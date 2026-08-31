ഇറാനെതിരെ സാമ്പത്തിക ആക്രമണത്തിന് യുഎസ്; പുതിയ ഉപരോധം ഉടൻ
സൈനിക ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി സാമ്പത്തിക സമ്മർദത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം നേരത്തെ സൂചന നൽകിയിരുന്നു
Published : August 31, 2026 at 11:01 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനെ സാമ്പത്തികമായി ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ ആഴ്ച മറ്റൊരു ബാങ്കിനുമേൽ കൂടി ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഭരണകൂടം പദ്ധതിയിടുന്നതായി ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി. നോർത്ത് കരോലിനയിലെ ആഷ്വില്ലിൽ നടക്കുന്ന ജി20 ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ആവശ്യമെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ആക്രമണത്തിലേക്ക് വരെ കടക്കുമെന്നും ഇത്തരം നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇറാനെതിരായ നീക്കങ്ങളിൽ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ലോകത്തെ പ്രധാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിലെ പ്രതിനിധികളുമായി ജി20 യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി ചർച്ച നടത്തും. ഈ ആഴ്ച ഉപരോധം നേരിടാൻ പോകുന്ന ബാങ്കിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സൈനിക ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി സാമ്പത്തിക സമ്മർദത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം നേരത്തെ സൂചന നൽകിയിരുന്നു. സാമ്പത്തിക ഡി-ഡേ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഈ നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ ഉപരോധം.
ഇറാനുമേൽ പിടിമുറുക്കി യുഎസ്
അതേസമയം യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും രൂക്ഷമായി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഇറാൻ്റെ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറുകൾക്ക് നേരെ യുഎസ് സേന ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ സൈനിക നടപടിയാണിത്. മാരകമായ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ ഇറാൻ്റെ വ്യാപാര പങ്കാളികൾക്കെതിരെ പുതിയ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകാനാണ് യുഎസ് ഭരണകൂടം കൂടുതലും ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇറാൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയും എണ്ണ വാങ്ങുന്ന രാജ്യവുമായ ചൈനയെ ട്രംപ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നതും നിർണായകമാണ്.
ജി20 യോഗത്തിൽ ചൈനീസ് പ്രതിനിധികളുമായി സംസാരിക്കുമെന്നും ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വാങ്ങൽ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബെയ്ജിങ്ങിനെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിഗണിക്കുമെന്നും ബെസൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി. ചൈനയെ നേരിടാൻ ഭരണകൂടം മടിക്കുന്നുവെന്ന വാദം അദ്ദേഹം തള്ളി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കേണ്ടതിൻ്റെയും ഇറാൻ ആണവായുധം വികസിപ്പിക്കുന്നത് തടയേണ്ടതിൻ്റെയും ആവശ്യകതയിൽ ചൈനയും യുഎസും യോജിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സാമ്പത്തിക സമ്മർദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈജിപ്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ബാങ്കായ ബാങ്ക് മിസ്രിൻ്റെ യുഎഇ ശാഖകളെ യുഎസ് സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ട്രഷറി വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ചൈനയും ഇന്ത്യയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന വ്യാപാര പങ്കാളികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിന് താത്പര്യമില്ലെന്നാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ബാങ്കിന് മേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താതിരുന്നതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.
മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിലക്ക്
ജി20 യോഗങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ്, വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ, ബ്ലൂംബർഗ് ന്യൂസ് തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളിലെ ചില റിപ്പോർട്ടർമാരെ ട്രഷറി വകുപ്പ് വിലക്കിയിരുന്നു. സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തെ തകർക്കാനുള്ള ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ശ്രമമാണിതെന്നും പൊതുജനങ്ങളുടെ പരിശോധനയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനുള്ള നഗ്നമായ ശ്രമമാണിതെന്നും ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം ട്രഷറി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിലക്കിന് കാഴ്ചപ്പാടുകളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നാണ് ബെസൻ്റ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം.
കടബാധ്യതയും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും
ജി20 ഉച്ചകോടിയിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ബെസൻ്റ് പറഞ്ഞു. ലോകം വലിയ കടക്കെണിയിലാണെന്നും പല രാജ്യങ്ങൾക്കും വലിയ ബജറ്റ് കമ്മി ഉണ്ടെങ്കിലും വളർച്ചനിരക്ക് പൂജ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യുഎസ് കടം 40 ട്രില്യൺ ഡോളർ കടന്ന ദിവസം തന്നെ ബോണ്ട് വിപണിയിൽ ട്രഷറി വകുപ്പ് നടത്തിയ അസാധാരണ ഇടപെടൽ സാമ്പത്തിക വിപണികളെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഭരണകൂടം മതിയായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന വിമർശനത്തിനും ഇത് വഴിവച്ചു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ വായ്പാ ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുന്ന ബോണ്ട് ആദായം പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമായാണ് ഈ നീക്കം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
1990കളിൽ ബെസൻ്റിൻ്റെ മേലധികാരിയായിരുന്ന ഡ്യൂക്വെസ്നെ ഫാമിലി ഓഫിസ് എൽഎൽസി സിഇഒ സ്റ്റാൻ ഡ്രക്കൻമില്ലറാണ് രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ട്രഷറി വകുപ്പിൻ്റെ നടപടികൾ തെറ്റാണെന്നും കമ്മി പരിഹരിക്കാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണലിൽ എഴുതിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഡ്രക്കൻമില്ലർ മികച്ച മണി മാനേജറാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടെ നിലപാടുകൾ മാറ്റാറുണ്ടെന്ന് ബെസൻ്റ് പ്രതികരിച്ചു. 1990കളിലും 2011ലും യുഎസ് കടം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
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അത്തരം തീവ്രമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിലില്ലെന്നും ബെസൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി. കടവും കമ്മിയും കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഓഫിസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ബജറ്റ് ഡയറക്ടർ റസ് വോട്ടുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും വരും ആഴ്ചകളിൽ ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഓഗസ്റ്റിൽ ദീർഘകാല യുഎസ് ബോണ്ട് ആദായം കുറഞ്ഞുവെന്നും ആദായം വർധിക്കുന്നത് ആഗോള പ്രതിഭാസമാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. മിക്ക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് ട്രംപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ താരിഫുകൾ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ബിസിനസുകാർക്ക് തുക തിരികെ നൽകേണ്ടി വന്നതാണ് കമ്മി വർധിക്കാൻ കാരണമെന്നും ബെസൻ്റ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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