അമേരിക്ക-ഇറാൻ സംഘർഷം: ഖത്തറിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നയതന്ത്ര പരിഹാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി യു.എ.ഇ
ഫെബ്രുവരി 28ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾക്കും, തുടർന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾക്കും ശേഷം മേഖല വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്
Published : November 2, 2026 at 10:23 AM IST
മനാമ: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പുതിയൊരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഒഴിവാക്കാൻ ഖത്തറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ നയതന്ത്ര പരിഹാരം സാധ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി യു.എ.ഇ. ബഹ്റൈനിൽ നടക്കുന്ന മനാമ ഡയലോഗ് സുരക്ഷാ ഉച്ചകോടിയിലാണ് യു.എ.ഇ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഉപദേഷ്ടാവ് അൻവർ ഗർഗാഷ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഫെബ്രുവരി 28ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾക്കും, തുടർന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾക്കും ശേഷം മേഖല വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് സ്റ്റഡീസ് (ഐ.ഐ.എസ്.എസ്) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വാർഷിക സുരക്ഷാ ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഗർഗാഷ്. മേഖലയിൽ മറ്റൊരു യുദ്ധം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നയതന്ത്ര പരിഹാരം തേടി ഇറാൻ
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കായി ഇറാൻ പ്രതിനിധികൾ ഖത്തറിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുമായി നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നില്ലെന്നും, ഇറാൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക നൽകുന്ന മറുപടിയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനമെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അറാഖ്ചി വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്ക നയതന്ത്രത്തിൻ്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും, വാഷിങ്ടണിൻ്റെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് പ്രതിരോധത്തിനും നയതന്ത്രത്തിനും ഇറാൻ തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലൂടെ അറിയിച്ചു.
ആശങ്കയോടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ
നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ വലിയ വിവേകം ആവശ്യമാണെന്ന് അൻവർ ഗർഗാഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സൈനിക ഇടപെടലുകൾ പ്രശ്നം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുകയേ ഉള്ളൂ. അമേരിക്കയുടെയും ഇറാൻ്റെയും നിലപാടുകൾ തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയെ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. രണ്ടാമതൊരു യുദ്ധം മേഖലയ്ക്ക് താങ്ങാനാകില്ലെന്ന വികാരമാണ് മറ്റ് ഗൾഫ്, അറബ് നേതാക്കളും പങ്കുവച്ചത്. പുതിയൊരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായാൽ അത് കൂടുതൽ അപകടകരവും വിനാശകരവുമായിരിക്കുമെന്ന് ഈജിപ്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബദർ അബ്ദെലാറ്റി പറഞ്ഞു.
ഏപ്രിലിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് യു.എ.ഇക്ക് നേരെ ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. വിമാനത്താവളങ്ങൾ, സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലകൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമാക്കി 3000-ൽ അധികം ഡ്രോൺ, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളാണ് നടന്നത്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. യുദ്ധം അമേരിക്കയും യു.എ.ഇയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കിയെന്നും ഗർഗാഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇറാനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ബഹ്റൈൻ
സംഘർഷം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏത് ശ്രമങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി ബഹ്റൈൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ദുല്ലത്തീഫ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ സയാനി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, കടൽ, വ്യോമ, ഡാറ്റാ സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ആക്രമണം നടത്തുന്ന ഇറാൻ്റെ രീതി മേഖലയുടെ സ്ഥിരതയെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. വെടിനിർത്തലിന് ശേഷവും കടലിനടിയിലെ ഡാറ്റാ കേബിളുകൾക്ക് നേരെ ഭീഷണി ഉയർന്നു. സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് നേരെ ഹൂതി വിമതർ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുദ്ധത്തിൻ്റെ പാരമ്യത്തിൽ ബഹ്റൈന് നേരെ ഇറാൻ 500 ഡ്രോണുകളും 200 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു. നാവിക താവളം, പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രം, ജല ശുദ്ധീകരണ ശാല എന്നിവയ്ക്ക് നേരെയായിരുന്നു ആക്രമണം.
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സന വിമാനത്താവളത്തിൽ സൗദി നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി ഈ വേനൽക്കാലത്ത് സൗദിയുടെ എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കും നേരെ ഹൂതികൾ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം, പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജി.സി.സി) രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏകോപനമില്ലാത്തതിനെ ഗർഗാഷ് വിമർശിച്ചു. സൗദി അറേബ്യ, യു.എ.ഇ, കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈൻ, ഖത്തർ, ഒമാൻ എന്നീ ആറ് രാജ്യങ്ങൾ കൂട്ടായി പ്രതികരിക്കുന്നതിന് പകരം ദേശീയ തലത്തിലോ ഉഭയകക്ഷി തലത്തിലോ ആണ് അമേരിക്കൻ കമാൻഡ് സെൻ്ററുകളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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