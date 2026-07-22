ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബോംബിടും; ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
ഇറാൻ്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി അതിശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തുമെന്നും, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം തുടർന്നാൽ പത്തിരട്ടി ശക്തിയോടെ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും ട്രംപ്
By ANI
Published : July 22, 2026 at 7:07 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾ പുനർനിർമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇറാനെതിരെ അതിശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇറാൻ നഗരങ്ങളിൽ അമേരിക്കയുടെ വ്യോമാക്രമണം പതിനൊന്നാം ദിവസവും തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബോംബിടുമെന്ന ഭീഷണി ട്രംപ് മുഴക്കിയത്. ഗൾഫ് മേഖലയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ കുവൈത്ത്, ബഹ്റൈൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്കും അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾക്കും നേരെ ഇറാനും ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചു.
ഓവൽ ഓഫിസിൽ ലെബനൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോസഫ് ഔനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ട്രംപ് ഇറാനു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ഇറാൻ്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി അതിശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തുമെന്നും, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം തുടർന്നാൽ പത്തിരട്ടി ശക്തിയോടെ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ ഇറാൻ ഇപ്പോൾ ചർച്ചകൾക്കായി തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ബരാക് ഒബാമയുടെ കാലത്തെ ആണവക്കരാർ റദ്ദാക്കിയതും, ഒരു വർഷം മുമ്പ് ബി2 ബോംബറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇറാൻ്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തതും ഇസ്രയേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുവെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, താൻ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ഇതിന് ബന്ധമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. ജോർദാനിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച ട്രംപ്, കൊല്ലപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ സൈനികർക്ക് ആദരം അർപ്പിക്കാൻ ഡോവർ എയർഫോഴ്സ് ബേസ് സന്ദർശിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.
ഇറാഖിലെ എർബിൽ വ്യോമതാവളത്തിൽ ജൂലായ് 19ന് ഇറാൻ്റെ ഡ്രോൺ നിർവീര്യമാക്കുന്നതിനിടെ നോർത്ത് കരോലിനയിലെ ഫയെറ്റെവില്ലെ സ്വദേശിയായ സർജൻ്റ് മൈക്കൽ ഇമ്മാനുവൽ സ്വിൻ്റൺ (30) കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യുഎസ് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രവും സൈന്യം പുറത്തുവിട്ടു. അതേസമയം ഇറാനെതിരായ ആക്രമണത്തിൻ്റെ പത്താം ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റ്കോം) അറിയിച്ചു.
ജൂലായ് 20ന് രാത്രി ഒമ്പതിന് അവസാനിച്ച ആക്രമണത്തിൽ ഇറാൻ്റെ സൈനിക കമാൻഡ് സെൻ്ററുകൾ, മിസൈൽ-ഡ്രോൺ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ തകർത്തു. മെയ് ആദ്യം മുതൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ 900 വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കും 45 കോടി ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിനും സുരക്ഷിതമായ യാത്രയൊരുക്കാൻ സെൻ്റ്കോം സേനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തിന് അമേരിക്ക ഇതുവരെ 37.5 ബില്യൺ ഡോളറാണ് ചെലവാക്കിയത്.
ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ആശങ്ക
അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സും (ഐആർജിസി) സൈന്യവും ഗൾഫ് മേഖലയിലെ യുഎസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. 'ഓപ്പറേഷൻ നസ്ർ 2', 'ഓപ്പറേഷൻ ലൈറ്റ്നിങ്' എന്നീ പേരുകളിലാണ് ഇറാൻ്റെ പ്രത്യാക്രമണം. ജോർദാനിലെ റുക്ബാൻ മേഖലയിലെ യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രം, മിസൈൽ പ്രതിരോധ റഡാർ സിസ്റ്റം, എഫ്-15 വിമാനം എന്നിവ തകർത്തതായും നിരവധി അമേരിക്കൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ഐആർജിസി അവകാശപ്പെട്ടു. ബഹ്റൈനിലെ ആമസോൺ സെൻട്രൽ ഡാറ്റാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, കുവൈത്തിലെ അലി അൽ സലേം താവളത്തിലെ എംക്യു-9 ഡ്രോൺ ഹാങ്ങർ, ആരിഫ്ജാൻ താവളത്തിലെ ഹിമാർസ് മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു.
തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസവും കുവൈത്തിന് നേരെ ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ പോവുകയായിരുന്ന കുവൈത്തിൻ്റെ കെയ്ഫാൻ എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാൻ സ്ഥാനപതിയെ വിളിച്ചുവരുത്തി കുവൈത്ത് ഉപവിദേശകാര്യ മന്ത്രി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. കുവൈത്തിലെ വൈദ്യുതി, ജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാൻ്റുകൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. മുൻകരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായി പല ജനറേറ്ററുകളും പ്രവർത്തനം നിർത്തിവച്ചതായി കുവൈത്ത് വൈദ്യുതി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ബഹ്റൈനിലും അപായ സൈറണുകൾ മുഴങ്ങി. ജനങ്ങളോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ ബഹ്റൈൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചു. കുവൈത്ത്, ബഹ്റൈൻ, ജോർദാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ഇറാൻ്റെ ആക്രമണങ്ങളെ യുഎഇ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് നേരെ ഹൂതികളുടെ കപ്പൽ ഉപരോധവും സജീവമാണ്.
അമേരിക്കൻ ആക്രമണം ശക്തമായതോടെ തബ്രിസ്, മശ്ഹദ്, ബലൂച് പ്രവിശ്യകൾക്ക് പുറമെ സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും ആക്രമണം വ്യാപിക്കുന്നതായി ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെ നതാൻസ് പ്രവിശ്യയിലെ മലയോരങ്ങളിലെ ഭൂഗർഭ അറകളിലേക്ക് ആണവ സംവിധാനങ്ങൾ ഇറാൻ മാറ്റിയതായാണ് വിവരം. അതിനിടെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുമായുള്ള ആശയവിനിമയം വർധിച്ചതായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ വ്യക്തമാക്കി. ദേശീയ വ്യവസായ ഖനന ദിനാചരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി പാകിസ്ഥാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇറാൻ്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതതല സംഘം പാകിസ്ഥാനിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.
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