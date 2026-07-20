അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇറാൻ്റെ ചുട്ടമറുപടി; കുവൈറ്റിലെ യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം
ഖുസെസ്താൻ പ്രവിശ്യയിലെ അബദാൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ വലിയുല്ല ഹയാത്തി സ്ഥിരീകരിച്ചു
Published : July 20, 2026 at 6:12 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക പോരാട്ടം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്നു. ഇറാൻ്റെ ആണവ നിലയങ്ങൾക്കും സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കൻ സഖ്യരാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണവും ഉണ്ടായി.
ആണവ നിലയത്തിന് നേരെ ആക്രമണം
ഇറാനിലെ ഖുസെസ്താൻ പ്രവിശ്യയിലുള്ള ഡാർഖോവിനിൽ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്ന ആണവ നിലയത്തിന് നേരെയാണ് അമേരിക്കൻ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. പുലർച്ചെ 3.39നാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്ന് ഇറാൻ്റെ ആണവോർജ സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയുടേത് തീവ്രവാദ നടപടിയാണെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിൽ രാജ്യാന്തര ആണവോർജ ഏജൻസി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. നിലയം നിർമാണത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലായതിനാൽ ആണവ പദാർഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും റേഡിയേഷൻ ഭീഷണിയില്ലെന്നും ഏജൻസി ഡയറക്ടർ ജനറൽ റാഫേൽ മരിയാനോ ഗ്രോസി അറിയിച്ചു. ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും പിന്മാറണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഖുസെസ്താൻ പ്രവിശ്യയിലെ അബദാൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ വലിയുല്ല ഹയാത്തി സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ ആളപായമില്ല. ഖേഷ്മ് ദ്വീപിലും അമേരിക്കൻ വ്യോമാക്രമണം നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായും നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ അടിയന്തര സുരക്ഷാ സംഘത്തെ വിന്യസിച്ചതായും പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതേസമയം അഹ്വാസിനു മുകളിൽ വച്ച് അമേരിക്കയുടെ എംക്യു-9 ഡ്രോൺ തകർത്തിട്ടതായി ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് അവകാശപ്പെട്ടു.
അമേരിക്കയുടെ എട്ടാംവട്ട ആക്രമണം
ജൂലൈ 18ന് രാത്രി 11.30നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അറിയിച്ചു. ഇറാൻ്റെ തീരദേശ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ, വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ, നാവിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, മിസൈൽ-ഡ്രോൺ സംഭരണ ശാലകൾ എന്നിവയാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ജോർദാനിൽ രണ്ട് അമേരിക്കൻ സൈനികരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായാണ് ഈ നീക്കം. ആക്രമണത്തിൽ ഒരു സൈനികനെ കാണാതായിട്ടുമുണ്ട്.
ഫെബ്രുവരി 28ന് ശേഷം ഇതുവരെ 16 അമേരിക്കൻ സൈനികരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇറാനെതിരായ റഷ്യൻ ഉപരോധ ബില്ലിൽ ഇറാനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായും അവർക്ക് ഒരിക്കലും ആണവായുധം നിർമിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ മാസം ഒപ്പുവച്ച ധാരണാപത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇറാൻ പിന്മാറിയതിനെ കാര്യമാക്കുന്നില്ലെന്നും സൈനികരുടെ മരണം ദുഃഖകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ
അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി കുവൈറ്റിലെ രണ്ട് യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തി. ക്യാമ്പ് ഉദൈരിയിലെ ആയുധപ്പുരയ്ക്കും അലി അൽ സലേം വ്യോമതാവളത്തിലെ റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾക്കും നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. കുവൈറ്റിലെ വൈദ്യുതി, ജല ശുദ്ധീകരണ ശാലയ്ക്ക് നേരെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായി. പരിക്കേറ്റ പൗരന്മാരെ കുവൈറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് അഹ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹ്മദ് അൽ സബാഹ്, ആരോഗ്യമന്ത്രി അഹ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് അൽ അവാദി എന്നിവർ ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ചു.
ജോർദാനിലേക്ക് ഇറാൻ തൊടുത്തുവിട്ട നാല് മിസൈലുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം സൈന്യം തകർത്തു. ഒരെണ്ണം ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് പതിച്ചു. സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് അമ്മാൻ നഗരത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് സൈറണുകൾ മുഴങ്ങി. അഖബ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കും തുറമുഖത്തേക്കുമുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കാൻ അമേരിക്കൻ എംബസി പൗരന്മാർക്ക് നിർദേശം നൽകി. എന്നാൽ നിലവിൽ ഭീഷണികളില്ലെന്നും ഒഴിപ്പിക്കൽ ഉത്തരവുകൾ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ജോർദാൻ സർക്കാർ വക്താവ് മുഹമ്മദ് അൽ മൊമാനി അറിയിച്ചു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നിയന്ത്രണം
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നാല് കപ്പലുകൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ നാവികസേന അറിയിച്ചു. നാവിഗേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഓഫാക്കി സഞ്ചരിച്ച രണ്ട് കപ്പലുകൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും മറ്റ് രണ്ട് കപ്പലുകൾ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കടലിടുക്കിൻ്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണം തങ്ങൾക്കാണെന്നും അനുമതിയില്ലാതെ എണ്ണയോ വാതകമോ കടത്തിവിടില്ലെന്നും ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഫെബ്രുവരി 28ന് മുൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ വസതിക്ക് നേരെ നടന്ന ബോംബാക്രമണം സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണെന്നും അത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ടെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി പറഞ്ഞു. ശത്രുക്കൾക്ക് ഇറാൻ്റെ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഇത് കാരണമായെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമേരിക്കയെ വലിയ സാത്താൻ എന്നാണ് ഇറാൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പരമോന്നത നേതാവ് മുജ്തബ ഖാമേനി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാമെന്നത് അമേരിക്കയുടെ വ്യാമോഹം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഇറാഖ് ജനതയ്ക്കുള്ള സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. പരമോന്നത നേതാവിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് ശത്രുക്കൾക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബഗർ ഖാലിബാഫ് പറഞ്ഞു.
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