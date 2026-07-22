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'ഇറാൻ നേരിടുന്നത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ച'; മുന്നറിയിപ്പുമായി അമേരിക്ക

അമേരിക്കയ്ക്കും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ യാതൊരു തടസവുമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ ഫണ്ട് അനിവാര്യമാണെന്ന് സെനറ്റർ ജോൺ ഹോവൻ

IRAN US WAR UPDATES PETE HEGSETH US REIMPOSED BLOCKADE Trump defense budget
US Defense Secretary Pete Hegseth (AP)
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By ANI

Published : July 22, 2026 at 8:15 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനെതിരെ അമേരിക്ക വീണ്ടും ശക്തമായ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി യുഎസ് യുദ്ധകാര്യ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത്ത്. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക തകർച്ചയിലാണ് ഇറാനെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ട്രംപ് ഭരണകൂടം ആവശ്യപ്പെട്ട 1.5 ട്രില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ പ്രതിരോധ ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെനറ്റ് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുൻപാകെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ തന്ത്രപരമായ നേട്ടം
ജോയിൻ്റ് ചീഫ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ചെയർമാൻ ജനറൽ ഡാൻ കെയ്‌നിനൊപ്പമാണ് ഹെഗ്‌സെത്ത് സെനറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുൻപാകെ എത്തിയത്. ഇറാനെതിരായ അമേരിക്കൻ ഉപരോധം പൂർണമായും പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായും ഇത് മറികടക്കാൻ അവർക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അഡ്മിറൽ കൂപ്പറും അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ സെൻ്റർ കമാൻഡും (സെൻ്റ്കോം) സംയുക്തമായി നടത്തിയ നിരന്തര ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഇറാന്റെ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണമായും തകർക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശത്രുക്കളുടെ നീക്കങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള ഇറാന്റെ ശേഷി ഇല്ലാതാക്കിയത് അമേരിക്കയ്ക്ക് വലിയ തന്ത്രപരമായ നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

ഹെഗ്‌സെത്തിൻ്റെ വാക്കുകളോട് സെനറ്റർ ജോൺ ഹോവൻ അനുകൂലമായാണ് പ്രതികരിച്ചത്. അമേരിക്കയ്ക്കും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ യാതൊരു തടസവുമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ ഫണ്ട് അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിലൂടെ അമേരിക്കൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഊർജ വില കുറയ്ക്കാനും അമേരിക്കയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ ഇറാനെ നിർബന്ധിതരാക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 1.5 ട്രില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ പ്രതിരോധ ബജറ്റ് ഒരു തലമുറയുടെ നിക്ഷേപമാണെന്നാണ് ഹെഗ്‌സെത്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കരുത്തിലൂടെ സമാധാനം എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഈ പാക്കേജിലൂടെ അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.

റഷ്യയെയും ചൈനയെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ നിർമിത ബുദ്ധി
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നതിനൊപ്പം ഭാവിയിലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ റഷ്യ, ചൈന തുടങ്ങിയ ശത്രുരാജ്യങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത് തടയാനും അമേരിക്കയ്ക്ക് സാധിക്കണം. ഇതിനായി നിർമിത ബുദ്ധിയുടെയും സ്വയംഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ വേഗത്തിലും കൃത്യതയിലും വലിയ തോതിലുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ നടത്താൻ അമേരിക്കൻ സേനയെ സജ്ജമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇറാൻ്റെ സൈനിക തകർച്ച
ഇറാന്റെ സൈനിക ശേഷി ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതായി യുദ്ധകാര്യ സെക്രട്ടറി അവകാശപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനിടയിലോ ഒരുപക്ഷേ 47 വർഷത്തിനിടയിലോ ഇറാൻ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക തകർച്ചയാണിത്. ഒരു ഭീകരസേനയെയാണ് അവർ ഇക്കാലയളവിൽ രൂപീകരിച്ചെടുത്തത്. ആണവായുധങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അവർ ഈ ഭീകരസേനയെ സജ്ജമാക്കിയത്. ഇതിനായി ആയിരക്കണക്കിന് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ അവർ നിർമിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും അമേരിക്കൻ സൈന്യം നശിപ്പിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവ ഭൂഗർഭ അറകളിലും മറ്റ് രഹസ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭീകര ഭരണകൂടങ്ങൾ എക്കാലവും ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇറാനിപ്പോഴും ചില സൈനിക ശേഷികൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അമേരിക്ക നടത്തിയ തുടർച്ചയായ സൈനിക നീക്കങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവരെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ചയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടുവെന്നും ഹെഗ്‌സെത്ത് പറഞ്ഞു. ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നിലപാടും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. ഇറാനിയൻ സമൂഹത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച്, അവർ ഒരിക്കലും ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക മാത്രമാണ് അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ് നയത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇറാൻ ഒരിക്കലും ആണവായുധങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കരുതെന്ന് ട്രംപ് പലതവണ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

മുൻ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ബജറ്റ് ആവശ്യത്തെ ന്യായീകരിച്ച ഹെഗ്‌സെത്ത്, ധീരവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നടപടികൾ ആവശ്യമുള്ള അപകടകരമായ ഒരു ലോകത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ഈ അധിക ഫണ്ട് പ്രതിരോധ വകുപ്പിൻ്റെ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ അനിവാര്യമാണ്. യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുക എന്നതാണ് സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗമെന്ന പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നയമാണ് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കരുത്തിലൂടെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സൈന്യത്തിന് ഒരു തലമുറയുടെ നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണെന്ന ലളിതമായ യുക്തിയാണ് ട്രംപ് പിന്തുടരുന്നത്.

മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോ ബൈഡൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ആവശ്യമായ നിക്ഷേപം നടത്തിയില്ലെന്നും ഹെഗ്‌സെത്ത് കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഫണ്ടിങ് കുറവുകൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. യുക്രെയ്‌ന് നൽകിയ ആയുധങ്ങൾക്ക് പകരം പുതിയവ കണ്ടെത്താതിരുന്നതും ഭീഷണികളെ അവഗണിച്ചതും വലിയ അപകടസാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇത് പരിഹരിക്കാനാണ് ഇത്തരമൊരു നിക്ഷേപം ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കടുത്ത അനാസ്ഥയും അവഗണനയും കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ട സൈനിക ശേഷി വീണ്ടെടുക്കാനാണ് ഈ തുക ചെലവഴിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി പ്രതിരോധ വകുപ്പിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ജോ ബൈഡൻ്റെ കീഴിൽ പ്രതിരോധ വകുപ്പിന് ഫണ്ട് നൽകുന്നത് ഒരു മുൻഗണനാ വിഷയമായിരുന്നില്ല. ഈ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് 1.5 ട്രില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ബജറ്റിലൂടെ അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

US DEFENSE BUDGET 2026
PETE HEGSETH ON IRAN
STRAIT OF HORMUZ TENSION
TRUMP DEFENSE POLICY
US BLOCKADE AGAINST IRAN

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