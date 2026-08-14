ചൈനയ്ക്ക് വീണ്ടും ട്രംപിൻ്റെ ഇരുട്ടടി; ഡ്രോണുകൾക്ക് 100 ശതമാനം ഇറക്കുമതി തീരുവ
25 കിലോഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഭാരമുള്ളതും തെർമൽ കാമറകൾ, ഡോക്കിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുള്ളതുമായ ആളില്ലാ വിമാനങ്ങൾക്ക് (യുഎഎസ്) 100 ശതമാനമാണ് തീരുവ ചുമത്തുക
Published : August 14, 2026 at 2:13 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: ചൈനീസ് ഡ്രോണുകൾക്കും അവയുടെ നിർമാണ സാമഗ്രികൾക്കും 100 ശതമാനം വരെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തി അമേരിക്ക. ഡ്രോൺ വിപണിയിലെ ചൈനീസ് ആധിപത്യം കുറയ്ക്കാനും തദ്ദേശീയ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം. ദേശീയ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ രണ്ട് വൻകിട സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര യുദ്ധം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ കൂടിയാണ് പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
25 കിലോഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഭാരമുള്ളതും തെർമൽ കാമറകൾ, ഡോക്കിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുള്ളതുമായ ആളില്ലാ വിമാനങ്ങൾക്ക് (യുഎഎസ്) 100 ശതമാനമാണ് തീരുവ ചുമത്തുക. എന്നാൽ ചെറിയ ഡ്രോണുകൾക്ക് 25 ശതമാനം തീരുവ നൽകിയാൽ മതിയാകും. വിദേശ വിതരണ ശൃംഖലകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും രാജ്യത്തിനകത്ത് ഡ്രോൺ നിർമാണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമാണ് പുതിയ തീരുമാനമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് മുതലാണ് പുതിയ തീരുവകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക. വ്യവസായിക, വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഡ്രോണുകളെയാണ് പുതിയ തീരുമാനം പ്രധാനമായും ബാധിക്കുകയെന്ന് സെൻ്റർ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ക്ലേട്ടൺ സ്വോപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇരട്ട ഉപയോഗവും സുരക്ഷാ ഭീഷണിയും
രാജ്യത്തിനകത്ത് ഡ്രോണുകൾ നിർമിക്കുന്നത് നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ, അനധികൃത നിരീക്ഷണം, വിവരങ്ങൾ ചോർത്തൽ തുടങ്ങിയ ഭീഷണികൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് 2025 ഡിസംബറിൽ യുഎസ് ഫെഡറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കമ്മിഷൻ (എഫ്സിസി) ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് ഡ്രോണുകൾ. അതിനാൽ വിദേശത്ത് നിർമിക്കുന്ന ഡ്രോണുകൾ അമേരിക്കൻ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണത്തിനും വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നതിനും കാരണമാകുമെന്നും എഫ്സിസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഡ്രോണുകൾ മുൻനിര ആക്രമണങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം തെളിയിച്ചതാണ്.
ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ഡിജെഐക്കെതിരെ നടപടി
ആഗോള ഡ്രോൺ വിപണിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും കൈയടക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത് 2006ൽ സ്ഥാപിതമായ ഡിജെഐ എന്ന ചൈനീസ് കമ്പനിയാണ്. ചൈനയിലെ ഉയ്ഗൂർ മുസ്ലിംകളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകിയെന്നാരോപിച്ച് വർഷങ്ങളായി അമേരിക്ക ഈ കമ്പനിയെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ചൈനീസ് സൈന്യവുമായി ബന്ധമുള്ള കമ്പനികളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 2022 മുതൽ ഡിജെഐക്ക് അമേരിക്കൻ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ച് 2024ൽ ഡിജെഐ ഇതിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. ചൈനയിൽനിന്നുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളോ ഭാഗങ്ങളോ ഇല്ലാതെ സ്വന്തമായി ഡ്രോണുകൾ നിർമിക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് കഴിയേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് മുൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ അംഗവും വിതരണ ശൃംഖല വിദഗ്ദ്ധനുമായ ജോഷ്വ സ്റ്റെയ്ൻമാൻ പറഞ്ഞു.
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നിർബന്ധിത തൊഴിൽ, ദേശീയ സുരക്ഷ എന്നീ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ചൈനയും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള ഡ്രോൺ കയറ്റുമതിക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ ചൈന, ആറ് യുഎസ് കമ്പനികളെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ചൈനയ്ക്കും മറ്റ് 59 രാജ്യങ്ങൾക്കുമെതിരെ അമേരിക്ക പുതിയ തീരുവകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ നടപടി. ഇതിനുപുറമെ, ദേശീയ സുരക്ഷാ ഭീഷണി മുൻനിർത്തി 2026 ജൂലായ് അവസാനത്തോടെ ഹ്യൂമനോയിഡ്, ക്വാഡ്രുപെഡ് റോബോട്ടുകളെയും അമേരിക്ക കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ മേഖലയിലും ചൈനീസ് വ്യവസായത്തിനാണ് ആധിപത്യമുള്ളത്.
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