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വ്യാപാര കരാറിന് അന്തിമരൂപം നൽകാൻ യുഎസ് പ്രതിനിധി ഇന്ത്യയിലേക്ക്; പിയൂഷ് ഗോയലുമായി ചർച്ച നടത്തും

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സന്ദർശനം

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US Trade Representative Jamieson Greer to visit New Delhi (AFP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 22, 2026 at 10:45 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും തമ്മിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ ധാരണയായ ഇടക്കാല വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി യുഎസ് ട്രേഡ് റെപ്രസെൻ്റേറ്റീവ് ജാമിസൺ ഗ്രീർ ഇന്ത്യയിലെത്തും. കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലുമായും മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും അദ്ദേഹം ന്യൂഡൽഹിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.

യുഎസ്-ഇന്ത്യ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിൻ്റെ (ബിടിഎ) ഭാഗമായുള്ള ചരിത്രപരമായ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ചും ഇടക്കാല കരാറിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ജാമിസൺ ഗ്രീർ ഈ ആഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നതെന്ന് യുഎസ് ട്രേഡ് റെപ്രസെൻ്റേറ്റീവിൻ്റെ ഓഫിസ് ഞായറാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ സന്ദർശനം.

കാർഷികം, ഐടി, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന മേഖലകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിലാണ് പുതിയ വ്യാപാര കരാർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളികളിൽ ഒന്നായ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഈ കരാർ ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തും വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഉണർവ് നൽകുന്നതായിരിക്കും പുതിയ വ്യാപാര നയങ്ങൾ.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന ജി-7 ഉച്ചകോടിക്കിടെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും നരേന്ദ്ര മോദിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര കരാർ അന്തിമരൂപം നൽകുന്നതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ മികച്ചൊരു വിലപേശലുകാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ട്രംപ്, അദ്ദേഹവുമായുള്ള തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പവും എടുത്തുപറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് യുഎസ് ട്രേഡ് റെപ്രസെൻ്റേറ്റീവിൻ്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

അന്തിമരൂപം നൽകാൻ മന്ത്രിതല ചർച്ച
ജൂൺ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ജാമിസൺ ഗ്രീറും പിയൂഷ് ഗോയലും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത്. കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടനയ്ക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകുക എന്നതായിരിക്കും ഇരു മന്ത്രിമാരും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് അഗർവാൾ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇടക്കാല വ്യാപാര കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവശേഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലേക്ക് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ജൂൺ അഞ്ചിന് പിയൂഷ് ഗോയൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം അടുത്ത മാസം പകുതിയോടെ നടപ്പിലാക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ജാമിസൺ ഗ്രീർ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലേക്കും യാത്ര തിരിക്കും. അവിടെ പ്രസിഡൻ്റ് ഷവ്കത് മിർസിയോയേവ്, പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മേധാവി സെയ്ദ മിർസിയോയേവ, ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ജംഷിദ് ഖോജയേവ് എന്നിവരുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. അമേരിക്കയുമായി നീതിയുക്തവും സന്തുലിതവും പരസ്പരമുള്ളതുമായ വ്യാപാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലായിരിക്കും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ ചർച്ചകൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.

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