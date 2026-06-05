ക്യൂബൻ പ്രസിഡൻ്റിനും ഭാര്യയ്ക്കും മേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി അമേരിക്ക
ക്യൂബൻ പ്രസിഡൻ്റ് മിഗ്വൽ ഡയസ്-കാനലിനും ഭാര്യയ്ക്കും അലജാൻഡ്രോ കാസ്ട്രോയ്ക്കും മേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി അമേരിക്ക.
Published : June 5, 2026 at 10:59 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ക്യൂബൻ പ്രസിഡൻ്റ് മിഗ്വൽ ഡയസ് കാനൽ, ഭാര്യ എന്നിവരുൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർക്ക് മേൽ അമേരിക്ക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. ക്യൂബൻ ഭരണകൂടത്തിന് മേൽ സമ്മർദം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പുതിയ നീക്കത്തിനെതിരെ ഹവാനയിൽ നിന്ന് അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നുകഴിഞ്ഞു. അമേരിക്കയിലെ സ്വത്തുക്കളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും മരവിപ്പിക്കുന്നതാണ് പുതിയ നടപടി. സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇവരെ പൂർണമായും വിലക്കുകയും ചെയ്തു.
ഉപരോധ പട്ടികയിലുള്ളത് പ്രമുഖർ
ക്യൂബൻ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് റൗൾ കാസ്ട്രോയുടെയും വിൽമ എസ്പിൻ്റെയും ഏക മകൻ അലെജാൻഡ്രോ കാസ്ട്രോ എസ്പിനും ഉപരോധ പട്ടികയിലുണ്ട്. പ്രതിരോധ, ദേശീയ സുരക്ഷാ കമ്മിഷനിൽ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2016 മാർച്ചിലെ ചരിത്രപരമായ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ബറാക് ഒബാമയെ ഹവാനയിൽ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അലെജാൻഡ്രോയുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ റൗൾ അലെജാൻഡ്രോ കാസ്ട്രോ കാലിസിനെയും പുതിയ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ മാസം റൗൾ കാസ്ട്രോയ്ക്കെതിരെ അമേരിക്ക ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഉപരോധം വിപുലീകരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഉത്തരവിൽ ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചു. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച കടുത്ത നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി
രാജ്യത്തെ കടുത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്കും ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിനും അമേരിക്കയുടെ നിലപാട് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ജനുവരിയിൽ വെനസ്വേലൻ നേതാവ് നിക്കോളാസ് മഡൂറോയെ പുറത്താക്കുകയും ക്യൂബയ്ക്കുള്ള ഇന്ധന വിതരണം തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ക്യൂബയിൽ സൈനിക നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭീഷണി മുഴക്കി. ഇത് രാജ്യത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന സാമ്പത്തിക ഉപരോധം രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചു. ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ പോലും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി ഒറ്റപ്പെടുത്താനാണ് അമേരിക്ക തുടർച്ചയായി ശ്രമിക്കുന്നത്.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം
അമേരിക്കയുടെ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലും കടുത്ത പ്രതിഷേധമുണ്ട്. ക്യൂബയ്ക്ക് മേലുള്ള ഉപരോധം പിൻവലിക്കാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ നിരന്തരം പ്രമേയങ്ങൾ പാസാക്കിയിട്ടും ഇതൊന്നും മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാതെയാണ് ഭരണകൂടം നടപടികൾ കർശനമാക്കുന്നത്. കടുത്ത ഉപരോധങ്ങൾ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം ദുരിതത്തിലാക്കുന്നുവെന്ന് രാജ്യാന്തര മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകൾക്കും വരെയുള്ള ഇറക്കുമതിയെ തടസപ്പെടുത്താൻ ഇത്തരം ഉപരോധങ്ങൾ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിന് മാതൃകയായ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ വരെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർ നേരിടുന്നത്.
അതേസമയം പുതിയ അമേരിക്കൻ നടപടിയെ നിയമപരമായും നയതന്ത്രപരമായും നേരിടാനാണ് ക്യൂബയുടെ തീരുമാനം. ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാഷ്ട്രത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമായാണ് ക്യൂബൻ നേതൃത്വം ഇതിനെ കാണുന്നത്. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് വീണ്ടും ഉപരോധം അടിച്ചേൽപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അമേരിക്കൻ നടപടികൾക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്നും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പോരാടുമെന്നും ക്യൂബൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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കൂടുതൽ സമാധാനകാംക്ഷികളായ രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഇതിനായി ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്താൻ പ്രധാനപ്പെട്ട സഖ്യകക്ഷികളുമായി ചേർന്ന് പുതിയ വികസന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാനും വിദേശ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനും ഭരണകൂടം ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ ഭീഷണികൾക്ക് മുന്നിൽ തലകുനിക്കില്ലെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളായിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യാന്തര കൂട്ടായ്മകൾ വഴി സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിക്കാനും ക്യൂബയ്ക്ക് നീക്കമുണ്ട്.
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