ഖാമേനിയുടെ വിശ്വസ്തന് അമേരിക്കൻ ഉപരോധം; തിരിച്ചടിക്കാൻ ഇറാൻ, പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി
ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിനുള്ളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള അഴിമതികൾക്ക് അലി അൻസാരി നേതൃത്വം നൽകിയതായി അമേരിക്കൻ ട്രഷറി വകുപ്പിൻ്റെ ഓഫിസ് ഓഫ് ഫോറിൻ അസറ്റ്സ് കൺട്രോൾ (ഒഎഫ്എസി) പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ആരോപിക്കുന്നു
By ANI
Published : July 11, 2026 at 6:11 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കരാർ ലംഘിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം ഇറാൻ പുനരാരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ദുബായ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇറാനിയൻ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകാരൻ അലി അൻസാരിക്ക് മേൽ അമേരിക്ക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് മൊജ്തബ ഖമേനിയുടെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സാണ് അലി അൻസാരിയെന്ന് അമേരിക്കൻ ട്രഷറി വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണ വ്യാപാര പാതകളിലൊന്നായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഇറാൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ആശങ്കകൾക്കാണ് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിനുള്ളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള അഴിമതികൾക്ക് അലി അൻസാരി നേതൃത്വം നൽകിയതായി അമേരിക്കൻ ട്രഷറി വകുപ്പിൻ്റെ ഓഫിസ് ഓഫ് ഫോറിൻ അസറ്റ്സ് കൺട്രോൾ (ഒഎഫ്എസി) പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ആരോപിക്കുന്നു. പൊതുജനങ്ങളുടെ പണം വകമാറ്റി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, വാണിജ്യ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ നടത്തി. ഇതിലൂടെ സ്വന്തം നിലയിലും ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിലെ ഉന്നതർക്കും ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിനും (ഐആർജിസി) സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. പരമോന്നത നേതാവിൻ്റെ ഓഫിസിലെ ഉന്നതർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗുണം ലഭിച്ചതായും അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭരണകൂടത്തിലെ ഉന്നതരുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് അൻസാരി തൻ്റെ സാമ്പത്തിക ശൃംഖല വിപുലപ്പെടുത്തിയത്.
ഇറാൻ ഭരണകൂടം തകർച്ച നേരിടുമ്പോൾ പരമോന്നത നേതാവ് ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണെന്ന് അമേരിക്കൻ ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസൻ്റ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. ആഗോള സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തെയും ഉന്നതരെയും ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമായ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കും. മരവിപ്പിച്ച ഈ സ്വത്തുക്കൾ ഇറാനിലെ ജനങ്ങൾക്കായി സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്കയെ വിശ്വാസമില്ലെന്ന് ഇറാൻ
കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ച ധാരണാപത്രത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അമേരിക്ക ലംഘിച്ചാൽ പൂർണതോതിലുള്ള പ്രതിരോധത്തിന് ഇറാൻ സജ്ജമാണെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബഗർ ഗാലിബാഫ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇന്തോനേഷ്യൻ പീപ്പിൾസ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് അസംബ്ലി സ്പീക്കർ അഹമ്മദ് മുസാനിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ടെലഗ്രാമിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അമേരിക്കയെ ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ലെന്ന കാര്യം അടുത്തിടെ നടന്ന സമാധാന ചർച്ചകൾക്കിടെ അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ.ഡി വാൻസിനെ നേരിട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായവർക്ക് മാത്രമേ അമേരിക്കയുമായി ചർച്ച നടത്താൻ കഴിയൂ. രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇറാൻ ഒരിക്കലും അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അമേരിക്ക ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ധാരണകൾ ലംഘിച്ചാൽ ശക്തമായി നേരിടുമെന്നും ഇറാനിയൻ ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ഗാലിബാഫ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ മാസം ഒപ്പുവച്ച സമാധാന ധാരണാപത്രം മേഖലയിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം, ഇറാൻ്റെ അഭ്യർഥന മാനിച്ച് ചർച്ചകൾ തുടരാൻ അമേരിക്ക സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ അവസാനിച്ചതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. ഇതിനിടെ, അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഖത്തറിൽ നിന്നുള്ള മധ്യസ്ഥർ ഇറാനിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ അറിവോടെയാണ് ഖത്തർ പ്രതിനിധികളുടെ സന്ദർശനമെന്നാണ് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് വീണ്ടും സമാധാന ചർച്ചകളിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് ഖത്തർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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