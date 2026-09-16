റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങിയാൽ പിടിവീഴും; ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ 100 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്താൻ യുഎസ് ബിൽ
റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ കനത്ത തീരുവ ചുമത്താൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ബില്ലിലെ ഭേദഗതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പേര് പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്
Published : September 16, 2026 at 10:10 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്ന ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് 100 ശതമാനം വരെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്താൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് അധികാരം നൽകുന്ന ഉപരോധ ബില്ലിൽ യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭ ഇന്ന് നിർണായക വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തും. ലിൻഡ്സെ ഒ ഗ്രഹാം സാംങ്ഷനിങ് റഷ്യ ആൻഡ് ഇറാൻ ആക്ട് 2026 എന്ന ബില്ലാണ് ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്. റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ നീക്കം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് നടന്ന നടപടിക്രമങ്ങളിൽ 214നെതിരെ 211 വോട്ടുകൾക്കാണ് ബിൽ പാസായത്. ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ രണ്ട് അംഗങ്ങൾ പാർട്ടി നിർദേശം മറികടന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തത് ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതൃത്വത്തെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചു. ബുധനാഴ്ചയാണ് ബില്ലിന്മേലുള്ള അന്തിമ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ കനത്ത തീരുവ ചുമത്താൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ബില്ലിലെ ഭേദഗതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പേര് പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
യാതൊരു നിയന്ത്രണങ്ങളുമില്ലാതെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്താൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് അനിയന്ത്രിതമായ അധികാരം നൽകുന്നതാണ് ബില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജനപ്രതിനിധി സഭ വിദേശകാര്യ സമിതിയിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് അംഗം ഗ്രിഗറി മീക്സ് തിങ്കളാഴ്ച രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് യുഎസ് സെനറ്റ് 11നെതിരെ 86 വോട്ടുകളുടെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഈ ബിൽ പാസാക്കിയിരുന്നു. റഷ്യൻ ഭരണകൂടത്തിനും ഊർജ മേഖലയ്ക്കും പുറമെ ഉപരോധം മറികടന്ന് എണ്ണ വിതരണം ചെയ്യാൻ മോസ്കോയെ സഹായിക്കുന്ന നിഴൽ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താൻ ബിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.
യുക്രെയ്ൻ അനുകൂലികളുടെ സമ്മർദം
യുക്രെയ്ൻ അനുകൂല ഗ്രൂപ്പുകൾ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സമ്മർദം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബില്ലിന്മേലുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. യുക്രെയ്നിനുള്ള പിന്തുണ തുടരുന്നതിനായി യുഎസ് നിയമനിർമാതാക്കളിൽ സമ്മർദം ചെലുത്താൻ അമേരിക്കൻ കോയലിഷൻ ഫോർ യുക്രെയ്ൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യുക്രെയ്ൻ ആക്ഷൻ സമ്മിറ്റ് നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. റഷ്യയുടെ അസംസ്കൃത എണ്ണ വ്യാപാരമാണ് യുക്രെയ്നെതിരായ യുദ്ധത്തിന് പണം കണ്ടെത്തുന്നതെന്നാണ് അമേരിക്ക വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിനാൽ റഷ്യയുടെ പ്രധാന എണ്ണ വ്യാപാര പങ്കാളികളായ ചൈന, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ 100 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്താൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് അധികാരം നൽകാനാണ് ബിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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സെനറ്റ് പാസാക്കിയ ബില്ലിൽ റഷ്യയുടെ വ്യാപാര പങ്കാളികളുടെ പേര് പരാമർശിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും എണ്ണയും വാതകവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ജനപ്രതിനിധി സഭ കൂടി പാസാക്കിയാൽ മാത്രമേ ബിൽ ഒപ്പിടാനായി പ്രസിഡൻ്റിന് അയക്കാൻ സാധിക്കൂ. വ്യാഴാഴ്ച സഭ നേരത്തെ പിരിയുമെന്നും ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നവംബർ ഒൻപതിന് വീണ്ടും ചേരുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമായ ഈ ബിൽ പാസായാൽ അത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധത്തെ സാരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
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