അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ചരിത്രപരമായ ബന്ധം; റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആശംസയുമായി ഡോണാൾഡ് ട്രംപ്

നിങ്ങള്‍ 77-ആമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ പേരിൽ, ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാരിനും ജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുവെന്ന് ട്രംപ്.

Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump shake hands, at The White House in Washington, DC (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 26, 2026 at 7:57 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: 77-ആം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആശംസകളുമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയതും വലുതുമായ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ചരിത്രപരമായ ഒരു ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ട്രംപിൻ്റെ ആശംസ കുറിപ്പ്. ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള അമേരിക്കയുടെ അധിക തീരുവ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ ആശംസകൾ.

"നിങ്ങള്‍ 77-ആമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ പേരിൽ, ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാരിനും ജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയതും വലുതുമായ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും ചരിത്രപരമായ ഒരു ബന്ധം പങ്കിടുന്നു'' - ട്രംപിൻ്റെ സന്ദേശം ന്യൂഡൽഹിയിലെ യുഎസ് എംബസി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒരു ചരിത്രപരമായ ബന്ധം പങ്കിടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധം, ഊർജ്ജം, നിർണായക ധാതുക്കൾ, ഉയർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയിലെ നമ്മുടെ അടുത്ത സഹകരണം മുതൽ ക്വാഡ് വഴിയുള്ള നമ്മുടെ ബഹുതല ഇടപെടൽ വരെ, യുഎസ്-ഇന്ത്യ ബന്ധം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയ്ക്കും യഥാർഥ ഗുണങ്ങള്‍ നൽകുന്നു.

വരും വർഷത്തിൽ നമ്മള്‍ പങ്കിട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് മാർക്കോ റൂബിയോ കുറിച്ചത്. കർതവ്യ പാതയിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് അംബാസഡർ സെർജിയോ ഗോറും ഇന്ത്യയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്‌തു.

"ഇന്ത്യ, റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ! ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെയും ജനാധിപത്യ ചൈതന്യത്തിൻ്റെയും ആഘോഷമായ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ ആദ്യമായി പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. യുഎസ്-ഇന്ത്യ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ ശക്തമായ പ്രതീകമായ യുഎസ് നിർമ്മിത വിമാനം ഇന്ത്യൻ ആകാശത്ത് ഉയരുന്നത് കണ്ടതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്," - സെർജിയോ ഗോർ പറഞ്ഞു.

അമേരിക്കൻ നിർമിത സി-130ജെ, അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ എന്നിവയും പരേഡിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇതിലാണ് യുഎസ് അംബാസഡറുടെ സന്ദേശത്തിലെ പമാർശം. അതേസമയം പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 50 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധത്തിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടായിരുന്നു. വ്യാപാര അഭിപ്രായ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപ് ഉള്‍പ്പെടെ അമേരിക്കൻ നേതാക്കളുടെ ആശംസകള്‍.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

