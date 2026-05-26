അമേരിക്ക-ഇറാൻ കരാർ ലക്ഷ്യം കാണില്ല; നെതന്യാഹു പരാജയമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
Published : May 26, 2026 at 12:02 PM IST
ജറുസലേം: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ കരാർ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രയേൽ ലക്ഷ്യമിട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും നേടിയെടുക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് യായർ ലാപിഡ്. മികച്ച ഒരു കരാറിലെത്താൻ അമേരിക്കയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ജറുസലേമിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവേ യായർ ലാപിഡ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഇസ്രയേലിനും പൗരന്മാർക്കും തിരിച്ചടി
ഈ വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നെതന്യാഹുവിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് താഴെയിറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് യായർ ലാപിഡ്. അമേരിക്കൻ-ഇറാൻ പുതിയ കരാറിലെ വിവരങ്ങൾ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രസ്തുത സമീപനം ഇസ്രയേലിനും മേഖലയ്ക്കും ഇറാന് കീഴിലുള്ള പൗരന്മാർക്കും ഒരുപോലെ ദോഷകരമാണെന്നും യായർ ലാപിഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇറാൻ്റെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പ്രോഗ്രാം തകർക്കുക, മേഖലയിലെ സായുധ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണ അവസാനിപ്പിക്കുക, ആണവ ബോംബ് പദ്ധതികൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ ഫെബ്രുവരി 28നാണ് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്. ഇറാൻ സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാനുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യവും നെതന്യാഹുവിനും മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റായ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനും ഉണ്ടായിരുന്നു.
കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ
നിലവിലെ ചർച്ചകൾ പ്രകാരം, ഉയർന്ന തോതിൽ സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം ശേഖരം ഇറാൻ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കും. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിന് പകരമായി ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങൾക്കെതിരായ യുഎസ് ഉപരോധം പിൻവലിക്കുകയും മറ്റ് ഉപരോധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും. അടുത്ത 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇറാൻ്റെ ആണവപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും. എന്നാൽ, വിവാദമായ മിസൈൽ പ്രോഗ്രാമുകളെയോ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുള്ള പിന്തുണയെയോ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ വ്യക്തതയില്ല.
ഇസ്രയേലുമായി കാര്യമായ കൂടിയാലോചനകളില്ലാതെ ഒരു കരാറിലേക്ക് പോകാൻ വാഷിങ്ടണ് കഴിഞ്ഞുവെന്നത് നെതന്യാഹുവിൻ്റെ വലിയ പരാജയമാണെന്ന് ലാപിഡ് വിമർശിച്ചു. അതേസമയം, യുദ്ധം ആരംഭിച്ച ട്രംപിൻ്റെ നടപടിയെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. നെതന്യാഹു താൻ പറയുന്നത് മാത്രമേ കേൾക്കൂവെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ട്രംപ് തുറന്നടിച്ചത്. ഇത് വാഷിങ്ടണിൽ ഇസ്രയേൽ സർക്കാരിനുള്ള സ്വാധീനം എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞുവെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണെന്ന് ലാപിഡ് വിമർശിച്ചു. എന്നാൽ, സ്വതന്ത്ര രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ എവിടെയും ഇടപെടാൻ ഇസ്രയേലിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് നെതന്യാഹു ട്രംപിനെ അറിയിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. ഇസ്രയേൽ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണെന്നും ആരുടേയെങ്കിലും സംരക്ഷണയിലുള്ള രാജ്യമല്ലെന്നും യായർ ലാപിഡ് വ്യക്തമാക്കി.
ലക്ഷ്യം ഒക്ടോബറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
2022ലെ ഭരണമാറ്റത്തിന് ശേഷം നാഫ്റ്റലി ബെന്നറ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, വരുന്ന ഒക്ടോബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചാണ് മത്സരിക്കുക. ബെന്നറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവർ വീണ്ടും ഒറ്റ പാർട്ടി സഖ്യമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.
നെതന്യാഹുവിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയെന്ന ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. 2022ൽ നാഫ്റ്റലി ബെന്നറ്റുമായി ചേർന്ന് യെഷ് ആറ്റിഡ് പാർട്ടി നേതാവായ യായർ ലാപിഡ് ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. ഇവരുടെ സഖ്യമായിരുന്നു ദീർഘകാലം നീണ്ട 12 വർഷത്തെ നെതന്യാഹു ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചത്.
പലസ്തീൻ രാഷ്ട്ര രൂപീകരണം ലക്ഷ്യമല്ല
പലസ്തീൻ്റെ സ്വയംഭരണമെന്ന ആശയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില ഇസ്രയേൽ നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ലാപിഡ്. എന്നാൽ അടുത്ത സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളിൽ അതില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളും അതിന് ശേഷമുള്ള യുദ്ധങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
അടുത്ത കുറച്ചു വർഷങ്ങളിലേക്ക് ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരമെന്നത് അസാധ്യമാകാനാണ് സാധ്യത. പലസ്തീൻ അതോറിറ്റിക്ക് ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാനാകില്ല. അതിനാൽ ഇസ്രയേൽ അതിർത്തിയിൽ പരാജയപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭീകര രാഷ്ട്രമായി പലസ്തീൻ മാറാൻ മാത്രമേ ഈ ശ്രമങ്ങൾ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും ലാപിഡ് പറഞ്ഞു.
ഭാവിയിൽ പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തിന് തടസമാകുന്ന ഏകപക്ഷീയ തീരുമാനങ്ങളെ എതിർക്കുമെന്നും ഒപ്പം വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പ്രദേശം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീക്കങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്രയേൽ കടക്കില്ലെന്ന് ബെന്നറ്റ് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനുപുറമെ നെതന്യാഹുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അറബ് പാർട്ടികളുമായി യാതൊരുവിധ സഖ്യത്തിനുമില്ലെന്നും യായർ ലാപിഡ് വിശദീകരിച്ചു.
2021ൽ മൻസൂർ അബ്ബാസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അറബ് പാർട്ടിയെ ഇസ്രയേൽ ഭരണസഖ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചവരാണ് ലാപിഡ്-ബെന്നറ്റ് സഖ്യം. അന്ന് അത് ശരിയായ തീരുമാനമായിരുന്നുവെങ്കിലും, മൂന്ന് വർഷത്തെ നിർത്താതെയുള്ള യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇസ്രയേലിൻ്റെ സാഹചര്യം പൂർണ്ണമായും മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
