയിലൂടെയുള്ള വാണിജ്യ സമുദ്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടനടി പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും ധാരണാപത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നാവിഗേഷൻ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികവും സൈനികവുമായ തടസങ്ങൾ നീക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത കണക്കിലെടുത്ത്, 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇറാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുഴിബോംബുകൾ നിർവീര്യമാക്കുന്ന നടപടികൾ ആരംഭിക്കും. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഗതാഗത തടസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഭാവി ഭരണവും പ്രതിസന്ധികളും
താത്കാലിക ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ ഭാവി ഭരണവും സമുദ്ര സേവനങ്ങളും നിർവചിക്കുന്നതിനായി ഇറാൻ ഒമാനുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തും. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്കും തീരദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാര അവകാശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി മറ്റ് പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായും ആശയവിനിമയം നടത്തുമെന്ന് ധാരണാപത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തെ എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം കടന്നുപോകുന്ന സുപ്രധാന പാതയാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്. അതിനാൽ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ സംഘർഷങ്ങൾ പോലും ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ സാരമായി ബാധിക്കാറുണ്ട്.

എന്നാൽ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇപ്പോഴും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണെന്ന് ഇറാനിയൻ മാധ്യമമായ ഫാർസ് ന്യൂസ് ഏജൻസിയോട് ഒരു സൈനിക വൃത്തം ഞായറാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐ.ആർ.ജി.സി) നാവികസേന ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ കപ്പലുകൾക്ക് യാത്രാനുമതി നൽകുന്നില്ലെന്നാണ് സൈനിക വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഫാർസ് ന്യൂസ് ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്കും, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള കരാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ അമേരിക്ക പരാജയപ്പെട്ടതിനുമുള്ള ആദ്യ പ്രതികരണമായാണ് ഈ നടപടിയെന്നും ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഞായറാഴ്ച ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ കടലിടുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ട്രംപിൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവനകൾക്കിടയിലും ഉച്ചകോടിയിൽ മികച്ച പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

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HORMUS STRAIT
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