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ഹോർമുസ് തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ അമേരിക്കയും ഇറാനും; നിർണായക ചർച്ച ചൊവ്വാഴ്ച ദോഹയിൽ

പതിനൊന്ന് ദിവസം മുൻപ് പ്രഖ്യാപിച്ച വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഇപ്പോഴും ദുർബലമായ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്.

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US Iran Ceasefire Hormuz (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 6:21 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ ധാരണ. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ ചൊവ്വാഴ്ച ദോഹയിൽ വച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

നിലവിൽ കപ്പലുകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും സാങ്കേതിക തലത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്നും മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. ചൊവ്വാഴ്ച ദോഹയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതിനൊന്ന് ദിവസം മുൻപ് പ്രഖ്യാപിച്ച വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഇപ്പോഴും ദുർബലമായ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. ഇറാൻ കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും യുദ്ധം ആരംഭിക്കുമെന്നും ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

ഇറാൻ്റെ അവകാശവാദം
ജൂണിൽ ഒപ്പുവച്ച പ്രാഥമിക സമാധാന കരാർ പ്രകാരം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പൂർണ അവകാശം തങ്ങൾക്കാണെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അറാഖ്ചി ഞായറാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഈ വാദത്തോട് അമേരിക്ക യോജിക്കുന്നില്ല. കരാർ പ്രകാരം ഇറാനല്ല നിയന്ത്രണാധികാരമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാതയിൽ തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കണമെന്നുമാണ് അമേരിക്കയുടെ നിലപാട്. ഒമാൻ തീരത്തുകൂടി കടന്നുപോകാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു കപ്പലിനുനേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയതോടെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമായത്. കപ്പലുകൾ തങ്ങളുടെ തീരത്തുകൂടിയുള്ള പ്രത്യേക പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണമെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ ആവശ്യം. ഈ ബദൽ പാത ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ കപ്പലുകൾക്ക് ഇറാൻ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

സമാധാന കരാറും വ്യവസ്ഥകളും
ജൂണിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ച കരാർ പ്രകാരം കടലിടുക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഇറാനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഒരുക്കുന്നതിനായി ഇറാൻ പരമാവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും കരാറിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ മേഖലയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് കടലിടുക്കിൻ്റെ ഭാവി ഭരണവും സമുദ്ര സേവനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ ഇറാൻ തീരുമാനിക്കുമെന്നും കരാറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണ വ്യാപാര പാതകളിലൊന്നാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്.

ആഗോള തലത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന എണ്ണയുടെ വലിയൊരു ശതമാനവും ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടെയുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ സംഘർഷങ്ങൾ പോലും ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കാറുണ്ട്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പുതിയ സമാധാന നീക്കങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. ദോഹയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ വിജയകരമായാൽ മേഖലയിൽ ശാശ്വതമായ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

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