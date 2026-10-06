അമേരിക്കയുമായുള്ള ചർച്ചകൾ അർഥശൂന്യം; ലക്ഷ്യം ഇറാനെ അട്ടിമറിക്കലെന്ന് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ
ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാഷിങ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാനിൽ മിന്നലാക്രമണം നടത്തിയത്
Published : October 6, 2026 at 11:52 AM IST
ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചർച്ചകൾ അർഥശൂന്യമാണെന്നും അത് വീണ്ടും ആക്രമണങ്ങളിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നതെന്നും ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ. പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ മാസങ്ങളായി സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഇറാൻ്റെ പ്രതികരണം.
ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇതുവരെ മൂന്ന് തവണയാണ് അമേരിക്ക ഇറാനെ ആക്രമിച്ചത്. ഇതിൽനിന്ന് അവർ സംഭാഷണത്തിന് തയാറല്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാനെ അട്ടിമറിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഔദ്യോഗിക വാർത്ത ഏജൻസിയായ ഐആർഎൻഎ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
അനുദിനം ഉപരോധങ്ങളും ഭീഷണികളും സമ്മർദങ്ങളും ചെലുത്തുകയും കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ശത്രുവുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് യാതൊരു അർഥവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാഷിങ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാനിൽ മിന്നലാക്രമണം നടത്തിയത്. ഇതോടെയാണ് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ പുതിയ യുദ്ധത്തിന് തുടക്കമായത്.
സമാധാന ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടി
സംഘർഷം ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ജൂണിൽ ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയതോടെ അമേരിക്ക വീണ്ടും സൈനിക നീക്കം ശക്തമാക്കി. ഇതോടെ സമാധാന ചർച്ചകൾ പൂർണമായും വഴിമുട്ടി. അടുത്തിടെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജനറൽ അസംബ്ലിയോടനുബന്ധിച്ച് അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ പരോക്ഷ ചർച്ചകൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് പകരം സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ശക്തമാക്കാനാണ് അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനം. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ശേഷം അമേരിക്ക ഇറാനിൽ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടില്ല.
സൈനിക നീക്കത്തിലൂടെ പരിഹാരമില്ല
ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിനെതിരായ അമേരിക്കയുടെ യുദ്ധം സൈനിക നീക്കത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അറാഖ്ചി ഞായറാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണം പുനരാരംഭിച്ചാൽ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കും. പുതിയ ഉപരോധങ്ങളിലൂടെയോ സൈനിക നീക്കത്തിലൂടെയോ പ്രശ്നപരിഹാരം സാധ്യമല്ല. നീതിയുടെയും ന്യായത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ മാത്രമേ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇറാൻ ആണവായുധങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നത് തടയാനാണ് യുദ്ധം അനിവാര്യമായതെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും വാദം. എന്നാൽ ആണവായുധങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നില്ലെന്ന് ഇറാൻ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിട്ടത് ലോക ഊർജ വിപണിയെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിലേക്ക് അമേരിക്ക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഈ സുപ്രധാന കപ്പൽ പാതയുടെ നിയന്ത്രണം ഇറാൻ്റെ കൈകളിലാണ്. തങ്ങളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ കടന്നുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ട്.
ഇതിന് മറുപടിയായി ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ അമേരിക്ക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയും നിയമം ലംഘിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഞായറാഴ്ച ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു ടാങ്കറിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി. തിങ്കളാഴ്ച ഇറാൻ സേനയുടെ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് മറ്റൊരു കപ്പൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങിയതായി ബ്രിട്ടീഷ് മാരിടൈം ഏജൻസിയായ യുകെഎംടിഒ അറിയിച്ചു.
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