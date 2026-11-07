ഇറാനെ സഹായിച്ചു, ആലപ്പുഴയിലെ കമ്പനിക്ക് അടക്കം പൂട്ടിട്ട് അമേരിക്ക, കടുത്ത നടപടി
ഇറാൻ്റെ 'നിഴൽ കപ്പലുകളെ' സഹായിച്ചു, ഇന്ത്യൻ ദമ്പതിമാർക്കെതിരെ യുഎസ് നടപടി, വലയിലായി കേരളത്തിലെ ചേർത്തലയിലെ ബോട്ടിംഗ് കമ്പനിയും... അറിയാം വിശദമായി..
Published : November 7, 2026 at 7:12 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: ഇറാനെതിരെയുള്ള സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ മറികടക്കാൻ സഹായിച്ച ഇന്ത്യൻ, തുർക്കി കമ്പനികൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും എതിരെ കടുത്ത നടപടികളുമായി അമേരിക്ക. യുഎസ് ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റാണ് പുതിയ ഉപരോധ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടികൾ തുടരുമെന്ന് യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസ്സൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി.
മലയാളി ബന്ധമുള്ള കമ്പനികളടക്കം നിരീക്ഷണത്തിൽ; ലക്ഷ്യം നിഴൽ കപ്പലുകൾ
ഇറാൻ്റെ എണ്ണക്കടത്തിനും വ്യോമയാന മേഖലയ്ക്കും അന്താരാഷ്ട്ര വിലക്കുകൾ മറികടന്ന് സഹായം നൽകിയവരെയാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. വ്യാജ മാരിടൈം രജിസ്ട്രേഷനുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും നിർമിച്ച് നൽകി ഇറാൻ്റെ 'നിഴൽ കപ്പൽ വ്യൂഹത്തെ' സഹായിച്ചു എന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ദമ്പതികൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രധാന ആരോപണം.
ഇന്ത്യയിലെ ചണ്ഡീഗഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിസിനസുകാരൻ സുനിൽ കുമാർ ശർമ്മ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്കാളി ജസ്പ്രീത് പ്രീതി ഷാഹിദ് എന്നിവരെയും ഇവർക്ക് കീഴിലുള്ള ഒട്ടനവധി കമ്പനികളെയുമാണ് യുഎസ് കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കപ്പൽ ഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികൾക്ക് പുറമെ, കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ട് സർവീസുകൾ നടത്തുന്ന ചില സംരംഭങ്ങളുമായി പേര് സാമ്യമുള്ള കപ്പൽ-വിദ്യാഭ്യാസ ട്രസ്റ്റുകളും കമ്പനികളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഉപരോധം നേരിടുന്ന പ്രധാന ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ...
- ഓഷ്യാനിക് ടെക്നോളജീസ് ഇന്ത്യ
- ആര്യാവർത് ഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
- പ്രിസെപ്റ്റ് ട്രെൻഡ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
- പോളിനേഷ്യ മാരിടൈം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
- വിഹാര ബോട്ടിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
- ആര്യാവർത് മാരിടൈം ആൻഡ് എജ്യുക്കേഷണൽ ട്രസ്റ്റ്
ഇതുകൂടാതെ അലക്സാരിയ ഫിൻസെർവ്, അലക്സാരിയ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ചില സ്ഥാപനങ്ങളും ഉപരോധ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരീബിയൻ രാജ്യമായ ഡൊമിനിക്കയുടെ മാരിടൈം ഫ്ലാഗിംഗ് അതോറിറ്റിയുടെ പേരിൽ വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകൾ നിർമിച്ച് 2014 മുതൽ ഇവർ ഇത്തരം അനധികൃത രജിസ്ട്രേഷനുകൾ നൽകി വരികയായിരുന്നുവെന്ന് യുഎസ് ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആരോപിക്കുന്നു.
ഏതാണ് മലയാളി ബന്ധമുള്ള കമ്പനി?
അമേരിക്കൻ ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് പുറത്തുവിട്ട പുതിയ ഉപരോധ പട്ടിക പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനികളില് ഏതെങ്കിലുമായി നേരിട്ട് കേരളത്തിന് ബന്ധമില്ല. ഇതിലെ പ്രധാന കമ്പനികളെല്ലാം ചണ്ഡീഗഡ് (പഞ്ചാബ്) കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഉപരോധം നേരിടുന്ന കമ്പനികളിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിലാസവും പങ്കാളിത്തവുമുണ്ട്.
വിഹാരബോട്ടിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി കേരളത്തില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ 4, പള്ളിപ്പുറം പി.ഒ, ചേർത്തല, ആലപ്പുഴ, കേരളം - 688541 എന്ന വിലാസത്തിലാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് രേഖകൾ പ്രകാരം ഹോട്ടലുകൾ, റിസോർട്ടുകൾ, ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ വിനോദസഞ്ചാര താമസസൗകര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഈ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാൾ ദിവ്യ മോഹൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ്. മറ്റൊരു ഡയറക്ടർ ഈ ശൃംഖലയുടെ പ്രധാന സൂത്രധാരിയായ ജസ്പ്രീത് പ്രീതി ഷാഹിദ് തന്നെയാണ്. ജസ്പ്രീതുമായുള്ള ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തം മൂലമാണ് കേരളത്തിലെ ഈ സ്ഥാപനം ഉപരോധ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്.
'ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ'
ഇറാന്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2026 ഓഗസ്റ്റിൽ അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ച 'ഓപ്പറേഷൻ ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്കാസ്റ്റ്' എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നടപടികൾ. "നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എതിരെയാണ്. നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആരെയും ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടില്ല," യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസ്സൻ്റ് എക്സിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് പുറമെ, അമേരിക്ക വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇറാൻ എയർ ടൂർ, സഹാ എയർലൈൻസ് തുടങ്ങിയ ഇറാനിയൻ വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സേവനങ്ങൾ നൽകിയ തുർക്കി ആസ്ഥാനമായുള്ള 'ഫുഗോ ഗ്രൗണ്ട് സർവീസസ്' എന്ന കമ്പനിക്കെതിരെയും യുഎസ് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ ഉപരോധങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നതോടെ, കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെയും കമ്പനികളുടെയും അമേരിക്കയിലുള്ള എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും സാമ്പത്തിക അക്കൗണ്ടുകളും മരവിപ്പിക്കും. ഇവരുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന ആഗോള കമ്പനികൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും എതിരെ സിവിൽ, ക്രിമിനൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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