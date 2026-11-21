അരനൂറ്റാണ്ടായി ഇറാൻ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നു; ടെഹ്റാൻ്റെ കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ തള്ളി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ വീണ്ടും പൂർണതോതിലുള്ള യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാകുന്നതിനിടെ, സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാൻ കരാറിന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. Trump Rejects Iran Deal Terms
Published : November 21, 2026 at 8:11 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഇറാൻ ഭരണകൂടം ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. കഴിഞ്ഞ 51 വർഷമായി ടെഹ്റാൻ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച അദ്ദേഹം, സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാൻ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
വെള്ളിയാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ട്രംപ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ വീണ്ടും പൂർണതോതിലുള്ള യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാകുന്നതിനിടെ, സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാൻ കരാറിന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വ്യാജമായ ഉടമ്പടിയല്ല, മറിച്ച് യഥാർഥ കരാറാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാന് ഒരിക്കലും ആണവായുധം കൈവശപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന തൻ്റെ മുൻ നിലപാടും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
സംഘർഷം തീർക്കാൻ കരാർ വേണമെന്ന നിലപാടിനും അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു കരാറിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ലെന്ന വാദത്തിനും ഇടയിൽ ട്രംപ് നിരന്തരം നിലപാട് മാറ്റുകയാണ്. യുദ്ധം ആരംഭിച്ച് ഏകദേശം ഒൻപത് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഇരുപക്ഷവും നേരിടുന്ന കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് അടുത്ത നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വത്തിലും പരസ്പരമുള്ള ആക്രമണങ്ങളിലും തെളിയുന്നതെന്ന് നയതന്ത്രജ്ഞരും നിരീക്ഷകരും വിലയിരുത്തുന്നു.
ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ ആശങ്കയും മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളും
പൂർണതോതിലുള്ള യുദ്ധം വീണ്ടും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് ഗൾഫ് അറബ് രാജ്യങ്ങളെന്ന് ട്രംപിൻ്റെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിന് മുൻപ് പശ്ചിമേഷ്യൻ നയതന്ത്രജ്ഞൻ വെളിപ്പെടുത്തി. നിലവിലുള്ള ആശയവിനിമയ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഭാഗികമാണെങ്കിലും സുസ്ഥിരമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ.
ആഗോള ഊർജ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ നിർണായക പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനുള്ള എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും എടുത്തുമാറ്റുക എന്നതാണ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന പരിഹാരം. ഇതിന് പകരമായി ഇറാനുള്ള ഉപരോധങ്ങളിൽ പരിമിതമായ ഇളവ് അനുവദിക്കും. ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വിപുലമായ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ഈ നീക്കം വഴിയൊരുക്കുമെന്നും നയതന്ത്രജ്ഞൻ വ്യക്തമാക്കി.
ചർച്ചകളുടെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് പേര് വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന വ്യവസ്ഥയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. അമേരിക്കയും ഇറാനും നടത്തുന്ന പരസ്യ പ്രസ്താവനകൾക്ക് മധ്യസ്ഥ രാജ്യങ്ങൾ വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപിക്കുന്നില്ല. അടച്ചിട്ട മുറികളിലെ ചർച്ചകളിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവർ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതിനിടെ, യുദ്ധം പുനരാരംഭിക്കാനോ ഇറാൻ്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളിലും മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങളിലും വ്യോമാക്രമണം നടത്താൻ ഇസ്രയേലിന് അനുമതി നൽകാനോ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു അമേരിക്കയ്ക്കുമേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നതായി അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ആക്രമണങ്ങളും പ്രത്യാക്രമണങ്ങളും
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഗൾഫ് അയൽരാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം വ്യാപിപ്പിച്ചിരുന്നു. കുവൈറ്റിലെ യുഎസ് വ്യോമതാവളം ലക്ഷ്യമിട്ട ഇറാൻ ബഹ്റൈന് നേരെയും നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടു. ചൊവ്വാഴ്ച ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഖെഷം ദ്വീപിലുള്ള റവല്യൂഷണറി ഗാർഡിൻ്റെ മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ യുഎസ് യുദ്ധവിമാനം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇറാൻ്റെ നീക്കം.
ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് അയൽരാജ്യങ്ങളിലെ യുഎസ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവിടുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണത്തിനും ഇറാൻ്റെ വാർത്താവിനിമയ ടവറുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിനുമുള്ള തിരിച്ചടിയാണിതെന്ന് ടെഹ്റാൻ വിശദീകരിച്ചു.
പരസ്പരമുള്ള ഈ നിയന്ത്രിത ആക്രമണങ്ങൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളും കൈമാറുന്ന പ്രത്യേക സന്ദേശമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. യുദ്ധത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പുറത്തുനിന്ന് സമ്മർദമുണ്ടെങ്കിലും സംഘർഷത്തിൻ്റെ പഴയ തീവ്രതയിലേക്ക് പോകാൻ ഇരുപക്ഷത്തിനും താത്പര്യമോ ശേഷിയോ ഇല്ലെന്നാണ് ഇതിൽനിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.
വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ
സൈനിക നീക്കങ്ങളും പരസ്യമായ ഭീഷണികളും സാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സെൻ്റർ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസിലെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ മോണ യാക്കൂബിയൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പൂർണതോതിലുള്ള യുദ്ധത്തിലേക്ക് എടുത്തുചാടാൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തയാറല്ലെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഗൾഫ് അയൽരാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ഇറാൻ്റെ നീക്കം പോലും വലിയ യുദ്ധത്തോടുള്ള വിമുഖതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായ ബഹ്റൈനെയും കുവൈറ്റിനെയുമാണ് ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ അവർ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മോണ യാക്കൂബിയൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിലും ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നിലവിലെ സമീപനമാണ് ഏറ്റവും സുസ്ഥിരമെന്ന് വാഷിങ്ടൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ നിയർ ഈസ്റ്റ് പോളിസി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ മൈക്കൽ സിങ് വിലയിരുത്തി. യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോർജ് ഡബ്ലിയു ബുഷിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ സീനിയർ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
അമേരിക്കയ്ക്ക് അനുകൂലമായ നയതന്ത്ര കരാർ രൂപപ്പെടുത്താൻ നിലവിലെ രീതിയാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമെന്ന് മൈക്കൽ സിങ് വ്യക്തമാക്കി. സംഘർഷം രൂക്ഷമായാൽ വലിയ ആൾനാശത്തിനും സൈനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ തകർച്ചയ്ക്കും ഇടയാക്കും. ഇതിനുപുറമെ, ഇപ്പോൾ മാത്രം സ്ഥിരത കൈവരിച്ചുതുടങ്ങുന്ന ഊർജ വില വീണ്ടും കുത്തനെ ഉയരാനും ഇത് വഴിവയ്ക്കും. യുദ്ധം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിലെ അപകടസാധ്യത വലുതും നേട്ടം അനിശ്ചിതവുമായതിനാൽ തന്ത്രപരമായ ക്ഷമയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
നാവിക ഉപരോധവും സാമ്പത്തിക സമ്മർദവും
യുഎസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിയന്ത്രണം റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് നഷ്ടമായതിന് പിന്നാലെ യുദ്ധം സൈനികമായി ഏറെക്കുറെ അവസാനിച്ചെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ദിവസങ്ങൾക്കകമാണ് ഇറാൻ ആക്രമണം പുനരാരംഭിച്ചത്. യുദ്ധത്തോടുള്ള ജനകീയ എതിർപ്പും അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കുടുംബ ബജറ്റിനെ ബാധിച്ചതുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടിയായതെന്ന് വോട്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇറാൻ തീരത്തിന് സമീപം ആയിരക്കണക്കിന് യുഎസ് സൈനികർ ഇപ്പോഴും നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഗോള വിപണിയിലേക്കുള്ള ഇറാൻ എണ്ണയുടെ ഒഴുക്ക് തടയാനായി നാവിക ഉപരോധം ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. യുഎസ് നാവികസേനയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള സഖ്യമായ ജോയിൻ്റ് മാരിടൈം ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്റർ ഈ ആഴ്ച പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പ്രവേശിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും, ഉപരോധമുള്ള മറ്റൊരു കപ്പലിൽനിന്ന് ചരക്ക് മാറ്റിക്കയറ്റുകയോ ഇറാനിൽനിന്ന് കയറ്റിയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുകയോ ചെയ്യുന്ന കപ്പലുകൾ ഉപരോധം ലംഘിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതിനുപുറമെ, ഇറാൻ്റെ അവശേഷിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സമ്മർദവും ട്രംപ് ഭരണകൂടം തുടരുന്നുണ്ട്.
യുദ്ധം അവസാനിച്ചെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കാമെങ്കിലും, ഇറാനെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തിൽ നിർത്തി വിജയം അവകാശപ്പെടാൻ വാഷിങ്ടണിനെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് ടെഹ്റാൻ്റെ ശ്രമമെന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രൈസിസ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഇറാൻ ഡയറക്ടർ അലി വാഇസ് പറഞ്ഞു.
ഇറാൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ അടുത്തിടെ ശക്തമായെങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ വേനൽക്കാലത്ത് യുഎസ് സൈന്യം നടത്തിയിരുന്ന പ്രത്യാക്രമണങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഇപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ സംയമനം പാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറാനുമായി കരാറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന നിലപാട് ഈ മാസം ആദ്യം ട്രംപ് സ്വീകരിച്ചതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലെ വഴികൾ പരിമിതപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഇറാൻ തങ്ങളുടെ വിലപേശൽ കടുപ്പിക്കുകയും ഭരണകൂടത്തിന് ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാനാകാത്ത നിബന്ധനകൾ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് മോണ യാക്കൂബിയൻ വിലയിരുത്തി. മുഖം രക്ഷിച്ച് പിന്മാറാനുള്ള അവസരം ഇറാൻ ട്രംപിന് നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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