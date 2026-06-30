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മോദിയും ട്രംപും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തമാക്കി സെർജിയോ ഗോർ; നിർണായകമായത് 3 സന്ദേശങ്ങൾ

വ്യാപാര തർക്കങ്ങൾ, ആഭ്യന്തര മുൻഗണനകൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ, മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകൾ എന്നിവ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നു

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അൽ മേസൺ (ANI)
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By ANI

Published : June 30, 2026 at 9:59 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ചരിത്രപരമായ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ പാതയിലാണെന്ന് യുഎസ്-ഇന്ത്യ സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോറം (യുഎസ്ഐഎസ്പിഎഫ്) ഓണററി സീനിയർ ഉപദേഷ്ടാവ് അൽ മേസൺ. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് അംബാസഡർ സെർജിയോ ഗോർ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ട്രംപ്-മോദി ബന്ധം ശക്തം
വാഷിങ്ടണിൽ നടന്ന ഒൻപതാമത് യുഎസ്ഐഎസ്പിഎഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ഉച്ചകോടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ലോകം മുഴുവൻ അസൂയയോടെ നോക്കിക്കണ്ടിരുന്ന ട്രംപ്-മോദി ബന്ധം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടിരുന്നു. വ്യാപാര തർക്കങ്ങൾ, ആഭ്യന്തര മുൻഗണനകൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ, മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകൾ എന്നിവ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ് ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സെർജിയോ ഗോർ രംഗത്തെത്തുന്നത്. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ വീണ്ടും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തന്നെയാണ് തൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ സെർജിയോ ഗോറിനെ നിയോഗിച്ചതെന്നും അൽ മേസൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രധാന സന്ദേശങ്ങളാണ് ഗോർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അറിയിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയെ ട്രംപ് ബഹുമാനിക്കുന്നു, മോദിയുടെ നേതൃപാടവത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, ഇന്ത്യയുമായി കൂടുതൽ ശക്തമായ ബന്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ട്രംപിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഗോറിന് സാധിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ അതിവേഗത്തിലുള്ള വളർച്ച, ലക്ഷ്യങ്ങൾ, അനന്തമായ സാധ്യതകൾ, നൂറ്റിയൻപത് കോടി ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ എന്നിവ ട്രംപിന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു.

ജി7 ഉച്ചകോടിയിലെ കൂടിക്കാഴ്ച
ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന ജി7 ഉച്ചകോടി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പഴയതിലും ശക്തമായതിൻ്റെ നേർചിത്രമായി മാറിയെന്ന് അൽ മേസൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉച്ചകോടിക്കിടെ ട്രംപും മോദിയും തമ്മിലുള്ള ഊഷ്മളമായ കൂടിക്കാഴ്ചയും സൗഹൃദവും ലോകം കണ്ടതാണ്. വരും നാളുകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാകുന്നതിൻ്റെ സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ഈ വർഷം വീണ്ടും ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചേക്കും. അടുത്ത വർഷം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇന്ത്യയിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചരിത്രപരമായ മുന്നേറ്റം കൈവരിച്ചതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ മേയ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച മാർക്കോ റൂബിയോ ഈ വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വീണ്ടും എത്താനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ്. ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിക്കിടെ നരേന്ദ്ര മോദിയും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും മാർക്കോ റൂബിയോയും തമ്മിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിലെ രസകരമായ വിവരങ്ങൾ സെർജിയോ ഗോർ പങ്കുവച്ചു. ഉച്ചകോടിക്കിടെ റൂബിയോയെ കണ്ടയുടൻ ജയ്‌പൂർ സന്ദർശനം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചോദിച്ചത്. ജയ്‌പൂരിൻ്റെ ചരിത്രവും സൗന്ദര്യവും തന്നെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്നും ഈ വർഷം തന്നെ വീണ്ടും ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റൂബിയോ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയതായും ഗോർ വ്യക്തമാക്കി.

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