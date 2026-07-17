യുഎസ് സ്റ്റുഡൻ്റ്, എക്സ്ചേഞ്ച് വിസകൾക്ക് കാലാവധി അവതരിപ്പിച്ച് യുഎസ്; നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കി
രാജ്യത്തെ കുടിയേറ്റ സംവിധാനം സമഗ്രമായി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുക, വ്യാപകമായ വിസ ദുരുപയോഗത്തെ ചെറുക്കുക, പതിവ് പരിശോധനയിലൂടെ ദേശീയ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Published : July 17, 2026 at 3:36 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: വിദേശ വിദ്യാർഥികൾ, സന്ദർശകർ, പത്രപ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർക്കുള്ള വിസ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കി യുഎസ്. സർക്കാരിൻ്റെ മേൽനോട്ടമില്ലാതെ അനിശ്ചിതമായി രാജ്യത്ത് തുടരാൻ അവരെ അനുവദിച്ചിരുന്ന പഴയ വ്യവസ്ഥ യുഎസ് അവസാനിപ്പിച്ചു.
തുടർന്ന് എഫ്, ജെ, ഐ വിഭാഗങ്ങളിലെ കുടിയേറ്റേതര വിസ ഉടമകൾക്ക്, ഒരു നിശ്ചിത പ്രവേശന കാലയളവ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വകുപ്പ് (ഡിഎച്ച്എസ്) പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. എഫ് കാറ്റഗറി വിസകൾ വിദ്യാർഥികൾക്കും ജെ കാറ്റഗറി എക്സ്ചേഞ്ച് സന്ദർശകർക്കും ഐ കാറ്റഗറി പത്രപ്രവർത്തകർക്കുമാണ് കാലങ്ങളായി നൽകിപ്പോരുന്നത്. എഫ് 1 വിദ്യാർഥികൾക്ക് മടങ്ങുന്നതിനോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള് മാറ്റുന്നതിനോ ബിരുദദാനത്തിന് ശേഷം സ്റ്റാറ്റസ് മാറ്റുന്നതിനോ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം 60 ദിവസത്തിൽ നിന്ന് 30 ദിവസമായി കുറക്കുകയും ചെയ്തു. അക്കാദമിക് മാറ്റങ്ങളിൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും നിയമം ഏർപ്പെടുത്തി.
ഇത് പ്രകാരം പഴയ ചട്ടക്കൂടിന് കീഴിൽ യുഎസിൽ താമസിക്കുന്ന നിലവിലെ കുടിയേറ്റേതര വിസ ഉടമകൾക്ക് പുതിയ സംവിധാനത്തിലേയ്ക്ക് തടസങ്ങളില്ലാതെ മാറാം. ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയതി മുതൽ അവരുടെ അംഗീകൃതമായ താമസത്തിൻ്റെ കാലയളവ് പരമാവധി നാല് വർഷമായി പരിമിതപ്പെടുത്തും.
രാജ്യത്തെ നിർണായക മാറ്റം
കുടിയേറ്റേതര വിദ്യാർഥികൾക്കും എക്സ്ചേഞ്ച് വിസിറ്റർമാർക്കും അവരുടെ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കാലയളവിലേയ്ക്ക് പ്രവേശനം നൽകുമെന്നും അത് പരമാവധി നാല് വർഷത്തിൽ കൂടരുതെന്നും ഡിഎച്ച്എസിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഈ നിർണായക മാറ്റം രാജ്യത്തെ കുടിയേറ്റ സംവിധാനത്തിൻ്റെ സമഗ്രത പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും വ്യാപകമായ വിസ ദുരുപയോഗത്തെ ചെറുക്കുകയും പതിവ് പരിശോധനയിലൂടെ ദേശീയ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഡിഎച്ച്എസിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
കുടിയേറ്റ സംവിധാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു
പതിറ്റാണ്ടുകളായി, വിദേശ വിദ്യാർഥികളെ യുഎസിലേക്ക് അനിശ്ചിതമായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിരന്തരം കോഴ്സുകളിൽ ചേരുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ കുടിയേറ്റ സംവിധാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു എന്ന് ഡിഎച്ച്എസ് സെക്രട്ടറി മാർക്ക്വെയ്ൻ മുള്ളിൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനാലാണ് വിസ നിയമത്തിലൂടെ വ്യക്തവും പരിമിതവുമായ പരിധികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ അതിർത്തികൾ കടന്നെത്തുന്ന വ്യക്തികളെ ശരിയായി നിരീക്ഷിക്കാനും പരിശോധിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് യുഎസ് വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്. വിദേശ വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യമായ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനും ഈ അന്തിമ നിയമം ഉറപ്പുനൽകുന്നു എന്നും മുള്ളിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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മറ്റ് പല തരത്തിലുള്ള കുടിയേറ്റേതര വിസകൾക്കും നിലവിൽ ഒരു നിശ്ചിത പ്രവേശന കാലയളവ് നിലവിലുണ്ട്. 1978 മുതൽ വിദേശ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് യുഎസിൽ പ്രവേശനം ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വിവിധ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് മികച്ച വിദ്യാർഥികളാകാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. അതേസമയം, ഒരു അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രാം പൂർത്തിയാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമുള്ള വിസ ഉടമകൾ യുഎസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസസ് വഴി നേരിട്ട് സ്റ്റേ ദീർഘിപ്പിക്കലിന് അപേക്ഷിക്കണം. ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജീവനക്കാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഫെഡറൽ അധികാരികളാൽ അപേക്ഷകരെ ബയോമെട്രിക് പരിശോധന, പശ്ചാത്തല പരിശോധനകൾ, സ്ക്രീനിങുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
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