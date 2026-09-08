ഇറാനെ തോൽപ്പിച്ചാൽ എണ്ണവില കുത്തനെ ഇടിയും; അവകാശവാദവുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്
By ANI
Published : September 8, 2026 at 7:51 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷത്തിൽ അമേരിക്ക വിജയിക്കുന്നതോടെ എണ്ണവില കുത്തനെ ഇടിയുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഗാലന് രണ്ട് ഡോളറിലും താഴെയായി ഇന്ധനവില മാറുമെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സൈനിക നീക്കങ്ങളും ഊർജ പ്രതിസന്ധിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം.
ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദം
ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇറാനുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അമേരിക്ക വിജയിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പോലെ എണ്ണവിലയും കുത്തനെ ഇടിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. നിലവിൽ ഗാലന് മൂന്ന് ഡോളറുള്ള വില വൈകാതെ രണ്ട് ഡോളറിന് താഴെയെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇറാനെ ഒരിക്കലും ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കാൻ അമേരിക്ക അനുവദിക്കില്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു. എല്ലാം വളരെ വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കുമെന്നും ഇറാൻ ഒരിക്കലും ആണവായുധം നേടില്ലെന്നും കുറിച്ച അദ്ദേഹം മാഗ എന്ന മുദ്രാവാക്യവും പോസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇറാൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
അതേസമയം ഇറാൻ്റെ ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മുതിർന്നാൽ കനത്ത പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഘർ ഖാലിബാഫ് അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഇറാൻ്റെ എണ്ണ, വാതക ഉത്പാദന ശൃംഖല വളരെ വലുതും എളുപ്പത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്നാൽ അമേരിക്കൻ എണ്ണ, വാതക കമ്പനികളും സമാനമായ ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. തങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്നും അത് ഇതിനകം തെളിയിച്ചതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രവർത്തനരഹിതമായ അമേരിക്കൻ താവളങ്ങൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമേരിക്കൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ദശാബ്ദം വരാനിരിക്കുകയാണെന്ന കുറിപ്പോടെയുള്ള ഒരു ചിത്രവും അദ്ദേഹം എക്സിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
അമേരിക്കയുടെ തിരിച്ചടി
ഇറാൻ്റെ നാവിക, വ്യോമ സേനകളെ തകർത്തുവെന്ന വാഷിങ്ടണിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് യുഎസ് യുധകാര്യ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് രംഗത്തെത്തി. ഇറാൻ്റെ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്ന ഹെഗ്സെത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ഖാലിബാഫ് തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. അമേരിക്കൻ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ വെടിയുതിർത്താൽ അവരുടെ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾ അമേരിക്ക നശിപ്പിക്കുകയും മുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഹെഗ്സെത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അമേരിക്കൻ നാവികസേനയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്താതിരിക്കുക മാത്രമാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ്റെ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്ക് പ്രതിരോധമില്ലെന്നും അവർക്ക് നാവികസേനയോ വ്യോമസേനയോ ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സെൻ്റ്കോം, യുഎസ്പാകോം എന്നിവയുടെ പരിധിയിലുള്ള ഇറാൻ്റെ എല്ലാ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലും ആക്രമണം നടത്താൻ അമേരിക്കൻ വിമാനങ്ങൾക്കും കപ്പലുകൾക്കും അന്തർവാഹിനികൾക്കും കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സെൻ്റ്കോം നിലപാട്
എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡിൻ്റെ വീഡിയോയും ഹെഗ്സെത്ത് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിനും അവരുടെ പ്രാദേശിക സഖ്യകക്ഷികൾക്കും ധനസഹായം നൽകുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിൻ്റെ നിഴൽ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് ഇറാനിയൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ടാങ്കറുകളെന്ന് സെൻ്റ്കോം അവകാശപ്പെട്ടു. ഈ കപ്പലുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇറാന് യാതൊരു മാർഗവുമില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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അമേരിക്കയുടെ രണ്ട് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്താൽ ഇറാൻ്റെ മൂന്ന് കപ്പലുകൾ തകർത്ത് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഐആർജിസിക്ക് നൽകുന്നതെന്ന് സെൻ്റ്കോം കമാൻഡർ അഡ്മിറൽ ബ്രാഡ് കൂപ്പർ വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ സേനയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒട്ടും മടിക്കില്ലെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇറാൻ്റെ പരിമിതമായ എണ്ണ ശൃംഖലയെ പൂർണമായും നശിപ്പിക്കുമെന്നും കൂപ്പർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ആഗോള ആശങ്ക
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് രൂക്ഷമാകുന്നത് ആഗോള എണ്ണ വിപണിയിൽ വലിയ ആശങ്കകൾക്കാണ് വഴിവയ്ക്കുന്നത്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷങ്ങൾ എണ്ണ വിതരണത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ഭയം നിക്ഷേപകർക്കിടയിലുണ്ട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള എണ്ണ നീക്കത്തിന് തടസം നേരിട്ടാൽ അത് ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെയും ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും പ്രസ്താവനകൾക്ക് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നത്.
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