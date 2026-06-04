ട്രംപിന് ഇരുട്ടടി; ഇറാൻ യുദ്ധത്തിന് കടിഞ്ഞാണിട്ട് ജനപ്രതിനിധി സഭ
പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ യുദ്ധാധികാരങ്ങൾക്ക് കനത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന പ്രമേയത്തെ നാല് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രതിനിധികളും പിന്തുണച്ചു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
By ANI
Published : June 4, 2026 at 7:34 AM IST
വാഷിങ്ടൺ ഡിസി: യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധ വിഷയത്തിൽ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ അധികാരങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്ന സുപ്രധാന പ്രമേയം അമേരിക്കൻ ജനപ്രതിനിധി സഭ പാസാക്കി.
കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക അനുമതി ലഭിക്കും വരെ ഇറാനെതിരായ സൈനിക നടപടികൾ പൂർണമായും നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്നാണ് പ്രധാന നിർദേശം. ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തെ ഭരണകക്ഷിയായ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലെ ചില അംഗങ്ങളും അനുകൂലിച്ചത് ട്രംപിന് വലിയ ക്ഷീണമായി.
പ്രമേയം പാസായത് എങ്ങനെ
ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധ നടപടികൾ തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത്. സഭയിൽ 208 പേർ പ്രമേയത്തെ എതിർത്തു. എന്നാൽ 215 പേരുടെ പിന്തുണയോടെ ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ പ്രമേയം പാസായി. ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് പുറമെ നാല് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങളും സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് തള്ളി പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചു.
ട്രംപിൻ്റെ യുദ്ധ നടപടികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'വാർ പവേഴ്സ് റെസല്യൂഷൻ' ആണ് സഭ ഇപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രമേയം അനുസരിച്ച് അമേരിക്കൻ സേനയെ ഇറാനിൽ നിന്ന് അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ യുഎസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക അനുമതി നിർബന്ധമായും തേടണം. ഈ പ്രമേയം ഇനി സെനറ്റിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടും.
സെനറ്റിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷം. അതിനാൽ വേഗത്തിൽ പ്രമേയം പാസാകാൻ ഇടയില്ല. സെനറ്റും അനുകൂലിച്ചാൽ ട്രംപ് തൻ്റെ വിറ്റോ അധികാരം പ്രയോഗിക്കാനാണ് സാധ്യത. പ്രമേയത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാക്കൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വിശദീകരിച്ചു. അമേരിക്കൻ ജനത യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും സമാധാനമാണ് വേണ്ടതെന്നും പ്രതിപക്ഷം വ്യക്തമാക്കി.
യുദ്ധഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലം
ഇറാൻ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് കമാൻഡർ ജനറൽ കാസിം സുലൈമാനിയെ അമേരിക്ക വധിച്ചതോടെയാണ് ഭിന്നത രൂക്ഷമായത്. ഇറാഖിലെ ബഗ്ദാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ചാണ് ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിലൂടെ സുലൈമാനിയെ അമേരിക്കൻ സേന കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഈ നടപടിക്ക് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരിട്ട് നിർദേശം നൽകുകയായിരുന്നു. ഇതിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി ഇറാഖിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങളിൽ ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തി. അമേരിക്കയുടെ അൽ അസദ്, ഇർബിൽ എന്നീ വ്യോമതാവളങ്ങളിലാണ് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇതോടെ മേഖല പൂർണമായും അതിരൂക്ഷമായ യുദ്ധ ഭീതിയിലായി.
നിയമ പോരാട്ടം
യുഎസ് കോൺഗ്രസിനെയോ അമേരിക്കൻ ജനതയെയോ അറിയിക്കാതെയാണ് ട്രംപ് യുദ്ധത്തിന് നിർദേശം നൽകിയതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം. രാജ്യത്തെ വലിയൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തള്ളിവിടാൻ പ്രസിഡൻ്റിന് അധികാരമില്ലെന്ന് അവർ വാദിച്ചു.
കോൺഗ്രസിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രസിഡൻ്റ് തൻ്റെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് പദവി ഉപയോഗിച്ച് നടപടികൾ തുടരുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്. എന്നാൽ സുലൈമാനി അമേരിക്കൻ താവളങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നെന്നും അത് തടയാനാണ് വധിച്ചതെന്നുമാണ് പെൻ്റഗൺ നൽകുന്ന വിശദീകരണം.
ആഗോള ആശങ്ക
ഇറാൻ ആണവക്കരാറിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക പിന്മാറിയതോടെയാണ് തർക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. ട്രംപ് പ്രസിഡൻ്റായ ഉടൻ തന്നെ മുൻ കരാർ റദ്ദാക്കി. തുടർന്ന് ഇറാനുമേൽ അമേരിക്ക കടുത്ത സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരോക്ഷ യുദ്ധം ശക്തമായി. നിലവിലെ അമേരിക്ക-ഇറാൻ പ്രശ്നം ലോക സാമ്പത്തിക മേഖലയെയും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി.
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ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വിതരണം തടസപ്പെടുമെന്ന ആശങ്ക ലോകവ്യാപകമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിച്ചുയർന്നു. സ്വർണ വിലയും വലിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. യുദ്ധമുണ്ടായാൽ ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ അത് വളരെ സാരമായി ബാധിക്കും. അതിനാൽ ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ആവശ്യം. ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സമാധാന ശ്രമങ്ങളുമായി രംഗത്തുണ്ട്.
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