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കുടിയേറ്റക്കാരെ പാർപ്പിക്കാൻ കൂറ്റൻ വെയർഹൗസുകൾ; 3800 കോടി ഡോളറിൻ്റെ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ച് യുഎസ്

രാജ്യത്തെ 11 നഗരങ്ങളിലായി 107.4 കോടി ഡോളർ ചെലവഴിച്ചാണ് ഫെഡറൽ സർക്കാർ വെയർഹൗസുകൾ വാങ്ങിയത്.

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ware house (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 24, 2026 at 10:02 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിൽ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ പാർപ്പിക്കാൻ കൂറ്റൻ വെയർഹൗസുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള 3800 കോടി ഡോളറിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽനിന്ന് യുഎസ് ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് (ഐസിഇ) പിന്മാറുന്നു. മുൻ ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്രട്ടറി ക്രിസ്റ്റി നോയം കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് വ്യാപക എതിർപ്പുകളെ തുടർന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ പതിനായിരത്തോളം പേരെ പാർപ്പിക്കാനായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്.

വെയർഹൗസുകൾ വിൽക്കാൻ തീരുമാനം
മിഷിഗൺ സംസ്ഥാനവും ഡെട്രോയിറ്റ് നഗരപ്രാന്തത്തിലുള്ളവരും നൽകിയ ഹർജിയെ തുടർന്ന് റോമുലസിൽ വാങ്ങിയ വെയർഹൗസ് വിൽക്കുമെന്ന് ഫെഡറൽ സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ജോർജിയയിലെ സോഷ്യൽ സർക്കിൾ, എൽ പാസോയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശമായ സൊകോറോ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പദ്ധതികളും ഉപേക്ഷിച്ചതായി പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്തെ 11 നഗരങ്ങളിലായി 107.4 കോടി ഡോളർ ചെലവഴിച്ചാണ് ഫെഡറൽ സർക്കാർ വെയർഹൗസുകൾ വാങ്ങിയത്. ഇതിൽ ഏഴെണ്ണം വിൽക്കുകയോ മറ്റ് ഫെഡറൽ ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിൽ സംസ്ഥാന, കൗണ്ടി ഭരണകൂടങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി (ഡിഎച്ച്എസ്) വ്യക്തമാക്കി.

രഹസ്യ നീക്കവും എതിർപ്പും
കെട്ടിടങ്ങൾ തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള നീക്കം തികച്ചും വിഡ്ഢിത്തമാണെന്ന് ഒബാമ, ട്രംപ്, ബൈഡൻ ഭരണകൂടങ്ങളിൽ ഐസിഇ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്ന ക്ലെയർ ട്രിക്ലർ മക്നൾട്ടി പ്രതികരിച്ചു. മുൻഗാമിയായ ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് നാച്ചുറലൈസേഷൻ സർവീസിൽനിന്ന് ലഭിച്ച ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ഐസിഇക്ക് സ്വന്തമായുണ്ടെങ്കിലും, സാധാരണയായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. രണ്ടായിരത്തിലധികം ആളുകളുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക പ്രയാസമാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ക്രിസ്റ്റി നോയം രഹസ്യമായാണ് വെയർഹൗസുകൾ വാങ്ങിയത്. ഇത് പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി. പലയിടത്തും കെട്ടിടങ്ങൾ വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തറിഞ്ഞത്.

നോയത്തെ പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നാലെ ചുമതലയേറ്റ മാർക്ക്വെയ്ൻ മുള്ളിൻ പുതിയ വെയർഹൗസുകൾ വാങ്ങുന്നത് നിർത്തിവച്ചു. ഒക്ലഹോമയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭയിലും സെനറ്റിലും എത്തുന്നതിന് മുൻപ് പ്ലംബിങ് ബിസിനസ് നടത്തിയിരുന്ന മുള്ളിൻ, ഇത്തരം കൂറ്റൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനും കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ധാർമിക കാരണങ്ങളാലും, കുടിവെള്ളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക വിഭവങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാലും പദ്ധതിക്കെതിരെ ഏഴ് ഫെഡറൽ ഹർജികളും മറ്റ് നിയമക്കുരുക്കുകളും ഉണ്ടായി.

സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടും ഓഡിറ്റും
വെയർഹൗസുകൾ വാങ്ങിയതിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി ആരോപണമുണ്ട്. നികുതി രേഖകളിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി തുക നൽകിയാണ് ന്യൂജഴ്സിയിലെ കെട്ടിടം വാങ്ങിയത്. സോഷ്യൽ സർക്കിളിലെ കെട്ടിടത്തിന് അഞ്ചിരട്ടി തുക നൽകിയതും ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റിന് കാരണമായി. 14.54 കോടി ഡോളർ നൽകി വാങ്ങിയ സാൾട്ട് ലേക്ക് സിറ്റിയിലെ വെയർഹൗസാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വിലയേറിയത്. ഇവിടെ കുടിവെള്ളവും മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങളും ട്രക്കുകളിൽ എത്തിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഐസിഇ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മേയറെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ കെട്ടിടവും വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവയുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്. റോമുലസ്, ന്യൂജഴ്സി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഓരോന്നും ജോർജിയ, പെൻസിൽവാനിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ രണ്ട് വീതം കെട്ടിടങ്ങളുമാണ് വിൽക്കുന്നത്.

മാറുന്ന പദ്ധതികൾ
2,49,000 ചതുരശ്രയടിയുള്ള റോമുലസിലെ കെട്ടിടം 3.47 കോടി ഡോളർ ചെലവഴിച്ച് തടങ്കൽ കേന്ദ്രമാക്കാനുള്ള നീക്കം ക്രൂരവും അനാവശ്യവുമായിരുന്നുവെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് അംഗമായ മിഷിഗൺ അറ്റോർണി ജനറൽ ഡാന നെസ്സൽ പറഞ്ഞു. ജോർജിയയിലെ സോഷ്യൽ സർക്കിളിൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചതായി റിപ്പബ്ലിക്കൻ ജനപ്രതിനിധി മൈക്ക് കോളിൻസ് അറിയിച്ചു. സൊകോറോയിൽ 12.2 കോടി ഡോളറിന് വാങ്ങിയ മൂന്ന് വെയർഹൗസുകളുടെ കാര്യത്തിലും തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമുണ്ട്.

ഇവിടെ 8500 പേരെ പാർപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഐസിഇ കാമ്പസാക്കി മാറ്റുമെന്നും, കുറച്ചുപേരെ മാത്രം പാർപ്പിച്ച് ബാക്കി ഭാഗം ഓഫിസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും പരിശീലനത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കുമെന്നും ഡെമോക്രാറ്റിക് ജനപ്രതിനിധി വെറോണിക്ക എസ്കോബാർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ആക്ടിങ് ഐസിഇ ഡയറക്ടർ ഡേവിഡ് വെഞ്ചുറെല്ല സന്ദർശനം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രഖ്യാപനം.

പെൻസിൽവാനിയയിൽ വാങ്ങിയ രണ്ട് വെയർഹൗസുകൾക്ക് കുടിവെള്ള, മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതുവരെ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. ഇവ വിൽക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്ന് ജനപ്രതിനിധി ഡാൻ മ്യൂസർ പറഞ്ഞു. ജോർജിയയിലെ ഓക്ക്വുഡിൽ വെയർഹൗസ് വിൽക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ജനപ്രതിനിധികളുമായി സംസാരിച്ചുവരികയാണെന്ന് സിറ്റി മാനേജർ ബി.ആർ വൈറ്റ് പറഞ്ഞു.

മേരിലാൻഡിൽ കെട്ടിടം മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് കോടതി ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് തുടരുകയാണ്. ഇവിടെ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനത്തിനായി ഐസിഇ പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്ന് അഭിപ്രായം തേടുന്നുണ്ട്. ആറ് സുരക്ഷാ വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഇവിടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മനുഷ്യരെ പാർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇത്തരം കൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് തടയാൻ നിയമപോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് ഹാഗർസ്ടൗൺ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് സ്ഥാപകൻ പാട്രിക് ഡാറ്റിലിയോ വ്യക്തമാക്കി. അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് ലേഖകരായ മാർക്ക് ലെവി, എഡ് വൈറ്റ് എന്നിവരും വാർത്തയ്ക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകി.

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