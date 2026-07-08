വെടിനിർത്തൽ അവസാനിച്ചെന്ന് ട്രംപ്; അമേരിക്ക-ഇറാൻ സംഘർഷം വീണ്ടും കത്തുന്നു
നാറ്റോ ഉച്ചകോടിക്കിടെ ട്രംപ് ചർച്ചകൾ അവസാനിപ്പിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു; മറുപടിയായി ഗൾഫ് മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ്റെ ആക്രമണം
By PTI
Published : July 8, 2026 at 3:05 PM IST
അങ്കാറ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാനുമായുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഇനി നിലവിലില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധസാഹചര്യം രൂക്ഷമാകുന്നു. 2026 നാറ്റോ ഉച്ചകോടിയിൽ വേദിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ "സമയനഷ്ടം" മാത്രമാണെന്നും താൻ ഇനി ഇറാനുമായി ചർച്ച നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയത്.
നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാർക്ക് റുട്ടെയ്ക്കൊപ്പമുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ അവസാനിച്ചോ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് ട്രംപ് ഈ പ്രതികരണം നടത്തിയത്. ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച ട്രംപ്, അവിടുത്തെ നേതൃത്വത്തെയും ശക്തമായി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ അമേരിക്ക ഇറാനെതിരെ പുതിയ സൈനിക ആക്രമണം നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ, ഇറാൻ്റെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ, കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ കേന്ദ്രങ്ങൾ, തീരദേശ റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾ, കപ്പൽവിരുദ്ധ മിസൈൽ ശേഷികൾ, കൂടാതെഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് ൻ്റെ 60-ലധികം ചെറു ബോട്ടുകൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് അറിയിച്ചു.
.@POTUS: " we attacked, very powerfully last night, the very dangerous people from iran... there's something wrong with them. we say, 'go and do your funeral stuff,' and instead of that, they start shooting rockets at ships yesterday. so we hit them very hard last night." pic.twitter.com/9cw75cBXLo— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 8, 2026
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അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി. മാർഷൽ ദ്വീപുകളുടെ പതാകയുള്ള എം/ടി അൽ റെകയ്യാത്ത്, സൗദി അറേബ്യയുടെ പതാകയുള്ള എം/ടി വെഡ്യാൻ, ലൈബീരിയൻ പതാകയുള്ള എം/ടി സൈപ്രസ് പ്രോസ്പെരിറ്റി എന്നീ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന ആരോപണവും അമേരിക്ക ഉന്നയിച്ചു.
അതേസമയം, മൂന്ന് ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം, ഇറാനിയൻ എണ്ണ വിൽക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്ന ലൈസൻസ് അമേരിക്ക റദ്ദാക്കി. പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള താത്കാലിക കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ലൈസൻസ് നൽകിയിരുന്നത്. കടലിടുക്കിലെ ഇറാൻ്റെ നടപടികൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ഇതിന് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിഡനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ നടപടിയെ അപലപിച്ച ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, ഇത് താത്കാലിക കരാറിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്നും പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം യുഎസ് സർക്കാരിനാണെന്നും പ്രതികരിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ കരാർ ലംഘനമാണെന്ന് ഇറാൻ ഉപവിദേശകാര്യ മന്ത്രി കാസിം ഗരീബാബാദിയും എക്സിൽ കുറിച്ചു.
BREAKING:— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 8, 2026
🇺🇸🇮🇷 U.S President Trump announced that the CEASEFIRE WITH IRAN IS OVER.
" to me, i think it's over. i don't want to deal with them...they’re scum. they’re sick people.” pic.twitter.com/qvDXZY60fc
അതേസമയം, അമേരിക്കയുടെ പുതിയ സൈനിക നടപടിക്ക് പിന്നാലെ ഇറാനും ശക്തമായ തിരിച്ചടി നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ബഹ്റൈൻ, കുവൈത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗൾഫ് മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ മിസൈൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയെന്നാണ് വിവരം. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
വെടിനിർത്തൽ കരാർ അവസാനിച്ചതായി ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചതും ഇരുരാജ്യങ്ങളും വീണ്ടും സൈനിക നടപടികളിലേക്ക് കടന്നതും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. മേഖലയിലെ സംഘർഷം വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉയർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ലോക രാജ്യങ്ങൾ ആശങ്കയോടെയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.
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