ജി20 ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് പുടിനെ ക്ഷണിച്ച് അമേരിക്ക; ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യത
പുടിൻ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയേക്കുമെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ
Published : September 24, 2026 at 7:30 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: ഡിസംബറിൽ അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന ജി20 ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനെ ക്ഷണിച്ച് അമേരിക്ക. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ആണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. പുടിൻ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള പുതിയ ഉച്ചകോടിയെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യത
പുടിനെ ജി20 ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് വാഷിങ്ടൺ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും റൂബിയോ പറഞ്ഞു. ട്രംപുമായും മറ്റ് ലോക നേതാക്കളുമായും സംസാരിക്കാൻ ഈ വേദി പുടിന് അവസരമൊരുക്കും. എന്നാൽ പുടിൻ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെന്നോ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നോ പറയാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല.
അമേരിക്കയ്ക്ക് മറ്റൊരു ട്രംപ്-പുടിൻ ഉച്ചകോടി ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, അക്കാര്യം ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി. പുടിൻ പങ്കെടുക്കുകയും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഇരു പ്രസിഡൻ്റുമാരും തമ്മിൽ ചർച്ച നടന്നേക്കാം. അല്ലാത്തപക്ഷം ജി20 വേദി അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകും. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് മോസ്കോയുമായി ചർച്ചകൾക്ക് അമേരിക്ക എക്കാലവും തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവും വെടിനിർത്തലും
അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ള നേതാക്കളുമായിപ്പോലും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ ട്രംപ് തയ്യാറാണെന്ന് റൂബിയോ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഫലപ്രദമായ ചർച്ചകൾക്ക് കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നേതാക്കൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് എത്തിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ചർച്ച നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ, കൃത്യമായ ഫലം നൽകുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചകളോടാണ് തനിക്ക് താത്പര്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ട്രംപ് അധികാരമേറ്റ ശേഷം ഇരു പ്രസിഡൻ്റുമാരും ഫോണിലൂടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൃത്യമായ എണ്ണം ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് തവണയെങ്കിലും ഇരുവരും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നു. റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചർച്ചകൾ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് റൂബിയോയുടെ പരാമർശം. ധാന്യം, ഊർജം എന്നീ മേഖലകളിൽ പരിമിതമായ വെടിനിർത്തലിന് ഇരുപക്ഷവും താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഈ ആശയം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. മോസ്കോയിൽ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ്, ജാരെഡ് കുഷ്നർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലും ഈ വിഷയം ഉയർന്നുവന്നു. ക്രിയാത്മകമായ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു ധാരണയിലെത്താൻ സഹായിക്കാൻ വാഷിങ്ടൺ തയ്യാറാണ്. പരിമിതമായ വെടിനിർത്തൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് റൂബിയോ പറഞ്ഞു. ഇതൊരു വലിയ കരാറിൻ്റെ തുടക്കമാകാം. ചർച്ചകളിലൂടെയുള്ള ഒരു കരാറിലൂടെ മാത്രമേ ഈ യുദ്ധം അവസാനിക്കൂ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഊർജ മേഖലയിലെ ആക്രമണങ്ങൾ
ഊർജ മേഖലയിലെ ആക്രമണങ്ങൾ വലിയ തടസം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. മോസ്കോയ്ക്ക് വരുമാനം നൽകുന്ന റഷ്യൻ എണ്ണ, വാതക കേന്ദ്രങ്ങൾ യുക്രെയ്ൻ ആക്രമിക്കുകയാണെന്ന് റൂബിയോ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ശൈത്യകാലം അടുക്കുന്നതോടെ റഷ്യ യുക്രെയ്ൻ്റെ വൈദ്യുതി ശൃംഖലകളെ ലക്ഷ്യമിടുകയാണ്. അതിനാൽ ഇരുപക്ഷവും ഊർജത്തെ തങ്ങളുടെ യുദ്ധലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കാണുന്നത്.
അമേരിക്ക, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന തുടങ്ങിയ പ്രധാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ജി20. ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾക്ക് പുറമെ നേതാക്കൾക്ക് ചർച്ചകൾ നടത്താനുള്ള അവസരവും ഈ ഉച്ചകോടി നൽകുന്നു. 2022 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് റഷ്യ യുക്രെയ്നിൽ പൂർണതോതിലുള്ള അധിനിവേശം ആരംഭിച്ചത്. യുദ്ധം ആഗോള ഊർജ, ഭക്ഷ്യ വിപണികളെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ മേഖലകളിലെ ആക്രമണങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും അപ്പുറം വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
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