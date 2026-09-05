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ഇറാനുമായുള്ളത് യുദ്ധമല്ല, ചെറിയ പ്രശ്നം മാത്രം; ജെ.ഡി വാൻസിനെ പിന്തുണച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

നവംബർ മൂന്നിന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഈ പോരാട്ടം അവസാനിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തയാറായില്ല

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യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ.ഡി വാൻസ് (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2026 at 7:46 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള അമേരിക്കയുടെ നിലവിലെ സൈനിക പോരാട്ടങ്ങളെ യുദ്ധമെന്ന് വിളിക്കാനാകില്ലെന്ന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ.ഡി വാൻസിൻ്റെ പരാമർശത്തെ പിന്തുണച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം മാത്രമാണെന്നും ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

യുദ്ധമല്ല, സൈനിക പോരാട്ടം
കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ജെ.ഡി വാൻസ് ഇറാനുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ യുദ്ധമെന്ന് വിളിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചത്. നിലവിൽ വെടിവയ്പ്പുകൾ നടക്കുന്നില്ലെന്നും അതിനാൽ ഇതൊരു സൈനിക പോരാട്ടം മാത്രമാണെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് വിശദീകരിച്ചത്. നവംബർ മൂന്നിന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഈ പോരാട്ടം അവസാനിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാനും അദ്ദേഹം തയാറായില്ല. യുഎസ് കോൺഗ്രസിൽ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്താൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ പ്രതികരണം. വാൻസിൻ്റെ ഈ വാക്കുകളെയാണ് ഓവൽ ഓഫിസിൽ വച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ന്യായീകരിച്ചത്.

ചെലവ് 37.5 ബില്യൺ ഡോളർ
ഇറാനിലെ അമേരിക്കൻ ആക്രമണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇടവിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമേരിക്കൻ നികുതിദായകരുടെ 37.5 ബില്യൺ ഡോളർ ചെലവാകുകയും 18 അമേരിക്കൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ തീവ്രത കുറച്ചുകാണിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രതികരണം.

വാൻസ് പറഞ്ഞത് തനിക്ക് മനസിലാകുമെന്നും, അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമായതിനാൽ താനും ഇതിനെ സൈനിക പോരാട്ടം എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഫെബ്രുവരി 28ന് ആരംഭിച്ച ഈ പോരാട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുവരെ ഇറാനിലേക്ക് കരസേനയെ അയച്ചിട്ടില്ല.

മരണനിരക്ക് കുറവെന്ന് ട്രംപ്
അമേരിക്കൻ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി ഗൾഫ് മേഖലയിലെ യുഎസ് സഖ്യരാജ്യമായ കുവൈറ്റിന് നേരെ വ്യാഴാഴ്ച ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് അമേരിക്കൻ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. മുൻകാല യുദ്ധങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇറാനുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അമേരിക്കൻ സൈനികരുടെ മരണനിരക്ക് വളരെ കുറവാണെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.

ജനുവരിയിൽ വെനസ്വേലൻ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് നിക്കോളാസ് മഡൂറോയെ പിടികൂടി മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് കേസിൽ വിചാരണയ്ക്കായി ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സൈനിക നീക്കത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ആരെയും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിൽ 1,00,000 പേരെയും മറ്റ് പല പോരാട്ടങ്ങളിലും പതിനായിരങ്ങളെയും അമേരിക്കയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, യുഎസ് നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സിലെ രേഖകൾ പ്രകാരം വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിൽ 58,220 അമേരിക്കൻ സൈനികരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

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18 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു പോരാട്ടത്തെ ചെറിയ പ്രശ്നമെന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികൾ തകർക്കാൻ ഈ നീക്കത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞുവെന്നായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ മറുപടി. ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് യുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന പോരാട്ടമാണിത്. ഇറാൻ്റെ കൈയിൽ ആണവായുധം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കില്ലായിരുന്നുവെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറിയ ഈ പോരാട്ടം വരാനിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിർണായക വിഷയമായി മാറുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

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DONALD TRUMP US ELECTION
JD VANCE IRAN COMMENTS
US IRAN MILITARY CONFLICT
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