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ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിട്ടെന്ന് ഇറാൻ; ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ സൈന്യം

ഇറാനുമായുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടതായി ട്രംപ്

STRAIT OF HORMUZ STRAIT OF HORMUZ CLOSURE Donald Trump US WEST ASIA TENSIONS
Donald Trump (ANI)
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By ANI

Published : July 13, 2026 at 7:42 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച ഇറാൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ തള്ളി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള യാത്ര തടസപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളായതിൻ്റെ സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. എൻബിസി ന്യൂസിൻ്റെ മീറ്റ് ദി പ്രസ് പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇറാനുമായുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടതായി ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചു. വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ സൈനിക ആക്രമണത്തോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ താത്കാലിക കരാർ തകർന്നതായും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.

ശനിയാഴ്ച നടന്ന ചർച്ചകളിൽ ആണവ, സൈനിക നീക്കങ്ങൾ പൂർണമായും അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് ഇറാൻ പ്രതിനിധികൾ സമ്മതിച്ചിരുന്നതായി ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയ്ക്ക് അനുകൂലമായ മികച്ച കരാറായിരുന്നു അതെന്നും ആണവ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവർ തയാറായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയ ഇറാൻ പ്രതിനിധികൾ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കപ്പലിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇറാൻ ഭരണകൂടം വളരെ മോശപ്പെട്ട മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ളവരാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും അദ്ദേഹം നൽകി.

തുറന്നുകിടക്കുന്നു ഹോർമുസ്
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇപ്പോഴും തുറന്നുകിടക്കുകയാണെന്നും ഇറാൻ്റെ പ്രകോപനങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ സൈനിക ആക്രമണത്തിലൂടെ അമേരിക്ക മറുപടി നൽകിയതായും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഇറാനുനേരെ കനത്ത ബോംബാക്രമണം നടത്തിയതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിട്ടെന്ന ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് ഇറാൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ തള്ളിയത്. ലോകത്തെ എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘർഷം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ആശങ്കകൾക്കാണ് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇറാൻ സേനയുടെ പരിശോധനയും നിരീക്ഷണവുമില്ലാതെ വിദേശ കപ്പലുകൾക്ക് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകാനാകില്ലെന്ന് ഐആർജിസി നാവികസേന കമാൻഡർ പറഞ്ഞതായി സെൻട്രൽ കമാൻഡ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. എന്നാൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഇറാനല്ലെന്നും ഇതൊരു അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാതയാണെന്നും സെൻട്രൽ കമാൻഡ് വ്യക്തമാക്കി. ഈ പാത തുറന്നിടാൻ അമേരിക്കൻ സേന സജ്ജമാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഒരുക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അമേരിക്കൻ സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി.

ഇറാൻ്റെ നിലപാട്
അതേസമയം ഗതാഗതം സുഗമമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡിൻ്റെ വാദങ്ങൾക്കിടയിലും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇറാൻ ആവർത്തിച്ചു. അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ നിയമവിരുദ്ധമായ നീക്കങ്ങളെ തുടർന്നാണ് പാത അടച്ചതെന്ന് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് അതോറിറ്റി എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സമുദ്രയാന നിയന്ത്രണ സമിതിയാണ് പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് അതോറിറ്റി. അതോറിറ്റി നൽകുന്ന ട്രാൻസിറ്റ് പെർമിറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇതുവഴി കടന്നുപോകാൻ അനുമതിയുള്ളൂ.

മേഖലയിൽ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും പുനഃസ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതുവഴിയുള്ള യാത്രയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കൂവെന്നും അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള യാത്ര സാധ്യമല്ല. സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ പെർമിറ്റുകൾ നൽകുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. പെർമിറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ അതോറിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കണമെന്നും പുതിയ വിവരങ്ങൾക്കായി എക്സ് അക്കൗണ്ട് പിന്തുടരണമെന്നും പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് അതോറിറ്റി നിർദേശിച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് എല്ലാ കപ്പലുകൾക്കുമായി തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അവകാശപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ്റെ വിശദീകരണം.

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TAGGED:

STRAIT OF HORMUZ
STRAIT OF HORMUZ CLOSURE
DONALD TRUMP
US WEST ASIA TENSIONS
US IRAN CONFLICT

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