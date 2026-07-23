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ഹോർമുസിൽ വീണ്ടും ഇറാൻ്റെ കപ്പലാക്രമണം; തിരിച്ചടിച്ച് അമേരിക്ക

ഹോർമുസിൽ അമേരിക്ക നിർദേശിച്ച പാതയിലൂടെ പോവുകയായിരുന്ന കപ്പലിനുനേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

'Iran getting hit hard; they want to make a deal': Trump
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപd (AP)
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By ANI

Published : July 23, 2026 at 7:01 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണികൾ വകവയ്ക്കാതെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വീണ്ടും ഇറാൻ്റെ കപ്പൽ ആക്രമണം. അനുമതിയില്ലാതെ ഹോർമുസ് കടക്കുന്ന ഏതൊരു കപ്പലിനുനേരെയും ശക്തമായ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാൻ സേന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അതേസമയം ഇറാനിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ അമേരിക്ക നടത്തുന്ന വ്യോമാക്രമണം 12-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു.

തുടർച്ചയായ വ്യോമാക്രമണം
ഹോർമുസിൽ അമേരിക്ക നിർദേശിച്ച പാതയിലൂടെ പോവുകയായിരുന്ന കപ്പലിനുനേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഇറാൻ വിലക്കിയ പാതയിലൂടെയായിരുന്നു സഞ്ചാരം. വലിയ സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് മറ്റ് രണ്ട് കപ്പലുകൾ പിൻവാങ്ങിയതായി ഇറാൻ സേന ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. ഹോർമുസിൽ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ ഇറാനിലെ പാലങ്ങളോ വൈദ്യുത കേന്ദ്രങ്ങളോ ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങളോ ബോംബിട്ട് തകർക്കുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ അമേരിക്കൻ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം.

ഇറാനിലെ ബുഷെർ, അഹ്‌വാസ്, സിറിക് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയും അമേരിക്ക വ്യാപകമായ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. ഇതുവരെ 53 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും 590 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ഇറാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് അമേരിക്കൻ സേനയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുവൈറ്റിലെ ജല ശുദ്ധീകരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇറാൻ്റെ നടപടിയെ ജിസിസി രാജ്യങ്ങൾ അപലപിച്ചു. ഇതിനിടെ യെമനിലെ ഹൂതികൾ രണ്ട് സൗദി എണ്ണ ടാങ്കറുകൾ ആക്രമിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

യുദ്ധം ചെറിയ പോരാട്ടമെന്ന് ട്രംപ്
ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തെ ഒരു ചെറിയ പോരാട്ടം മാത്രമായാണ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ജോർജിയയിലെ മരിയേറ്റയിൽ ട്രംപ് അക്കൗണ്ട്സ് സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അമേരിക്കയുടെ ശക്തമായ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന ഇറാൻ ഒരു കരാറിലെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അവർ അതിന് പൂർണമായി സജ്ജരല്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഓരോ തവണയും കരാറിലെത്തുമ്പോൾ അവർ വ്യവസ്ഥകൾ മാറ്റുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നാല് അമേരിക്കൻ സൈനികരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ചടങ്ങിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പങ്കെടുത്തു. ഡെലവെയറിലെ ഡോവർ എയർഫോഴ്സ് ബേസിലായിരുന്നു ചടങ്ങ്. ജൂലായ് 18ന് ജോർദാനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ലഫ്റ്റനൻ്റ് ടൈലർ ഫീഹാൻ്റെ കുടുംബത്തെ അദ്ദേഹം ആദരിച്ചു. നോർത്ത് കരോലിനയിലെ ഫോർട്ട് ബ്രാഗ് ആസ്ഥാനമായുള്ള 32-ാമത് ആർമി എയർ മിസൈൽ ഡിഫൻസ് കമാൻഡിൻ്റെ 55-ാമത് എയർ ഡിഫൻസ് ആർട്ടിലറി റെജിമെൻ്റിലെ സെക്കൻഡ് ബറ്റാലിയൻ അംഗമായിരുന്നു ടൈലർ ഫീഹാൻ.

മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോ ബൈഡനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനമാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉന്നയിച്ചത്. 18 മാസം മുൻപ് രാജ്യം വലിയ തകർച്ചയിലായിരുന്നുവെന്നും ജോ ബൈഡനും ഇടതുപക്ഷ ഡെമോക്രാറ്റുകളും ചേർന്ന് 48 വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണപ്പെരുപ്പമാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകം അമേരിക്കയെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ പരാജയം
അമേരിക്കൻ ഭീഷണികൾക്ക് പിന്നാലെ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി രംഗത്തെത്തി. രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്ക് നേരെയുള്ള ഏത് ആക്രമണത്തിനും നിർണായകമായ മറുപടി നൽകുമെന്നും, ഇതിന് സഹായിക്കുന്നവരെയും നിയമാനുസൃത ലക്ഷ്യങ്ങളായി കണക്കാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബഗർ ഗാലിബാഫ്, ഇറാൻ്റെ ഖാത്തം അൽ അൻബിയ സെൻട്രൽ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്നിവരും സമാനമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ, നയതന്ത്ര പ്രശ്നപരിഹാരം അസാധ്യമാക്കുന്നതാണ് ഇറാൻ്റെ നടപടികളെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ പ്രതികരിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ, ഖത്തർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 10 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തലിനായി നടത്തിയ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ അമേരിക്കയും ഇറാനും നിരസിച്ചു. ഹോർമുസിൻ്റെ പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ നിലപാട്. സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില ബാരലിന് 96 ഡോളറായി ഉയർന്നു.

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TAGGED:

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