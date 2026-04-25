ഇറാനുമായി വെടിനിർത്താൻ ട്രംപ്; അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധികൾ പാകിസ്ഥാനിൽ

ഇസ്രയേലും ലെബനനും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ മൂന്ന് ആഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയതായി ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

US Iran Conflict Updates Israel Lebanon Hezbollah Tensions Middle East Ceasefire Efforts Donald Trump Iran Sanctions
ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അറാഗ്ചിയെ പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഇഷാഖ് ദാർ, സൈനിക മേധാവി അസിം മുനീർ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിൻ നഖ്വി എന്നിവർ സ്വീകരിക്കുന്നു (ANI)
Published : April 25, 2026 at 6:31 AM IST

വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള രണ്ടാംഘട്ട വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾക്കായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പ്രതിനിധികളായ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ്, ജാരെഡ് കുഷ്നർ എന്നിവരെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് അയച്ചു. ഇസ്‌ലാമാബാദിൽ എത്തുന്ന ഇവർ ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അറാഗ്ചിയുമായി വിശദമായ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് കരോലിൻ ലെവിറ്റ് അറിയിച്ചു.

വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെഡി വാൻസ് നേരിട്ട് പോകുന്നില്ലെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വാൻസ്, വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, ദേശീയ സുരക്ഷാ സംഘം എന്നിവർ അമേരിക്കയിൽ തുടരുകയാണെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവർ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുമെന്നും ലെവിറ്റ് വ്യക്തമാക്കി.

US envoys in Pakistan for Iran ceasefire talks (ANI)

പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഇഷാഖ് ദാർ, സൈനിക മേധാവി അസിം മുനീർ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിൻ നഖ്വി എന്നിവർ ചേർന്ന് അറാഗ്ചിയെ സ്വീകരിച്ചു. ഇവർ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തും. ഇതിനുശേഷം അറാഗ്ചി ഒമാൻ, റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും സന്ദർശിക്കും. സമാധാനത്തിനായുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ ശ്രമങ്ങളെ റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവ് അഭിനന്ദിച്ചു.

വെടിനിർത്തൽ നീട്ടി
ഇസ്രയേലും ലെബനനും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ മൂന്ന് ആഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയതായി ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാൻ ഹിസ്ബുല്ല ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ആരോപിച്ചു. ലെബനനിലെ ഡെയർ ആംസ് ലക്ഷ്യമാക്കി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തി. ഗ്രാമവാസികളോട് ആയിരം മീറ്റർ മാറിനിൽക്കാൻ ഇസ്രയേൽ നിർദേശിച്ചു.

ഇസ്രയേൽ - യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ഭൗതിക ശരീരവുമായുള്ള വിലാപയാത്ര (ANI)

ലെബനൻ്റെ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ച ഇസ്രയേൽ ഡ്രോൺ വെടിവച്ചിട്ടതായി ഹിസ്ബുല്ല അവകാശപ്പെട്ടു. ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം തുടർന്നാൽ വെടിനിർത്തലിന് യാതൊരു അർഥവുമില്ലെന്ന് ഹിസ്ബുല്ല നേതാവ് അലി ഫയാദ് പ്രതികരിച്ചു. യുദ്ധം കാരണം 1.4 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ലെബനന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും 38,000 വീടുകൾ തകർന്നുവെന്നും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കവെ ലെബനൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോസഫ് ഔൺ പറഞ്ഞു. സമാധാന സേനയിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്തോനേഷ്യൻ സൈനികൻ റിക്കോ പ്രമുദിയ അടക്കം മൂന്ന് പേർ തെക്കൻ ലെബനനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ഉപരോധം കടുപ്പിച്ച് അമേരിക്ക
ഇറാൻ്റെ എണ്ണ കയറ്റുമതി പൂർണമായും തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചൈനയിലെ ഒരു എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയ്ക്കും 40 ഷിപ്പിങ് കമ്പനികൾക്കും ടാങ്കറുകൾക്കും അമേരിക്ക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ അമേരിക്ക നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി.

മേഖലയിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യം മൂന്ന് വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു. മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സിസ്റ്റം തകരാറിലാക്കാൻ ടൗസ്ക കപ്പലിൻ്റെ എൻജിൻ റൂമിലേക്ക് അമേരിക്ക അഞ്ച് തവണ വെടിയുതിർത്തു. കുഴിബോംബുകൾ വിതറുന്ന ഇറാൻ്റെ ചെറിയ ബോട്ടുകൾ കണ്ടാൽ ഉടനടി വെടിവയ്ക്കാൻ ട്രംപ് സൈന്യത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. സമുദ്രഗതാഗത സുരക്ഷയ്ക്ക് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ സ്വന്തം സൈന്യത്തെ ഇറക്കാത്തതിനെ അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത് വിമർശിച്ചു. വ്യാജവിവരങ്ങൾ നൽകി ഇറാൻ കപ്പലുകൾ പാകിസ്ഥാൻ തീരം വഴി എണ്ണ കടത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഒഴിവാക്കി കപ്പലുകൾ കൂടുതലായി പനാമ കനാൽ വഴി പോകുന്നതിനാൽ ഗതാഗത നിരക്കുകൾ കുതിച്ചുയർന്നു. അമേരിക്കയിലേക്ക് ഇന്ധനം വേഗത്തിൽ എത്തിക്കാൻ അമേരിക്കൻ ഇതര കപ്പലുകൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്ന ജോൺസ് ആക്ട് ഇളവ് 90 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ട്രംപ് നീട്ടി. തങ്ങളുടെ രണ്ട് ടാങ്കറുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി കടന്നുപോകാൻ മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിം ഇറാനുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്.

നെതന്യാഹുവിന് കാൻസർ ബാധ
താൻ കാൻസർ ബാധിതനായിരുന്നുവെന്ന് 76കാരനായ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു വെളിപ്പെടുത്തി. രണ്ടര മാസം മുമ്പ് ഹദസ്സ ആശുപത്രിയിൽ അദ്ദേഹം റേഡിയേഷൻ ചികിത്സ നേടി. ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ശസ്ത്രക്രിയയും നടത്തി.

ഇസ്രയേൽ - യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തകയുടെ വസ്ത്രങ്ങളുമായി ബന്ധുക്കൾ (ANI)

യുദ്ധ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടരുതെന്ന് താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനിടെ, ഗസയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ മൂന്ന് വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ ഒരു കുട്ടിയും അമ്മയും ഉൾപ്പെടെ 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒക്ടോബറിന് ശേഷം 790 ഫലസ്തീൻ ജനത കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഗസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ഊർജ, സുരക്ഷാ കരാറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ചർച്ച നടത്താൻ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി സൗദി അറേബ്യയിലെത്തി. കിരീടവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനുമായി അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തും. ഇറാഖിൽ നിന്നും വന്ന രണ്ട് ഡ്രോണുകൾ വടക്കൻ അതിർത്തിയിൽ പതിച്ചതായി കുവൈറ്റ് അറിയിച്ചു. വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

