ഇറാനിൽ അമേരിക്കയുടെ കനത്ത വ്യോമാക്രമണം; ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നാവിക ഉപരോധം ശക്തമാക്കി
ഉപരോധം ലംഘിച്ച് ഇറാൻ്റെ ഖാർഗ് ദ്വീപിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കുറക്കാവോ പതാക വഹിച്ച എംടി ബെൽമ എന്ന എണ്ണ ടാങ്കർ അമേരിക്കൻ സൈന്യം തടഞ്ഞു
Published : July 16, 2026 at 6:52 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ഇറാനെതിരെ അമേരിക്ക വീണ്ടും നാവിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇറാൻ്റെ തെക്കൻ തീരത്തെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് അമേരിക്കൻ സൈന്യം അഞ്ചാം ദിനവും വ്യോമാക്രമണം തുടർന്നു. ആക്രമണങ്ങളിൽ 35 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും മുന്നൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി ഇറാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
നാവിക ഉപരോധം ശക്തമാക്കി അമേരിക്ക
ഉപരോധം ലംഘിച്ച് ഇറാൻ്റെ ഖാർഗ് ദ്വീപിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കുറക്കാവോ പതാക വഹിച്ച എംടി ബെൽമ എന്ന എണ്ണ ടാങ്കർ അമേരിക്കൻ സൈന്യം തടഞ്ഞു. മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹെൽഫയർ മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കപ്പലിൻ്റെ പുകക്കുഴൽ തകർക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റ്കോം) അറിയിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച (ജൂലൈ 14, 2026) ഉപരോധം പുനരാരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിയമം പാലിച്ച രണ്ട് വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും നിയമം ലംഘിച്ച ഒരു കപ്പൽ തടയുകയും ചെയ്തു.
തുടർച്ചയായ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ പോകുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന ഇറാൻ്റെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബുധനാഴ്ച രണ്ട് തവണയാണ് അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയത്. കിഴക്കൻ സമയം രാവിലെ 7.30നും വൈകിട്ട് മൂന്നിനുമായിരുന്നു ആക്രമണം. സിസ്താൻ-ബലൂചിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഇറാൻ്റെ 388-ാം മെക്കനൈസ്ഡ് ഇൻഫൻട്രി ബ്രിഗേഡിൻ്റെ സൈനിക താവളത്തിന് നേരെ അമേരിക്ക 13 മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ചു. ഇവിടെ ഏഴ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബന്ദർ അബ്ബാസ്, ഖോർമുജ്, അഹ്വാസ്, ഖേഷ്മ്, ബുഷെർ, കുഹ്-ഇ സ്റ്റാക്ക് എന്നീ തീരദേശ നഗരങ്ങളിലും തന്ത്രപ്രധാനമായ ഗ്രേറ്റർ ടൺബ് ദ്വീപിലുമാണ് അമേരിക്ക ബോംബിട്ടത്. 1971ൽ യുഎഇയിൽ നിന്ന് ഇറാൻ പിടിച്ചെടുത്തതാണ് അബു മൂസ, ഗ്രേറ്റർ ടൺബ്, ലെസ്സർ ടൺബ് എന്നീ ദ്വീപുകൾ. അഹ്വാസ്, ചബഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നതായി ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ആൾനാശവും തിരിച്ചടിയും
അമേരിക്കൻ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 35 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും 300ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ഇറാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഹുസൈൻ കെർമാൻപൂർ അറിയിച്ചു. 72 പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇതിന് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ സൈനികരുള്ള ബഹ്റൈൻ, കുവൈറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തി. ജോർദാൻ മൂന്ന് ഇറാൻ മിസൈലുകൾ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നിരവധി മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും പ്രയോഗിച്ചതായി സെൻ്റ്കോം മേധാവി അഡ്മിറൽ ബ്രാഡ് കൂപ്പർ പറഞ്ഞു.
ഇടക്കാല കരാർ തകർന്നു
ഇറാൻ്റെ ആണവപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കായി 60 ദിവസത്തേക്ക് വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇടക്കാല കരാർ ഇതോടെ തകർന്നു. ഫെബ്രുവരി 28ന് യുഎസും ഇസ്രയേലും ഇറാനുമേൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ അടച്ചിരുന്നു. ലോകത്തെ എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതക വ്യാപാരത്തിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് നടക്കുന്ന പാത അടച്ചത് ആഗോളതലത്തിൽ വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമായി. അമേരിക്കയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒമാൻ വഴിയുള്ള പാതയിലൂടെ കപ്പലുകൾ പോയിരുന്നെങ്കിലും ഇറാൻ ഇതിനുനേരെയും ആക്രമണം നടത്തി. നിലവിൽ ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 85 ഡോളറിന് മുകളിലെത്തി.
യുദ്ധത്തിന് മുൻപുള്ളതിനേക്കാൾ 15 ശതമാനം വർധനയാണിത്. എണ്ണ ഉത്പാദനത്തിലെ മിച്ചം കുറഞ്ഞുവരികയാണെന്ന് ഐഎംഎഫ് അനലിസ്റ്റുകളായ അസിം സാദികോവ്, ജീൻ-മാർക്ക് നതാൽ എന്നിവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നവംബറിൽ നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കും വിലക്കയറ്റം വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. പെൻസിൽവാനിയയിൽ നടന്ന പ്രതിരോധ ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കവെ, ഇറാൻ മര്യാദ പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇറാൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പും ഉപരോധവും
അമേരിക്ക ഇടക്കാല കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പൂർണമായ സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലിന് ഇറാൻ സജ്ജമാണെന്ന് പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബഗർ ഖാലിബാഫ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്ക ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും, ചർച്ചകൾ കീഴടങ്ങലല്ല മറിച്ച് ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഉപരോധം തുടർന്നാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ കയറ്റുമതി പൂർണമായും തടയുമെന്ന് ഇറാൻ്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അതിനിടെ, റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡിന് ആയുധങ്ങൾ സംഭരിക്കാൻ സഹായിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ഇറാൻ, നൈജീരിയ, ഇറ്റലി, റഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഏഴ് വ്യക്തികൾക്കും കമ്പനികൾക്കുമെതിരെ യുഎസ് ട്രഷറി ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി.
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