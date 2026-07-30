ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും യുഎസ് വ്യോമാക്രമണം; കനത്ത പ്രഹരം ഉടനെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
ഈജിപ്തിലെ ഡാമിയേറ്റ തുറമുഖത്ത് അമേരിക്കൻ കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാനെതിരെ അതിശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്
By ANI
Published : July 30, 2026 at 6:57 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: വാഷിങ്ടൺ: ജോർദാനിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇറാനിൽ വീണ്ടും അമേരിക്കയുടെ വ്യോമാക്രമണം. ഇറാനെതിരെ അതിശക്തമായ സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും തവിടുപൊടിയാക്കുമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എന്നാൽ ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണികൾ തള്ളിയ ഇറാൻ അമേരിക്കയുമായി ഇനി യാതൊരുവിധ ചർച്ചകൾക്കും തയാറല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
ഏഴ് ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇറാനിൽ അമേരിക്ക വീണ്ടും വ്യോമാക്രമണം നടത്തുന്നത്. ഈജിപ്തിലെ ഡാമിയേറ്റ തുറമുഖത്ത് അമേരിക്കൻ കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാനെതിരെ അതിശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ടെഹ്റാനെതിരെ കടുത്ത ആക്രമണം നടത്താൻ വാഷിങ്ടൺ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള ഊഴം അമേരിക്കയുടേതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡാമിയേറ്റ തുറമുഖത്തുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കാര്യങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ പരിഹരിക്കുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമേരിക്കയുടെ തിരിച്ചടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഇറാനറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, ഭാവിയിൽ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്കുള്ള സാധ്യതകളും തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല. ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഒരു കരാറിലെത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ കടുത്ത ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുമെന്ന് ഫോക്സ് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കവെ ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു.
ഡാമിയേറ്റയിലെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം
ബുധനാഴ്ച ഈജിപ്തിലെ ഡാമിയേറ്റ തുറമുഖത്ത് അമേരിക്കൻ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എൽഎൻജി കപ്പലിന് നേരെയാണ് ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം ഗൾഫ് മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തേക്കും വ്യാപിക്കുകയാണെന്ന ആശങ്ക ശക്തമായി. തുറമുഖത്ത് ചരക്ക് ഇറക്കുന്നതിനിടെയാണ് സ്ഫോടനം നടന്നതെന്ന് സമുദ്ര സുരക്ഷാ കമ്പനിയായ ആംബ്രെയെ ഉദ്ധരിച്ച് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അമേരിക്കൻ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എനർഗോസ് വിൻ്റർ എന്ന കപ്പലിന് നേരെയാണ് ആളില്ലാ വിമാനം ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ബ്രിട്ടൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുരക്ഷാ കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ആളപായമില്ലെന്ന് ഈജിപ്ത് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. തുറമുഖത്തെ സംഭരണ കപ്പലിലും ടഗ് ബോട്ടിലുമാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. അടിയന്തര സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തീയണച്ചതായി മന്ത്രാലയം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കാരണം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
ഇറാഖിലും ജോർദാനിലും ആക്രമണം
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മേഖലയിൽ വലിയ സംഘർഷങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. ഇറാഖിലെ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള പോപ്പുലർ മൊബിലൈസേഷൻ ഫോഴ്സസിൻ്റെ (പിഎംഎഫ്) കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ അമേരിക്കയും സൗദി അറേബ്യയും സംയുക്തമായി ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. അമേരിക്കൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് സൗദി അറേബ്യ ആദ്യമായി അമേരിക്കയ്ക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ഇറാൻ അനുകൂല ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെതിരെ നേരിട്ടുള്ള സൈനിക നടപടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇതിന് മറുപടിയായി ജോർദാനിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തി. കൂടാതെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ പോകുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ സംയുക്ത ഭരണത്തിനായി ഒമാൻ മുന്നോട്ടുവച്ച നയതന്ത്ര നിർദേശം ഇറാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇതോടെ മേഖലയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ പൂർണമായും വഴിമുട്ടി.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾ ആഗോള വിപണിയെയും സാരമായി ബാധിച്ചു. ഇന്ധന വിതരണ പാതകളിലെ പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് അവധി വ്യാപാരത്തിൽ എട്ട് ശതമാനത്തിലധികം വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 90 ഡോളറിന് മുകളിലെത്തി. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണ വ്യാപാര പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘർഷം വരും ദിവസങ്ങളിലും ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പോര് കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശക്തമാണ്.
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