കരിങ്കടലിൽ കപ്പലിനുനേരെ ആക്രമണം; ഇന്ത്യൻ നാവികന് ദാരുണാന്ത്യം, 28 ഇന്ത്യക്കാർ സുരക്ഷിതം
15-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്ന പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൽ ഇറാൻ്റെ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിലാണ് അമേരിക്ക കനത്ത വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത്.
Published : July 25, 2026 at 7:08 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയിലും കരിങ്കടലിലും സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നു. ഇറാനുനേരെ അമേരിക്ക കടുത്ത വ്യോമാക്രമണം തുടരുന്നതിനിടെ, യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങളിൽ ഇറാൻ തിരിച്ചടിച്ചു. ഇതിനിടെ കരിങ്കടലിൽ റഷ്യൻ തീരത്തുവച്ച് കപ്പലിനുനേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ നാവികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ചെങ്കടലിൽ സൗദി അറേബ്യയും യെമനിലെ ഹൂതികളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലും രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്.
15-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്ന പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൽ ഇറാൻ്റെ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിലാണ് അമേരിക്ക കനത്ത വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത്. അഹ്വാസ്, ബന്ദർ അബ്ബാസ്, ഖേഷ്മ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ അമേരിക്കൻ ആക്രമണമുണ്ടായി. ഇതിനുപിന്നാലെ ബഹ്റൈൻ, കുവൈറ്റ്, ജോർദാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടു.
തങ്ങളുടെ വ്യോമമേഖലയിലേക്ക് ഇറാൻ്റെ ഏഴ് ഡ്രോണുകൾ എത്തിയെന്നും അവയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും ജോർദാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യോമാക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് ബഹ്റൈൻ, കുവൈറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വ്യോമഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഗൾഫിലെ സംഘർഷം ബാധിച്ചെങ്കിലും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അതിനിടെ ഇറാനുമായി ആശയവിനിമയം തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഈ ആശയവിനിമയം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഫലമുണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകിയില്ല.
ഇന്ത്യൻ നാവികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു
കരിങ്കടലിൽ റഷ്യൻ തീരത്ത് എംവി ഒമോർഫി എന്ന കപ്പലിനുനേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിലാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ നാവികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആക്രമണ സമയത്ത് മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാരാണ് കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ മറ്റ് രണ്ടുപേർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. റഷ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും നാവികൻ്റെ കുടുംബത്തിന് എല്ലാ സഹായങ്ങളും എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ഇറാൻ തീരത്ത് എൽപിജി ടാങ്കറായ ഒരു ഇന്ത്യൻ ചരക്കുകപ്പലിനുനേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 28 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചരക്കുകപ്പലുകൾ തുടർച്ചയായി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ഇന്ത്യ കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
യെമനിൽ സൗദിയുടെ പ്രത്യാക്രമണം
ചെങ്കടലിൽ സൗദി അറേബ്യ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിയ നാല് കപ്പലുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ യെമനിലെ ഹൂതികളുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിൽ സൗദി സഖ്യസേന പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി. ബോംബാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് യെമനിലെ ഹുദൈദയിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. സൗദി കപ്പലുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിന് സമാനമായ അളവിലാണ് തിരിച്ചടിച്ചതെന്ന് സൈന്യം അറിയിച്ചു. സൗദിക്കുമേലുള്ള ഹൂതികളുടെ കപ്പൽ ഉപരോധം അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകം നാല് കപ്പലുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും വിവിധ കപ്പലുകൾ മടക്കി അയക്കുകയും ചെയ്തു. കപ്പൽ ആക്രമിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് സൗദി സഖ്യസേന വിശദീകരിച്ചു.
ഐആർജിസി കമാൻഡർമാരും ഹൂതികളും ഇറാനിൽനിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ വിമാനം ഇറങ്ങുന്നത് തടയാൻ യെമൻ സൈന്യം സൻആ വിമാനത്താവളത്തിൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. യെമനിലെ ഔദ്യോഗിക ഭരണകൂടത്തിന് സൗദി സഖ്യസേനയുടെ പിന്തുണയുണ്ട്. അതിനാൽ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ സൗദിയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഹൂതി നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ യെമനിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് സൗദിയെന്നും സുരക്ഷാഭീഷണി അംഗീകരിക്കാൻ ആകില്ലെന്നും ആക്രമണത്തിന് ശേഷം സൈനിക വക്താവ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
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