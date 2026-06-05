ട്രംപിന് തിരിച്ചടി; യുക്രെയ്ൻ സഹായ ബിൽ പാസാക്കി യുഎസ് ജനപ്രതിനിധിസഭ
ന്യൂയോർക്കിൽനിന്നുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് അംഗം ഗ്രിഗറി മീക്സ് അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ബിൽ. അനുകൂലിച്ച് 226 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ 195 പേർ ബില്ലിനെ എതിർത്തു.
Published : June 5, 2026 at 1:56 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാക്കളുടെ കടുത്ത എതിർപ്പ് മറികടന്ന് യുക്രെയ്നിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനും റഷ്യക്കുമേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താനുമുള്ള പുതിയ ബിൽ യുഎസ് ജനപ്രതിനിധിസഭ പാസാക്കി. ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിൽനിന്ന് കോൺഗ്രസിനെ ഈ ബിൽ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാക്കളുടെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
ന്യൂയോർക്കിൽനിന്നുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് അംഗം ഗ്രിഗറി മീക്സ് അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ബിൽ. സുരക്ഷയ്ക്കും അടിയന്തര പുനർനിർമാണത്തിനുമായി 100 കോടിയിലധികം ഡോളറിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സഹായമാണ് യുക്രെയ്നിന് അമേരിക്ക ഉറപ്പാക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി 800 കോടി ഡോളർ വായ്പയായും യുക്രെയ്നിന് നൽകും.
ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടി
അനുകൂലിച്ച് 226 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ 195 പേർ ബില്ലിനെ എതിർത്തു. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ വിദേശനയങ്ങളോടുള്ള ശക്തമായ വിയോജിപ്പാണ് വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ പുറത്തുവന്നത്. ഈയാഴ്ച രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ജനപ്രതിനിധിസഭ നിലപാടെടുക്കുന്നത്. ഇറാനെതിരായ അമേരിക്കയുടെ സൈനികനടപടി തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സുപ്രധാന പ്രമേയവും സഭ നേരത്തേ പാസാക്കിയിരുന്നു. ട്രംപിൻ്റെ വിദേശനയങ്ങളിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കുള്ള ശക്തമായ എതിർപ്പാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.
ഡിസ്ചാർജ് പെറ്റീഷൻ എന്ന അസ്ത്രം
ജനപ്രതിനിധിസഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വത്തെ മറികടക്കുന്ന നിയമപരമായ വഴിയാണ് ഡിസ്ചാർജ് പെറ്റീഷൻ. ഈ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ബില്ലിന് സഭയുടെ അംഗീകാരം നേടിയെടുത്തത്. ഇതിനായി 218 പേരുടെ ഒപ്പ് നേരിട്ട് ശേഖരിച്ചു. യുഎസ് കോൺഗ്രസിൽ അപൂർവമായി മാത്രം വിജയിക്കുന്ന മാർഗമാണിത്. ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യ സർക്കാർരേഖകൾ പുറത്തുവിടാനും ആരോഗ്യപരിരക്ഷാ സബ്സിഡികൾ നീട്ടാനും നേരത്തേ സമാനമായ രീതി പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു. ജനപ്രതിനിധിസഭയിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെങ്കിലും ചിലരുടെ കൂറുമാറ്റമാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകളെ സഹായിച്ചത്.
യുക്രെയ്ൻ വിഷയത്തിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കുമിടയിലുള്ള കടുത്ത ഭിന്നതയാണ് ബിൽ പാസാക്കിയതോടെ മറനീക്കിയത്. റഷ്യയുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ യുക്രെയ്ന് കൂടുതൽ ആയുധങ്ങളും പുനർനിർമാണ സഹായവും നൽകണമെന്നാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ പണം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര വെല്ലുവിളികൾ തീർക്കാനായി യാതൊരു കാരണവശാലും ചെലവാക്കുന്നതിനോട് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനും റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങൾക്കും തീരെ താത്പര്യമില്ല.
കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സഹായം വിദേശികൾക്ക് നൽകുന്നതിനെതിരെ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിനകത്ത് വലിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. ആഭ്യന്തര വികസനത്തിന് അമേരിക്ക കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നാണ് അവർ വാദിക്കുന്നത്. യുക്രെയ്ൻ ഫണ്ട് തുടരുന്നത് അമേരിക്കയുടെ സ്വന്തം സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നതാണ് ഭരണപക്ഷത്തുള്ള പലരുടെയും ആശങ്ക. സ്വന്തം അതിർത്തികൾ ആദ്യം സുരക്ഷിതമാക്കാതെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ തുകകൾ നൽകുന്നത് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുമെന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന വാദം. ഈ എതിർപ്പുകളെല്ലാം മറികടന്നാണ് ബിൽ ജനപ്രതിനിധിസഭയുടെ നിർണായക കടമ്പ അതിജീവിച്ചത്.
അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭരണചരിത്രത്തിൽ വളരെ നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവായാണ് രാഷ്ട്രീയനിരീക്ഷകർ ഈ നീക്കത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഡിസ്ചാർജ് പെറ്റീഷൻ എന്ന സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു ബിൽ പാസാക്കിയെടുക്കുക എന്നത് അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അതീവ ദുഷ്കരമാണ്.
സഭാ നടപടികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്പീക്കറുടെ സവിശേഷ അധികാരം മറികടക്കുന്നതാണ് ഈ രീതി. ഇതിനായി ഒരുകൂട്ടം പ്രതിനിധികൾ നേരിട്ട് ഒരു നിയമം വോട്ടിനിടാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. മൊത്തം 435 അംഗങ്ങളുള്ള ജനപ്രതിനിധിസഭയിൽ ഡിസ്ചാർജ് പെറ്റീഷന് കേവലഭൂരിപക്ഷമായ 218 പേരുടെ ഒപ്പ് വേണം. ഇത് കൃത്യമായി ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ വിജയമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. പാർട്ടിയുടെ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് ചില റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങളും ഇതിൽ ഒപ്പിട്ടു. ഇതോടെയാണ് ബിൽ സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.
വിദേശരാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകിവരുന്ന സഹായങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്ന ട്രംപിൻ്റെ നയത്തിനേറ്റ വലിയ പ്രഹരമാണിത്. ഇറാനെതിരായ സൈനികനീക്കം തടഞ്ഞ നടപടിക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇത്തരം നടപടിയുണ്ടായത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും പുനർനിർമാണത്തിനുമായി അമേരിക്ക അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്ട് യുക്രെയ്ന് വലിയ ആശ്വാസമാകും. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രതിഛായ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇത് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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