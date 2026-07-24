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ഇറാനെതിരെ കനത്ത ആക്രമണത്തിന് അമേരിക്ക; 55 മരണം, മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്

കുവൈത്തിൻ്റെ വടക്കൻ അതിർത്തിയിലെ അബ്‌ദലി ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് നേരെ നടന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ജിസിസി രാജ്യങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി.

TRUMP WARNS IRAN GLOBAL OIL PRICES SURGE MIDDLE EAST TENSIONS ISRAEL IRAN CONFLICT
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 24, 2026 at 8:53 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനെതിരെ തുടർച്ചയായ പതിമൂന്നാം ദിവസവും അമേരിക്കയുടെ വ്യാപക ആക്രമണം. ഇറാന് നേരെ ഇതുവരെയില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള കനത്ത ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിടുന്നതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 55 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും 629 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ഇറാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

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ഇറാനിലെ നഗരങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം പൂർത്തിയാക്കിയതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അറിയിച്ചു. തുറമുഖ നഗരങ്ങൾക്കും ദ്വീപുകൾക്കും പുറമെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്‌റാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ നഗരങ്ങൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. ബന്ദർ അബ്ബാസിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. കുവൈത്തിൻ്റെ വടക്കൻ അതിർത്തിയിലെ അബ്‌ദലി ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് നേരെ നടന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ജിസിസി രാജ്യങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി. ഇറാൻ ആക്രമിച്ചാൽ കനത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഇസ്രയേലും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയിലെ സിഐഎ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്താൻ ഇറാന് റഷ്യൻ സഹായം ലഭിച്ചിരുന്നോ എന്ന കാര്യം അമേരിക്ക അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.

ട്രംപിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
ഇറാന് വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും തീരുമാനങ്ങൾ ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ചെങ്കടലിൽ സൗദി കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഹൂതികൾ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പകരമായി ഇറാൻ്റെ കപ്പലുകളും സ്വത്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്ത് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കാനാണ് ട്രംപിൻ്റെ നീക്കം. പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യുഎസ് പൗരന്മാരോട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മടങ്ങിയെത്താൻ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് നിർദേശിച്ചു. ഇറാൻ ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാണെങ്കിലും ഒരു കരാറിലെത്താൻ അവർ ഒരുക്കമല്ലെന്ന് ട്രംപ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇസ്രയേലിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ലെന്നും എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ പങ്കാളിയായേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സൗദി-യുഎസ് ആണവ കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി സൗദി അറേബ്യ ഇസ്രയേലിനെ അംഗീകരിക്കണമെന്നും അബ്രഹാം കരാറിൽ ഒപ്പിടണമെന്നും ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കുതിച്ചുയർന്ന് എണ്ണവില
സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. ഒന്നര മാസത്തിനിടെ ആദ്യമായി ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 100 ഡോളർ കടന്നു. ഇത് ഇറക്കുമതി രാജ്യങ്ങളെ കടുത്ത ആശങ്കയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം ഏതാണ്ട് പൂർണമായും നിലച്ച മട്ടിലാണ്. എന്നാൽ ഒമാൻ അതിർത്തിയിലൂടെ കപ്പലുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തുടരുമെന്ന് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി. അനധികൃതമായി കപ്പലുകൾ കടന്നുപോയാൽ ശക്തമായി നേരിടുമെന്ന് ഇറാനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ബാബുൽ മന്ദബ് വഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കത്തെയും ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.

വ്യാപക ആക്രമണം
ബഹ്റൈൻ, കുവൈത്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. കുവൈത്തിലെ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾക്കും ജലശുദ്ധീകരണ പ്ലാൻ്റുകൾക്കും നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി. ചെങ്കടലിൽ രണ്ട് സൗദി എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെ ഹൂതികൾ ആക്രമണം നടത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാന് ട്രംപ് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ഖുസെസ്താൻ പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ അഹ്‌വാസിൻ്റെ സമീപത്ത് സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായി ഇറാൻ്റെ ഫാർസ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരാശയുടെ ലക്ഷണമാണെന്ന് ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവിൻ്റെ ഉപദേഷ്‌ടാവ് മൊഹ്‌സെൻ റെസായി പ്രതികരിച്ചു. ട്രംപിനെ ഒരു 'ഭ്രാന്തൻ' എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഷലാംചെയിലെ ഷിയാ തീർഥാടകർക്ക് നേരെ അമേരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമണം കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2028ലെ യുഎസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമാണ് ട്രംപിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി ആരോപിച്ചു.

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TAGGED:

TRUMP WARNS IRAN
GLOBAL OIL PRICES SURGE
MIDDLE EAST TENSIONS
ISRAEL IRAN CONFLICT
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