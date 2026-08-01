ഇറാനെതിരെ കടുത്ത ആക്രമണത്തിന് അമേരിക്ക; സൈന്യത്തിന് നിർദേശം നൽകി ട്രംപ്
കീഴടങ്ങാൻ ഇറാനെ നിർബന്ധിതരാക്കുക എന്നതാണ് സൈനിക നീക്കത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
Published : August 1, 2026 at 7:10 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനെതിരെ ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ തന്നെ പുതിയ സൈനിക ആക്രമണം നടത്താൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സൈന്യത്തിന് നിർദേശം നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തുവന്ന വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കീഴടങ്ങാൻ ഇറാനെ നിർബന്ധിതരാക്കുക എന്നതാണ് സൈനിക നീക്കത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ജോർദാനിലെ യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ കനത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാനുമായുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിൽ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. മേരിലാൻഡിലെ ക്യാമ്പ് ഡേവിഡിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഇറാനെതിരെ കടുത്ത ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇറാൻ പ്രതിനിധികൾ നുണ പറയുകയും കാര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവരിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് ക്യാമ്പ് ഡേവിഡിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു
ഇറാൻ്റെ വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ, പെട്രോളിയം റിഫൈനറികൾ തുടങ്ങിയ ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ വാഷിങ്ടൺ ആലോചിക്കുന്നതായി സിബിഎസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബോധപൂർവമായ ആക്രമണങ്ങൾ യുദ്ധക്കുറ്റമായി കണക്കാക്കാമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സിബിഎസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് വെസ്റ്റ് ടെക്സാസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ക്രൂഡ് വില ബാരലിന് 86 ഡോളറിന് മുകളിലെത്തി. അർഥവത്തായ രീതിയിൽ ഇറാൻ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്നതുവരെ അവർ വലിയ വില നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലെവിറ്റ് പ്രതികരിച്ചു.
വലിയ സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് ട്രംപ് പലതവണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലെ സംഘർഷങ്ങൾ അമേരിക്കൻ സൈനിക ശേഖരത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന വ്യോമ പ്രതിരോധ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററുകളുടെ കുറവ് അമേരിക്ക നേരിടുന്നുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 28ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി നടത്തിയ സൈനിക ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് ആരംഭിച്ച സംഘർഷം വലിയ പ്രാദേശിക അസ്ഥിരതയ്ക്കാണ് കാരണമായത്.
പ്രതിസന്ധിയിലായി ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ
സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ ഉപരോധിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ, പ്രകൃതിവാതകം, വളം എന്നിവയുടെ നിർണായക സമുദ്ര ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു. പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ഇറാൻ്റെ ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കാണ് വഴിവച്ചത്. ഈജിപ്തിലെ ഡാമിയേറ്റ തുറമുഖത്ത് ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതകം വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോയ രണ്ട് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഈ ആഴ്ച ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉണ്ടായതോടെ സംഘർഷം കൂടുതൽ വ്യാപിച്ചു. വർധിച്ചുവരുന്ന സൈനിക സംഘർഷങ്ങൾ ആഗോള ഊർജ വില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ധനം, ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം എന്നിവയ്ക്ക് ഉയർന്ന വില നൽകേണ്ടിവരുന്നത് അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്കിടയിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക ആശങ്കകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
നവംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന യുഎസ് കോൺഗ്രസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പുറത്തുവന്ന അഭിപ്രായ സർവേകളിൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയും യുദ്ധവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ രീതികളിൽ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ വ്യാപകമായ അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വാഷിങ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര വിശ്വാസം പൂർണമായും തകർന്ന നിലയിലാണ്. അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുൻ കരാറുകൾ ലംഘിച്ചുവെന്നും അവരെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് ഇറാൻ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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