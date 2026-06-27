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ഹോർമുസിൽ കരാർ ലംഘിച്ച് സിംഗപ്പൂർ കപ്പൽ; ആക്രമിച്ച് ഇറാൻ, സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബോംബിട്ട് അമേരിക്ക

ജൂൺ 25നാണ് സിംഗപ്പൂർ പതാക വഹിച്ച 'എം.വി എവർ ലവ്‌ലി' എന്ന ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഇതിന് മറുപടിയെന്ന നിലയിലാണ് ജൂൺ 26ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് ഇറാനെതിരെ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത്.

Strait Of Hormuz Attack, US Airstrikes On Iran, Donald Trump Iran Warning, Middle East Maritime Security
US Iran Hormuz Conflict (AP)
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By ANI

Published : June 27, 2026 at 6:23 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നിർദിഷ്ട പാത ലംഘിച്ച് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതിലൂടെ ഇറാൻ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. കപ്പലാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഇറാനിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ, തിരിച്ചടി അതിരൂക്ഷമായിരിക്കുമെന്ന് ഇറാനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതോടെ മേഖല വീണ്ടും യുദ്ധഭീതിയിലായി.

ജൂൺ 25നാണ് ഒമാൻ തീരത്തുകൂടി ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുകയായിരുന്ന സിംഗപ്പൂർ പതാക വഹിച്ച 'എം.വി എവർ ലവ്‌ലി' എന്ന ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണമുണ്ടായത്. കപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ നാല് ഡ്രോണുകൾ തൊടുത്തുവിട്ടെന്നും ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം അമേരിക്കൻ സൈന്യം തകർത്തുവെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

ആക്രമണത്തിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള വാണിജ്യ കപ്പലിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശക്തമായ മറുപടിയെന്ന നിലയിലാണ് ജൂൺ 26ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റ്കോം) ഇറാനെതിരെ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത്. ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും തീരദേശ റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾക്കും നേരെയാണ് അമേരിക്കൻ വിമാനങ്ങൾ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്.

സമാധാന കരാറിന് തിരിച്ചടി

അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ സമാധാന ധാരണ നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ വെടിനിർത്തൽ ലംഘനമാണിത്. ഹോർമുസിൽ സുരക്ഷിതമായ നാവിക ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് ഉപരോധം പിൻവലിക്കുകയും ഇറാൻ മൈനുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒമാനും രാജ്യാന്തര മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷനും ചേർന്ന് സുരക്ഷിതമായ നാവിക ഇടനാഴി തുറന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ആക്രമണമുണ്ടായത്.

വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ഇറാൻ്റെ ആക്രമണം വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് സെൻ്റ്കോം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. രാജ്യാന്തര വ്യാപാര ഇടനാഴിയിലൂടെയുള്ള വാണിജ്യ നീക്കത്തെയും നാവിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഇറാൻ്റെ അപകടകരമായ പെരുമാറ്റം തകർക്കുകയാണെന്നും അമേരിക്ക ആരോപിച്ചു. കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ പാതയൊരുക്കാൻ സെൻ്റ്കോം സേന തുടർന്നും പിന്തുണ നൽകും. ഇറാനുമായുള്ള കരാറിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അമേരിക്കൻ സൈന്യം ജാഗ്രതയോടെ രംഗത്തുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഹോർമുസിൽ സൈനിക സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്കും ഇറാനും ഇടയിൽ നേരിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ.

തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ

കരാർ ലംഘിച്ച് അനധികൃതമായി ഹോർമുസ് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച കപ്പലിന് നേരെയാണ് ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും അതിനാൽ അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിന് നൽകുന്ന മറുപടി സമാനതകളില്ലാത്തതായിരിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ്റെ സായുധ സേനകളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഖാത്തം അൽ അൻബിയ സെൻട്രൽ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സൈനിക വക്താവ് ഇബ്രാഹിം അൽ ഫിഖാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള സമയവും സ്ഥലവും ഇറാൻ തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ ആക്രമണത്തിന് മറുപടി നൽകാതിരിക്കില്ലെന്നും, മേഖലയിലെ കടന്നുകയറ്റക്കാരുടെ വ്യാമോഹങ്ങളെ തകർക്കുന്ന കടുത്ത പ്രതികരണമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുകയെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. തങ്ങളുടെ മറുപടി ഭൂമിയെ പിടിച്ചുകുലുക്കുമെന്നും അമേരിക്കയുടെ സൈനിക സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Strait Of Hormuz Attack, US Airstrikes On Iran, Donald Trump Iran Warning, Middle East Maritime Security
US Iran Hormuz Conflict (AP)

അതേസമയം, ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജിസിസി) രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കൾക്കും ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം സുരക്ഷയുടെ ചുമതല മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് രാജ്യങ്ങളെ കൂടുതൽ അരക്ഷിതരാക്കുമെന്ന് ഇറാൻ ഇസ്‌ലാമിക് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് അസംബ്ലി അംഗം ഇബ്രാഹിം അസീസി പറഞ്ഞു.

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾ സുരക്ഷ നൽകുന്നതിന് പകരം ഭീഷണിയായി മാറിയത് എല്ലാവരും കണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ശക്തിയും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണവും തങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണെന്നും, അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുക മാത്രമാണ് പ്രാദേശിക സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഏക വഴിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഹോർമുസിൽ ഇറാൻ നൽകുന്ന റൂട്ട് മാത്രമാണ് സുരക്ഷിതമെന്നും, അല്ലാത്തവയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കില്ലെന്നും ഉത്തരവാദിത്തം കപ്പൽ ഉടമകൾക്കായിരിക്കുമെന്നുമാണ് ഇറാൻ്റെ നിലപാട്.

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TAGGED:

STRAIT OF HORMUZ ATTACK
US AIRSTRIKES ON IRAN
DONALD TRUMP IRAN WARNING
MIDDLE EAST MARITIME SECURITY
US IRAN HORMUZ CONFLICT

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